El reto para viajar gratis en Bicimad durante un mes: un pasaporte que completar en un día con una ruta por Madrid

El pasaporte de Bicimad, el servicio de alquiler de bicicletas de Madrid. Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de la capital ha propuesto un nuevo reto a todos los madrileños. El premio será un mes gratuito para viajar en Bicimad, el servicio de alquiler de bicicletas de Madrid.

El desafío es completar el nuevo pasaporte que este viernes ha presentado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la estación de la bicicleta pública que se sitúa en el bulevar central del paseo del Prado con la plaza de Cibeles.

Se trata de una actividad que se llevará a cabo este sábado 20 de septiembre. Consiste en un itinerario ciclista entre el Templo de Debod y la Puerta de Alcalá. Así lo ha expuesto Carabante, mostrando el pasaporte y animando a la ciudadanía a sumarse a esta divertida iniciativa.

Podrán participar todos los madrileños que lo deseen. Además de recorrer el trayecto señalado, estos deben ir sellando de camino el pasaporte en determinadas estaciones de la red ciclista pública, Bicimad.

Esta acción premiará a los 50 primeros participantes que completen este recorrido con un mes gratis de contrato 'tarifa plana' de Bicimad y una gorra corporativa. También habrá camisetas y otros materiales promocionales para los participantes.

Bicimad en la Semana de la Movilidad

Esta nueva iniciativa se enmarca en las actividades realizadas con motivo de la Semana Europea de la Movilidad (del 16 al 22 de septiembre).

Asimismo, desde el pasado miércoles y hasta este viernes, en 50 estaciones de Bicimad, repartidas por los 21 distritos de la capital, se están distribuyendo mochilas como obsequio promocional para los usuarios que vayan a coger su bici y se las encuentren.

Borja Carabante durante la-presentacion del pasaporte Bicimad. Ayuntamiento de Madrid

Finalmente, para celebrar el Día Mundial sin Coches, el próximo lunes 22 de septiembre, circular en Bicimad será gratis para los trayectos de hasta media hora de duración.

El servicio de bicicleta pública eléctrica, Bicimad, "cada vez tiene más protagonismo en la movilidad sostenible de la ciudad", como apuntan desde el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Algunas de las conclusiones del estudio elaborado para analizar el grado de satisfacción de los usuarios del servicio de bicicletas públicas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) señalan que el 31% de sus usuarios lo utilizan dos o tres veces por semana.

La actividad más citada es la social (27,8%) y la tercera opción es la de ir a estudiar (16,8%). Entre los grupos de mayor edad, destaca el porcentaje de personas que reconoce hacer uso de Bicimad para pasear y hacer ejercicio: un 75% de los usuarios de más de 55 años y un 28,2% entre aquellos que tienen 40 y 54 años.

Desde el Ayuntamiento resaltan que Bicimad ha encadenado a lo largo de los últimos meses récord tras récord en su número de usuarios hasta alcanzar el pasado 9 de septiembre la mayor cifra de su historia, con más de 66.000 personas.

La red se ha ampliado hasta las 7.735 bicicletas y las 630 estaciones repartidas en los 21 distritos de la ciudad.