Plaza Castilla, el nuevo objetivo de Almeida: quiere "darle una vuelta" al soterramiento ante la oposición de los vecinos

Plaza Castilla en Madrid en una foto de archivo del día del apagón eléctrico. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Plaza Castilla podría ser una de las siguientes zonas de la capital en acabar completamente remodeladas. Y es que ya son dos las ocasiones en las que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha comentado la intención del Ayuntamiento de "darle una vuelta".

La última de ellas fue este jueves, durante la rueda de prensa posterior a la Junta del Gobierno, donde lo describió como "una asignatura pendiente" para la ciudad.

"Se necesitaría darle una vuelta desde el punto de vista tanto del espacio público, de la calidad de vida, del bienestar o de los diseños urbanos que se exigen en una ciudad del siglo XXI", matizó. "Estoy seguro de que vamos a abordar esa reflexión que luego necesariamente se debería traducir en un proyecto".

Se trata de unas declaraciones que ha dado tras el comunicado emitido este miércoles por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM). En él, la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán, en concreto, reclamaba al Ayuntamiento de Madrid un debate y "participación real" para "reorganizar y humanizar" Plaza Castilla.

Y es que es una idea que ya avanzó Almeida el pasado mes de marzo, durante la presentación del soterramiento del Paseo de la Castellana. Aseguró que la plaza, un punto "emblemático", "no tiene las condiciones que debe tener". "Se ha intervenido muy escasamente y por abajo, pero no por arriba, donde tiene un elevado volumen de tráfico y es poco agradable", dijo en ese momento.

El área de 49.976,42 metros cuadrados comprendido en el concurso de ideas 'Sueña Plaza Castilla'. Ayuntamiento de Madrid

Asimismo, la posibilidad de una reforma fue recogida también en el concurso de ideas anunciado el pasado mes de julio -y cuya convocatoria ha comenzado este mes-: 'Sueña Madrid 2025'. Uno de los ocho enclaves de la capital que definen desde el Consistorio como "estratégicos" para proponer ideas innovadoras que lo transformen es, precisamente, esta plaza.

Bajo el nombre de 'Sueña Plaza de Castilla', explican que "es un nodo clave de transporte donde convergen el Paseo de la Castellana, la Avenida de Asturias, la Calle Bravo Murillo y la Autovía A-1. Su función como intercambiador la convierte en un punto estratégico de movilidad y urbanismo".

Argumentan que "las condiciones de diseño no favorecen el confort climático del alto flujo de peatones que transita o espera en la plaza y su entorno. La cercanía con Madrid Nuevo Norte abre oportunidades de revitalización con nuevas viviendas y espacios comerciales".

Por ello, el concurso "invita a repensar el diseño del ámbito que figura en Plaza de Castilla, con el objetivo de generar un espacio transitable, peatonal y accesible, fomentar la actividad económica y cultural e integrar nuevos usos y modalidades de transporte en el entorno".

"No responde a necesidades reales"

"El proyecto, que incluiría soterrar el tráfico, se está realizando totalmente de espaldas al debate público y a las necesidades reales expresadas por el vecindario", explican desde la FRAVM.

"La macrorreforma de Plaza de Castilla no figura entre las prioridades surgidas en los espacios de participación del distrito, incluyendo la reciente convocatoria de Presupuestos Participativos, donde ni siquiera apareció entre las propuestas preliminares. Estamos ante una estrategia de marketing político, no de urbanismo al servicio de la ciudadanía", aseguran. Y es que añaden que, a su parecer, se trata de una iniciativa que responde a "intereses económicos".

Para la asociación, hay otros asuntos a atender de más importancia para los vecinos de Cuatro Caminos-Tetuán. Citan dos que reclama el vecindario y la propia Junta Municipal: el calmado del tráfico y el ensanchamiento de aceras en Bravo Murillo, y la naturalización y humanización de los barrios de Tetuán.

Por otra parte, sí consideran "positivo" abrir un debate para "reorganizar el espacio público de Plaza de Castilla, pero no como excusa para repetir un modelo de urbanismo obsoleto, impositivo y faraónico, que prioriza el tráfico rodado y responde a intereses ajenos a los del distrito".

"La humanización de Plaza de Castilla es posible y deseable, pero solo será real si se aborda de forma integral, participativa y conectada con la movilidad y espacio público del conjunto del distrito, muy especialmente con la transformación pendiente de Bravo Murillo, solicitada por la Junta de Distrito y hoy en un cajón", subraya el colectivo vecinal.