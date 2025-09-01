La polémica tasa de residuos de Madrid, de nuevo en el punto de mira: "La basura es la misma para todos, no tiene sentido"

A partir de este mes de septiembre los madrileños comenzarán a recibir en sus buzones los recibos correspondientes a la nueva tasa de basuras.

Se trata de un impuesto que llevaba una década sin aplicarse en la capital y que ahora regresa en una única cuota anual.

Así lo confirmó la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, tras informar que estaba aprobado: "Se recibirán en septiembre los recibos con el importe de cada uno y a partir de ahí se empezarán a hacer efectivos los cobros".

El Ayuntamiento recupera este impuesto. Istock

El anuncio ha sentado como un jarro de agua fría en muchos barrios, sobre todo en aquellos donde sus residentes se verán obligados a tener que pagar más solo por vivir en esa zona de la capital.

Así lo denuncia un vecino de Aravaca, una de las zonas donde la tasa alcanzará su cantidad más elevada: "La basura es la misma para todo el mundo, no tiene sentido que haya un gravamen por no sé qué circunstancia".

Y es que tras conocer la subida de esta conocida tasa, su barrio es uno de los que sale peor parado, con recibos que pueden superar los 500 euros.

De media, las viviendas pagarán unos 140 euros y los locales en torno a 300. Pero las diferencias entre barrios son enormes. En El Plantío, también en Moncloa-Aravaca, el recibo sube hasta los 574 euros, mientras que en Villaverde se queda en apenas 45.

La tasa varía según cada barrio. Istock

En El Viso (Chamartín) serán 457 euros, en Recoletos (Salamanca) unos 430 y en Los Jerónimos (Retiro) más de 420. En el lado contrario, Usera pagará entre 59 y 60 euros y en San Blas-Canillejas rondarán los 62.

El cálculo se hace en función del valor catastral de cada vivienda o local. Es decir, cuanto más caro sea el suelo donde se vive, más alta resulta la tasa.

Y eso es precisamente lo que más molesta a quienes viven en barrios con precios altos, ya que sienten que pagan más por un servicio que en teoría es igual para todos.

La tasa afectará a más de 1,5 millones de hogares y a cerca de 1,4 millones de contribuyentes en Madrid. Es por ello, que para prepararse, la Agencia Tributaria del Ayuntamiento ha reforzado la atención en oficinas y en Línea Madrid.

Y es que en términos de recaudación, el Ayuntamiento calcula ingresar unos 296 millones de euros. Al restar los 40 millones que ya entraban con la antigua tasa de residuos para actividades, los ingresos netos rondarán los 256 millones en 2025.

La fórmula de cálculo combina una parte fija, que pagan todos por tener disponible el servicio de recogida y tratamiento, y otra parte variable por la generación de residuos. Sin embargo, muchos vecinos siguen sin ver clara la lógica de este sistema, denunciando que es injusto para muchos.