Bicis y buses gratis para evitar el atasco de la vuelta de las vacaciones en septiembre: los puntos calientes por obras

La vuelta a la normalidad está aquí y la operación llegada arranca ya desde el primer día de septiembre. Para evitar un colapso en las carreteras, y teniendo en cuenta todas las obras que se están ejecutando a día de hoy, el Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha varias medidas de movilidad.

Por ello, viajar en los autobuses de la EMT será completamente gratis el día 1 de septiembre. Durante 24 horas, viajar en cualquiera de las líneas de la capital será gratuito excepto en la Exprés Aeropuerto.

Esta medida se retomará, como ya es costumbre, a los días 8 y 9 del mes de septiembre, coincidiendo con el inicio de la actividad laboral tras las vacaciones de verano y con la vuelta a los colegios.

El 1 de septiembre se suma ahora a la tradición de servicios gratuitos que ofrece la EMT a lo largo del año. Semana Santa, Black Friday o ciertas jornadas de enero tras la Navidad, son algunas de las fechas habituales.

Se estima que esta medida ha beneficiado ya a más de 60 millones de viajeros desde la primera implantación en el año 2021. Además, 13,60 millones de usuarios no habituales del transporte público han hecho uso de estos autobuses.

Bicimad gratis

Para los que no quieran viajar en las líneas de la EMT, Bicimad también será gratis el 1, 8 y 9 de septiembre. Solo se podrá aplicar la medida a todos aquellos viajes que tengan una duración inferior a los 30 minutos.

Esta es la segunda vez que coger una Bicimad no costará nada a los usuarios. La primera tuvo lugar precisamente la última vez que se establecieron estas medidas, los días 22 y 23 de abril justo coincidiendo con la vuelta a la rutina tras la Semana Santa.

Este sistema cuenta ya con un total de 630 estaciones y 7.735 bicicletas en los 21 distritos de Madrid, superando los 9,95 millones de viajes en 2024.

Así, el Ayuntamiento busca "el impulso de la movilidad sostenible en la ciudad en unas jornadas en las que se espera un alto número de desplazamientos".

Puntos calientes

Madrid lleva todo el verano cerrada por obras. Varios puntos de la capital están siendo remodelados y eso ha afectado a la movilidad, no solo por carretera, sino también en transporte público.

Por ello, el Ayuntamiento de Madrid ha activado un plan especial de medidas para la mejora de la movilidad con motivo de la ejecución del Paseo Verde del Suroeste en la A-5, Parque Ventas en la M-30 y Parque Castellana a los pies de las Cinco Torres.

Baipas A5

El Centro de Gestión de Movilidad (CGM) contará a partir de ahora con una vigilancia especial y constante de la situación en las zonas de las grandes obras. Así, prestarán una especial atención a cualquier incidencia que pudiera producirse y tomarán las medidas oportunas para minimizar su impacto.

También habrá un refuerzo de la Policía Municipal para la gestión del tráfico en puntos conflictivos. La vigilancia del cuerpo de Agentes de Movilidad priorizará la gestión en los trabajos de la M-30.

Las ocupaciones de vía pública solo se permitirán en horario nocturno y diurno siempre y cuando no coincidan con la hora punta de utilización de las vías. Ocurrirá de igual modo con los cortes de calles necesarios para hacer trabajos como poda o asfaltado.

Los Servicios de Zonas Verdes programarán y escalonarán las labores de poda y arboricultura que requieran corte de carril, así como la poda de setos, arbustos y plantaciones de arbustos para que no coincidan ni dificulten el tránsito por los puntos calientes afectados.

Todos los eventos previstos en zonas cercanas a los puntos en obras de la ciudad serán evaluados para su reubicación y evitar así colapsos en el tráfico y la movilidad.

Desde el 29 de agosto, se ha abierto además el acceso a los túneles de la avenida de Portugal y M-30 en sentido Madrid. Además, se han adelantado las aperturas del nuevo baipas y el enlace que desviará todo el tráfico de la A-5 hacia el norte.

Despliegue de la EMT

Además de los servicios gratuitos, la EMT ofrecerá otros refuerzos durante los periodos de obras. Entre ellos, se encuentra el despliegue de personal del Servicio de Atención al Cliente para informar en la zona intermodal de Cuatro Vientos y otros puntos donde se concentren muchos usuarios.

También se fortalecerán 11 líneas de autobús. Concretamente la 63, 66, 67, 124, 134, 135, 173, 174, 175, 176, 178, 179 y E4. Y se recuperan cinco que estaban afectadas por el corte en Delicias. Estas son: la 8, 27, 47, 55 y 247.

Por último, se pondrá en marcha un nuevo servicio especial con motivo del cierre de la segunda parte de la línea 6 de Metro. También se incluye una ruta de ‘búhos’ como una lanzadera entre Cuatro Caminos y Moncloa, pero sin pasar por Ciudad Universitaria.