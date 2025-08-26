El PSOE pide cancelar la actuación de Henry Méndez en las fiestas de Villa de Vallecas: "Odia a la izquierda"

El concejal socialista Ignacio Benito ha exigido a la Junta Municipal de Villa de Vallecas que anule la contratación del cantante Henry Méndez para las fiestas del distrito, que se celebran en los próximos días.

La polémica surge después de que el artista, conocido por éxitos como Rayos de sol, proclamara en un concierto reciente que "odia a los rojos" y animara a votar a líderes de la derecha española.

"Resulta inaceptable que se vaya a pagar con dinero público a un cantante que se vanagloria de odiar a las personas de izquierdas", denunció Benito, portavoz del PSOE en Villa de Vallecas.

🔴🗣 Henry Méndez estalla contra la izquierda en uno de sus conciertos: “Yo no soy socialista, odio a los rojos; vota a quien te de la gana”



El cantante se ha unido a la tendencia de este verano de expresar su opinión públicamente durante los conciertos pic.twitter.com/uU4GXa0l1b — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 26, 2025

El edil recordó que en este distrito "el 52% de los votos de las últimas elecciones municipales fueron para partidos progresistas" y que, por tanto, Méndez estaría "insultando a miles de vecinos y vecinas con un sectarismo injustificado".

Los socialistas reclaman que el Ayuntamiento sustituya al artista por otro intérprete "que respete a quienes van a pagar su actuación".

Una contratación cuestionada

El Ayuntamiento de Madrid anunció en la programación oficial que Henry Méndez protagonizará la actuación estelar de las fiestas de Villa de Vallecas el sábado por la noche, entre las 22.30 y las 00.00 horas. "

Ven a bailar con el Rey de la música latina", recoge el cartel difundido por el consistorio. No es la primera vez que el dominicano participa en celebraciones municipales: ya estuvo en las fiestas de Tetuán en julio de 2024. Y también fue contratado por la Comunidad de Madrid para los conciertos del Día de la Hispanidad, con un caché de 32.670 euros.

Su presencia, sin embargo, ha pasado a estar marcada por el discurso político que deslizó en uno de sus últimos conciertos. En pleno directo, interrumpió su repertorio para declarar: "Yo no soy socialista, odio a los rojos, vota a Abascal, vota a Mariano Rajoy, vota a quien te dé la gana". Sus palabras generaron una mezcla de aplausos y abucheos entre el público y provocaron una cascada de críticas en redes sociales.

Trayectoria musical

Nacido en Santo Domingo en 1974 y afincado en España desde los años noventa, Henry Méndez se convirtió en una de las figuras más populares del electrolatino durante la década pasada. Con temas como Rayos de sol, Mi reina o Noche de estrellas, se consolidó como artista de verbenas, discotecas y festivales de verano. Ha colaborado con músicos como José de Rico o Big Yamo y ha compartido escenario con figuras internacionales como Pitbull, Snoop Dogg o Rihanna.

Pese a su imagen asociada a la música festiva, en los últimos meses ha aparecido en actos de carácter político. Fue cabeza de cartel en un evento organizado por el PP en Madrid bajo el lema "Europa es hispana", al que acudieron Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo. En aquella ocasión, los populares apelaban al voto latino en la región y utilizaron su tirón musical como reclamo.