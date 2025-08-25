El PP de Madrid ante la idea de que Almeida no repita como alcalde tras ser padre: "Es una fase. Es un activo para nosotros"

El Partido Popular de Madrid ha cerrado filas en torno al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, después de que él mismo haya planteado la posibilidad de no presentarse a las elecciones de 2027 para la alcaldía de la capital.

La reflexión, iniciada por el primer edil tras ser padre hace unos meses, se ha tomado con humor dentro de las filas de su partido, quienes han insistido en la valía del "alcalde de España" y han pedido calma ante las posibles especulaciones.

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, ha encuadrado las declaraciones del regidor en una "fase de reciente paternidad". "Todavía estamos en mitad de la legislatura, vamos a ver cómo se desarrolla todo", ha insistido Serrano.

Almeida ha mostrado estas dudas respecto a su futuro en una entrevista publicada por El Mundo este fin de semana.

Allí, el alcalde aseguraba que había que ir "partido a partido", como buen colchonero, pero también reconocía que necesitaba una "reflexión" de cara a 2027. Año en el que se celebrarán las elecciones municipales.

"La vida me ha cambiado", reconocía el alcalde quien, a renglón seguido, apostaba por "ser honesto" y decirle a la gente "que volver a presentarme no es una decisión automática porque mi vida no es la que era en 2023 y tengo que pensarlo bien".

"No lo tengo claro, igual quiero cambiar de trabajo. Es lícito", apuntaba.

Ahora, Serrano reconoce que "apoya" su decisión y que está con él "a muerte" en cualquier cosa. Aun así, reconoce que Almeida es un valor muy importante para el PP de Madrid y "como con el resto de alcaldes de la región" él no quiere que se vaya ninguno. "Porque son los mejores".

El secretario general del PP de Madrid también ha remarcado que él está con los 114 alcaldes del PP que tiene la región y ha insistido en que está "con ellos a muerte" en "cualquier decisión" que tomen. Ha añadido que "no quiere perder ninguno porque son los mejores".

"Espero que en 2027 no seamos 114, no voy a decir que seamos 179, pero espero que seamos muchos más los alcaldes que tenga el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y confío en que ellos también estén", ha concluido.