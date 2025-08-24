El edificio neomudéjar donde fue desalojado el 'chino del Rey' convertido en pisos de lujo: tres plantas más y fachada protegida

A la izquierda, el estado actual de la fachada de Santa María de la Cabeza, 60 en Arganzuela. A la derecha el render de la promotora una vez se realicen las obras. Sena Homes

El edificio neomudéjar situado en el número 60 de Santa María de la Cabeza, en el barrio madrileño de Palos de la Frontera, no sería tan conocido si no hubiera albergado durante 27 años al restaurante Buen Gusto, más famoso por su sobrenombre 'el chino del Rey' -ya que entre sus clientes se encontraba, incluso, el Rey Juan Carlos-.

Hace un año se vieron obligados a cerrar sus puertas en este local -aunque ahora se instalaron en otro de Majadahonda- por la compra del inmueble por parte de otro propietario que los había desalojado. El futuro del edificio era incierto, hasta ahora; pues, finalmente, será reconvertido en pisos de lujo.

De hecho, su aspecto cambiará notablemente. Y es que, pese a que se encuentra parcialmente protegido debido a su fachada, eso no ha impedido que se haya previsto ampliar con tres plantas más, como dicen desde su promotora, Sena Homes.

Solarium del ático en un render de Santa María de la Cabeza, 60. Sena Homes

Todo "dentro de los límites de alineaciones exterior e interior definidas por el Plan General", según especifican desde el Ayuntamiento de Madrid a Madrid Total. Ya han dado luz verde al proyecto, con la licencia concedida el pasado mes de octubre.

El principal requisito era el de mantener la fachada protegida existente al paseo. Además, en el expediente informado favorablemente en la sesión de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Natural de la ciudad de Madrid en mayo del año pasado, se apuntan algunas prescripciones.

Entre ellas se encuentra la "admisión del aplacado de caliza de Colmenar para la nueva fachada sobre la protegida" o "las carpinterías de madera en la planta retranqueada" (la tercera).

Desde Sena Homes, asimismo, aseguran que "todo el interior será reformado". "No había nada que fuera arquitectónico o artístico. Eran naves. Francamente, va a quedar mucho mejor. Y por fuera mantiene la estética, integrándola muy bien en el paseo. Lo realza", argumenta el CEO de la promotora, Elie Halioua.

41 viviendas

En total, serán 41 viviendas de diferentes tamaños: con 1, 2 o 3 dormitorios. Se ubicarán entre las seis plantas que tendrá, más el bajo, con pisos con jardín, y el ático con viviendas "más especiales" con terraza o solarium.

Además, contará con otras tres plantas de parking bajo rasante. También se incluyen algunas zonas comunes como un gimnasio y piscina, con un interiorismo a cargo de Tristán Domecq.

Render de uno de los dormitorios de las viviendas de Santa María de la Cabeza, 60. Sena Homes

Los precios son variados, pues oscilan entre los 350.000 euros para los estudios más pequeños de 46 metros cuadrados, hasta los más de 1,4 millones de euros para los áticos de 184 metros cuadrados. Las plazas de garaje se venden por otros 34.000 euros adicionales.

"Queríamos ofrecer algo que fuera asequible, pero que no dejara de ser de alto standing", explica el director de la promotora. Por eso, dice, eligieron dicha zona: "Pensamos que aporta un toque diferenciador el hecho de tener calidades o un interiorismo más cuidado en lugares no tan comunes fuera de Chamberí o el barrio Salamanca".

Por ahora, se han vendido ya el 60% de las viviendas, que comenzaron a comercializarse poco antes de verano. Halioua apunta que se trata de un perfil bastante variado en cuanto a edades (estudiantes o parejas recién casadas son algunos de los ejemplos), aunque mayoritariamente nacional y de provincias, por el hecho de tener la estación de tren de Atocha a pocos minutos.

Las obras de construcción han comenzado el pasado mes de julio. La previsión que barajan es que puedan empezar a entregarse las llaves en el segundo trimestre de 2027.