Madrid se convierte en 'Las Vegas' de Europa: la segunda ciudad con más casinos y 85 millones de PIB nacional

Ya no es necesario viajar a Las Vegas para poder vivir una noche de película en un casino. Madrid se ha consolidado como una de las ciudades del mundo con más salas de juego superando a otras grandes capitales.

Así lo ha registrado un estudio de CasiMonka, una plataforma informativa dedicada al mundo de los casinos, en el que se comparan las principales urbes subestimadas dentro del mundo del juego.

La 'Sin City' puede abrumar a sus visitantes con sus luces, excesos y ritmo frenético. Ahí es donde la capital española se convierte en una buena alternativa para sentirse un personaje de Ocean's Eleven. Además, sus altos precios pueden no invitar a elegirla como destino.

En total, Madrid cuenta con 19 casinos. Aunque esta cifra pueda parecer muy lejana a la de Las Vegas, que acumula 128, es suficiente para aferrarse sólidamente en la cuarta posición del ranking mundial y la segunda de todo el continente europeo.

Uno de los más reconocidos es el Casino de Madrid, en el número 15 de la calle de Alcalá. Abierto en 1836 nació como un club social en el que se reunían selectos tertulianos de la época. No fue hasta 1903 cuando comenzó a funcionar como una sala de juegos, que a día de hoy acumula 3.000 búsquedas a nivel mundial.

Tampoco hay que olvidar el Casino Gran Vía, que nació en 1924 como sede del Círculo Mercantil e Industrial. No fue hasta la época más actual cuando comenzó a funcionar como casino con juegos como el póquer, la ruleta o el blackjack. En su caso, cuenta con 2.800 búsquedas a nivel global.

Fachada del histórico Casino de Madrid. Luis García

Madrid, es la ciudad de España que más aporta al PIB en el sector del juego. En 2024, se jugaron 504.781 millones de euros entre todos los juegos de apuestas en la capital. Los casinos contribuyeron con 85 millones a esa cantidad.

Así lo registra el Anuario del Juego en España en 2024, realizado por el Consejo Empresarial del Juego, que también estima una recaudación de 16.475.599 euros en impuestos especiales.

No todo es como en las películas y siempre hay que jugar de una forma responsable. En 2024, Madrid registró a 3.785 personas en su lista de interdicciones, es decir, en la de aquellos que se prohíben a sí mismos entrar en un casino o establecimiento similar.

Aun así, la capital es una de las zonas con un número más bajo de estas personas, según estos datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, incluidos en la Memoria de Actividad del Juego en España de 2024.

Otras ciudades

Si Madrid se sitúa en el cuarto puesto, ¿quién forma el top 3? La ciudad más infravalorada en el mundo de los casinos no es otra que Londres, que con sus casi 9 millones de habitantes cuenta con un total de 47 salas.

La capital inglesa es el lugar del mundo con más casinos fuera de Las Vegas. Uno de los más importantes es el Hippodrome Casino, situado en Leicester Square y con un total de 9.200 búsquedas mundiales al mes.

Le sigue Zagreb. La capital croata salta a la palestra con 35 casinos entre los que destacan el Diamond Palace Casino o el Admiral Autokat Club.

Por último, cerrando el podio, la medalla de bronce vuelve a los Estados Unidos. Concretamente a Reno, en Nevada, con 28 casinos. Conocida comúnmente como la 'Mayor Pequeña Ciudad del Mundo', su Grand Sierra Resort suma más de 30.000 búsquedas globales cada mes.