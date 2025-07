El 'abuelo rojo' que deja Cibeles tras 50 años de lucha vecinal en el sur de Madrid: "La política de ahora es decepcionante"

Félix López-Rey (Toledo, 1948) puede ser de los concejales más veteranos que haya habido en el Ayuntamiento de Madrid. Un histórico en el sur de la capital conocido como el 'abuelo rojo' y con más de 50 años trabajando en la política madrileña. Este martes ha anunciado su decisión de dejar su acta de edil del grupo municipal Más Madrid en el Consistorio.

¿El motivo? Varios. Así los enumera cuando se le pregunta en conversación telefónica con este diario. "Tengo ya 77 años. La chica que viene detrás de mí en la lista es una persona muy preparada y yo también me merezco el poder disponer de mi tiempo", afirma, explicando que tiene cuatro nietos. De sangre, porque en el vecindario de donde procede es considerado como un padre o un abuelo para ellos.

Pero, aunque deje su cargo, asegura que "no [abandona] la política". "Seguiré peleando junto a las vecinas y vecinos por un Madrid mejor, más justo, más equitativo, más acogedor y solidario", ha manifestado en un vídeo de despedida publicado en sus redes sociales.

Eso es lo que ha hecho toda su vida, empezando por su barrio: Orcasitas. Ahí llegó con sus padres desde Toledo en la década de los 50, a la edad de ocho años, en una época en la que en dicha zona todavía no había aceras, las calles eran de barro y las casas, en su mayoría, eran chabolas de adobe.

Fue en el 1970 cuando comenzó su activismo, con la lucha en pro de conseguir mejoras en el distrito de Usera.

1️⃣ Esta es la despedida de un hombre de barrio en cuatro actos.

Lo primero, daros las gracias. 🧵👇 pic.twitter.com/23BVEtMbIh — Félix López-Rey 📢 (@FelixLopez_Rey) July 15, 2025

Así, fraguó en una habitación "hecha a escondidas de los guardias" de la chabola donde vivía, tal y como cuenta él mismo a este diario, la Asociación Vecinal de Orcasitas.

"No se entendería la historia de Orcasitas sin la figura de Félix López-Rey", comenta Jorge Nacarino, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). Organización en la que también participó López-Rey en su fundación.

Vida política

"Siempre he pensado que hay que hacer política desde abajo, desde la calle", explica el todavía concejal. El próximo martes 22 de julio será el último Pleno de Cibeles al que asista.

De hecho, en sus planes no estaba acabar con un cargo en dicha institución. "Yo siempre he sido una activista vecinal. Lo de ser concejal son anécdotas".

El concejal de Mas Madrid Félix López-Rey interviene durante un pleno en el Ayuntamiento de Madrid, en 2024. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

En el año 1979 denegó ser edil en las listas del Partido Comunista de España (PCE). "Lo cambié por ser albañil en las obras de los pisos del Pozo del Tío Raimundo. Yo pensaba entonces, como presidente de la Asociación de Vecinos, que irme era traicionar a los vecinos. Creo que era un error, porque yo cuando he sido concejal lo que he procurado es hacer de altavoz de las justas causas", opina ahora.

En el 1987 volvió a tener la oportunidad, esta vez con Izquierda Unida (IU), y aceptó. Fue uno de los tres que estuvieron en la primera candidatura del partido en Madrid. López-Rey estuvo 12 años, durante las legislaturas de Juan Barranco (del PSOE), Agustín Rodríguez Sahagún (del partido, ya disuelto, Centro Democrático Social) y José María Álvarez del Manzano (del PP).

La Asociación Vecinal de Orcasitas fundada por Félix Lópe-Rey. FRAVM

"En ese entonces hablabas con cualquiera de ellos y podías avanzar, convencerlos de cosas y sacarlas adelante. Pero hoy, por desgracia, hay una predisposición a decir que no a todo lo que diga el contrario y buscar las maneras de descalificarlo. Para mí la política hoy en día es un poco decepcionante", explica López-Rey en relación a esto.

Recuerda así la polémica que tuvo con el actual alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el pasado año durante un pleno del Ayuntamiento en el que el primer edil le acusó de "defraudar 120.000 euros a Hacienda".

Finalmente, volvió a las instituciones madrileñas por la llamada de Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid desde 2015 hasta 2019. Así, durante el mandato de 2019 a 2023, fue concejal de Más Madrid en el Consistorio. Y en el actual ha ocupado el número 2 de la lista encabezada por Rita Maestre, que buscaba "combinar una candidatura de juventud y experiencia vital y de trabajo en los barrios".

Aunque, de profesión, asegura que siempre ha sido y será lotero. Y es que en el 2000 inauguró su administración de lotería en un local en el que antes regentaba una papelería.

Lucha en Orcasitas

"Siempre le hemos considerado una persona responsable del movimiento vecinal, más allá de que haya podido tener experiencias institucionales. Es un ejemplo de los grandes referentes históricos en Madrid del movimiento vecinal", señala el presidente de la FRAVM.

"Del barro al barrio", así explica los logros conseguidos gracias a su lucha en Orcasitas. "Ha sido uno de los protagonistas de todo ese proceso de transformación. Félix ha sido clave", dice. De hecho, López-Rey afirma ir todavía todos los martes del año a la junta directiva de la Asociación de Vecinos del barrio.

Félix López-Rey durante el movimiento vecinal de la 'Guerra del pan' en los años 70. FRAVM

Su paso por la política y el activismo vecinal los describe con orgullo. Y es que anécdotas y cosas que contar no le faltan. Así lo refleja en las más de 500 páginas que ocupan su libro Orcasitas, memorias vinculantes de un barrio, publicado hace cuatro años.

"Mi primera acción cuando salí concejal en el 87 fue juntar a 13 autocares de chavales y llevarlos a la Plaza de la Villa, donde nos recibieron los portavoces de todos los grupos. Se consiguió que más de 300 familias vivan hoy día felizmente en tres cooperativas de vivienda donde no han tenido que dejar de comer para poder pagarlo". Esa es una de las historias que podrían parecer ficción, pero que son reales, y que aparecen detalladas en esta obra.

Los concejales del Ayuntamiento de Madrid, Félix López Rey y Rita Maestre durante su visita al barrio de Orcasitas para reunirse con vecinos que tienen amianto en el tejado de sus viviendas, en 2019. Jesús Hellín / Europa Press

"En el 2001 nos plantamos en tiendas de campaña para eliminar los cables de alta tensión que pasaban por esta zona e inundamos la Junta Municipal de cucarachas, porque el dinero que tenían para combatir las cucarachas desaparecía", enumera, entre otras muchas.

Una de ellas, la llamada 'Guerra del pan', un movimiento vecinal -también encabezado por López-Rey- tras descubrir que las barras de pan que cada día compraban los madrileños pesaban menos de lo que debían pesar.

"Un referente"

"Eres parte de ese Madrid que salió del barro y ganó su dignidad a base de megáfono y pancarta. Esa siempre ha sido la forma de hacer política que has defendido y que seguirás defendiendo. Una manera de hacer política apegada a tu barrio, Orcasitas, pero también a Villaverde, a Carabanchel, a Vallecas o Aluche. Una política generosa, comprometida, e inclusiva con todo aquel madrileño de adopción que llegase a nuestra ciudad. No importa si esa persona viniese de Extremadura o de Ecuador", ha escrito este martes la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, en sus redes sociales tras conocerse la noticia.

Desde otros partidos políticos también se han hecho eco de esta decisión. "Tiene todo nuestro reconocimiento. Es un referente imprescindible de la lucha vecinal madrileña. Ha dado voz a esos barrios, muy olvidados, los barrios obreros, durante décadas", apuntan desde el partido socialista en Madrid.

"Celebramos el último pleno de este curso político con dos renuncias de dos concejales muy importantes. Uno es Félix López-Rey, al que vamos a echar mucho de menos. Una persona muy implicada en el distrito de Usera y en el barrio de Orcasitas. Les deseamos a los dos concejales el mayor de los éxitos", señalan desde el partido popular en la capital. Además, de "felicitar a los nuevos concejales que se incorporan". Olga Martínez, por el de Más Madrid.

Aun así, López-Rey afirma que sigue teniendo "cosas pendientes". Y es que no es una jubilación. De hecho, no cree que se jubile realmente nunca. "Me cuenta una jefa de enfermeras del Hospital 12 de Octubre que Marcelino Camacho, fundador de Comisiones Obreras (CCOO), cuando se estaba muriendo les alentaba a seguir peleando por una sociedad más justa. Le quedaba un hilo de vida. Ese es mi ejemplo", concluye.