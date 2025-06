Adiós a la Puerta del Sol de Madrid tal y como la conoces: este será el nuevo aspecto que tendrá a partir de este verano

La ciudad de Madrid es icónica por tener mil y un rincones que merecen la pena ser explorados. Edificios preciosos y plazas absolutamente espectaculares que realzan la belleza de una localidad única.

Algunos de estos puntos pasan desapercibidos para muchas personas, ya que es imposible tener conocimiento de todas las maravillas de la ciudad. La lista podría ser infinita. Sin embargo, algunas de ellas sí han conseguido convertirse en icónicas.

Uno de sus puntos que es reconocido en todo el mundo como uno de los ejes de Madrid es la Puerta del Sol. El conocido como el 'kilómetro cero' de España se ha consagrado con el paso de las décadas como uno de los espacios más propios de la capital.

Sin embargo, esta zona está a punto de vivir un cambio drástico de cara al próximo verano que sin duda va a marcar un antes y un después. Sobre todo desde el punto de vista estético. Y es que el aspecto general va a cambiar por completo.

Una de las grandes críticas que ha recibido siempre el Ayuntamiento de Madrid, lo gobernase la fuerza que lo gobernase, es que la Puerta del Sol era un lugar en el que era imposible resguardarse del sol en verano. Unas críticas que se acentuaron tras su última reforma y que ahora tienen los días contados.

¿Qué cambio habrá en la Puerta del Sol de Madrid?

Después de 160 años de historia, el Ayuntamiento de Madrid ha accedido a autorizar la instalación de toldos. El objetivo es que los peatones que circulen por la zona durante los próximos meses, en los que se esperan altas temperaturas de manera frecuente, puedan estar resguardados del sol.

Así pues, la Puerta del Sol no solo se convertirá en un lugar de paso, sino también de descanso. Y es que a partir del mes de mayo, cuando los termómetros suben imparables hasta situarse en torno a los 40 grados durante algunos días, no será un lugar en el que no poder esquivar el sol.

Este proyecto comenzó a gestarse hace meses. Un periodo de tiempo en el que se han superado algunas complicaciones. De hecho, la primera fase de instalación estaba prevista para el mes de mayo.

Pero esta fue detenida a raíz de una nueva solicitud por parte de la Comisión Local de Patrimonio Histórico para realizar modificaciones. Sin embargo, poco después, esta iniciativa ha recibido luz verde para que la instalación comience a partir de junio.

Todavía no hay una fecha elegida para realizar dicho proyecto, pero se han dado pasos hacia delante para la fabricación de los anclajes modificados. Ahora, en probablemente pocos días o semanas, los madrileños y turistas podrán disfrutar de esta decisión.

Una medida que parece será muy aplaudida, especialmente por todas aquellas personas que durante meses y años han pedido alguna medida para evitar las altas temperaturas y el sol abrasador.

De hecho, tras la última reforma realizada recientemente, muchas personas solicitaban la plantación de árboles y zonas verdes en la zona. Sin embargo, la dureza del suelo y la red de infraestructuras de la Puerta del Sol hacían casi inviable el proyecto.

Y aunque durante años se ha ido retrasando la implantación de algún sistema de sombras, ahora los madrileños y los turistas podrán sufrir menos con el intenso verano que ya empieza a golpear Madrid.

El paso definitivo para tener más cerca los nuevos toldos ha sido superar el filtro de la Comisión Local de Patrimonio Histórico. Este organismo se encarga de velar por la conservación de los espacios protegidos de Madrid.

Finalmente, el diseño del estudio Linzazoro-Sánchez recibió el beneplácito definitivo tras incluir unos anclajes que sobresalieran menos, generando un menor impacto visual.

La inclusión de estos toldos es un asunto que ha generado un gran revuelo, pero en la que siempre se ha intentado mantener un equilibrio entre funcionalidad y respeto al entorno. Hay que recordar que la cobertura no será permanente.

Está previsto que los meses en los que estarán instalados sean entre junio y octubre. Y el sistema elegido es una estructura desmontable que apoyará sobre los bancos de granito del norte de la plaza.

Allí se insertarán unos mástiles de acero que servirán como puntos de anclaje para los tensores y las telas. En estas primarán los tonos claros y cubrirán la zona peatonal. Está previsto que puedan reducir el calor sin restar luminosidad. Y será retirada tras cada verano.

Varios expertos han supervisado este sistema para garantizar que será resistente a posibles fuertes rachas de viento y que los anclajes no sufrirán ni generarán daños.