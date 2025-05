El San Isidro triunfal de Almeida: subidón electoral, a punto de ser padre y del brazo de Feijóo por la Pradera

Minutos antes de que el cielo se cayera este jueves sobre la Pradera de San Isidro, José Luis Martínez-Almeida disfrutó junto a su familia y amigos del tentempié de la caseta del Partido Popular. También le acompañó Alberto Núñez Feijóo, al que ofrecieron un plato de gallinejas y un bocata de entresijos. Aunque prefirió las empanadillas. La participación del dirigente gallego en el patrón de la capital fue el primero de los guiños que brindó al PP madrileño durante la jornada. Un día grande en Madrid que el alcalde, entre chulapos, chulapas, claveles y parpusas, regentó con el paso del que tiene las encuestas a su favor.

Cada año, la ciudad festeja San Isidro con dos acontecimientos centrales: la entrega de las medallas de la ciudad y el paseíllo por la Pradera de Carabanchel. A diferencia del año pasado, los reconocimientos se adelantaron a las 10 horas en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Ahí, el run run entre políticos y periodistas era, entre otros, los sondeos recién publicados, como el de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que da a Martínez-Almeida un escaño más que en los comicios de 2023, ampliando su mayoría absoluta y su distancia respecto al resto de grupos.

La entrega de medallas fue una ceremonia rápida y sin mayores salidas de guión. Se premió principalmente al coleccionista Juan Antonio Pérez Simón, a la leyenda de la natación paralímpica Teresa Perales y al futbolista Rodri, que no pudo asistir y mostró en un mensaje de vídeo su simpatía por el alcalde "atlético". Aunque en este tipo de actos siempre hay que mirar a la primera fila de invitados. Ahí, sentados unos junto a otros, se sucedía la historia política de Madrid de las últimas décadas. Viejos alcaldes como José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella. También la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y la mujer del regidor popular, Teresa Urquijo, en la recta final de su embarazo.

El alcalde de Madrid, junto a su mujer e Isabel Díaz Ayuso, en la entrega de las Medallas de Oro de Madrid. Efe

La mañana avanzaba y el alcalde, tras la puesta de largo de Cibeles, se marchó a la Pradera. La primera sensación en el parque de Carabanchel es que había menos gente que en festividades anteriores. Quizá por la hora de llegada (poco antes de las 13 horas) o quizá por la amenaza de unas lluvias que tardaron en aparecer. Sin embargo, cuando el primer edil y Núñez Feijóo se dejaron ver, el tumulto de gente fue inevitable. Custodiados por la seguridad, representantes municipales y por sus compañeros de partido, el alcalde y su invitado estrella lograron llegar a la misa a paso rápido y sin entretenerse por el camino. Ambos escucharon durante una hora la ceremonia del monseñor José Cobo, el arzobispo 'progre' de Madrid.

Fue después cuando comenzaron las idas y venidas de Almeida y Feijóo por la Pradera. Caminata hasta los pies del furgón de Telemadrid, donde ofrecieron declaraciones ante una amalgama de medios. "Llevo viviendo en Madrid, en dos temporadas, más de 10 años. Espero seguir viviendo durante algunos más (...) Venir a San Isidro con la Corporación y con bastantes miembros de la Asamblea de Madrid es una oportunidad que no quería perder", expresó el líder del PP. En su primer San Isidro, Feijóo se deshizo en elogios hacia la región y su gente "alegre". Para él, Madrid es un "cruce de caminos" que hace sentir a los de fuera que son de la región.

La Pradera no solo fue tomada por los populares. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, que Almeida no invitó a las medallas, acudió a Carabanchel. Igual que el secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, que criticó la "campaña de odio" del Ayuntamiento al no contar con el delegado. Pese a las encuestas, Mónica García (Más Madrid) prometió que su formación seguirá "creciendo" porque es una "fuerza arraigada" en los municipios de la Comunidad.

Horas antes, en los premios, vestida de chulapa y rojo socialista, la portavoz municipal Reyes Maroto animó a poner "con perspectiva" los predicciones, ya que "aún faltan dos años" para las municipales. Ella prefiere la encuesta "de la calle", donde nota a personas que ven en el PSOE un "partido que ofrece soluciones". Ortega Smith, de Vox, también minimizó el impacto de los sondeos: "De lo que se dice a lo que ocurre suele haber una diferencia importante".

El regidor y el presidente nacional del Partido Popular no se libraron de las apreciaciones a gritos del público de la Pradera. Hubo más vítores que abucheos. Más "vivas" y elogios que consignas de "fuera, fuera". Alguien pidió a Feijóo que diera "duro" a Pedro Sánchez. A lo que el gallego contestó: "Ahí vamos, ahí vamos". El dúo popular también visitó la Ermita de San Isidro para cumplir con la tradicional bendición del agua del Santo. El último paseo por la Pradera fue a la caseta del Partido Popular, donde les esperaba el tentempié. Ahí, se preparó un piscolabis verbenero: vino tinto, cerveza, canapés de jamón york, empanadillas, croquetas, hamburguesitas, queso y medias noches.

Feijóo dejó la casquería de lado, a diferencia de Alfonso Serrano, el 'número 2' de Isabel Díaz Ayuso. La noticia se conoció al rato: Serrano, senador y secretario general del PP de Madrid será el presidente de la Comisión Organizadora del 21º Congreso Nacional de los populares, que se celebrará el 5 y el 6 de julio. El 'jefe' de Génova escoge así a un hombre con conocimiento territorial y experiencia en campañas electorales, como la que dio a la baronesa su mayoría absoluta en 2023. Segundo guiño del 'jefe' a Madrid en su día grande. Y el alcalde, mientras tanto, disfrutó de la familia y, tras el chaparrón, terminó de celebrar su cómodo y triunfal San Isidro en los toros.