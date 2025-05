La calle más insegura de Madrid según ChatGPT está en este sorprendente barrio: "Es un lugar maldito y trágico"

Madrid no es una ciudad insegura en líneas generales. Así lo dicen los datos que ofrecen de manera recurrente instituciones como el Ayuntamiento de la capital o como la Policía Municipal. Sin embargo, como en toda ciudad grande, es imposible que nunca se produzcan altercados, aunque estos no sean muy graves o alarmantes.

Todos los madrileños, o aquellas personas que conocen bien la ciudad, saben que hay algunas zonas o barrios que conviene evitar, sobre todo en función de las horas. Sin embargo, muchos no terminan de ponerse de acuerdo sobre cuál es la calle o la zona más peligrosa de la capital, ya que son muchas las que podrían competir por este dudoso honor.

De hecho, tal y como apunta ChatGPT, la inseguridad en Madrid no se concentra en una única calle, ya que esta varía según el distrito y también en función del contexto. La capital es, además, una ciudad con mucha historia. Por ello, hay calles cuyo peligro reside más en el pasado y en su mala fama que en los problemas que se produzcan actualmente.

Por ello, conviene diferenciar entre percepción de peligro y alta incidencia delictiva. Es decir, entre una calle que ha sido históricamente peligrosa por haber albergado diferentes acontecimientos negativos y polémicos y una zona en la que ahora se produzcan esos delitos en mayor número a pesar de que por allí nunca hubiera sucedido nada grave antes.

Así pues, en esta situación, la Inteligencia Artificial ha determinado que la calle más peligrosa de Madrid, o al menos de una de las más complicadas, es la calle Antonio Grilo, la cual está ubicada en el barrio de Universidad. Una elección que sorprende ya que se encuentra en el distrito Centro. Diferentes rankings la han situado como la más conflictiva de toda la capital por varios motivos.

¿Cuál es la calle más peligrosa de Madrid?

Como decíamos, la calle más peligrosa de Madrid según la Inteligencia Artificial tiene nombre y apellido. Se trata de Antonio Grilo, que ocupa una pequeña parte del barrio de Universidad y que históricamente ha sido noticia por cuestiones y motivos muy negativos. De hecho, la leyenda urbana dice que durante décadas ha sido la calle con más asesinatos de la ciudad.

Por esta cuestión ha sido calificada como la calle más peligrosa o incluso "como un lugar maldito". Una definición que no se basa en una elevada tasa constante de criminalidad como en otras zonas conflictivas, sino en la concentración atípica de crímenes violentos, especialmente homicidios, en un tramo muy pequeño de tiempo y de espacio.

Los motivos que convierten a esta calle en un punto negro de la capital son varios. Como decíamos, la alta concentración de asesinatos en poco tiempo, ya que allí se produjeron varios asesinatos en circunstancias parecidas. De hecho, sin ir más lejos, uno de los casos más escalofriantes que se han vivido en Madrid fue el asesinato de un boxeador a su mujer y sus cinco hijos para después suicidarse.

Aunque hay calles en Madrid que han registrado más delitos, lo cierto es que ninguna otra ha vivido tantos homicidios en tan pocos metros cuadrados. Unos datos que han ido acrecentando su leyenda negra. Esta calle ha sido ampliamente citada en reportajes, artículos y foros como ejemplo de un "lugar maldito" y algunos expertos se refieren a ella como "la calle más trágica de Madrid".

Muchos de sus vecinos han transmitido de manera recurrente su sensación de inseguridad incluso aunque en la actualidad sea una zona más tranquila. Además, esta calle está situada en el distrito Centro, cerca de zonas de ocio nocturno como Malasaña, lo que históricamente ha facilitado el enfrentamiento entre personas y situaciones de tensión.

Aunque la peligrosidad de esta calle era mayor hace unos años, la reputación y la sensación de inseguridad no las ha perdido. Actualmente, la calle Antonio Grilo no es un punto caliente de criminalidad cotidiana como otras zonas del sur de Madrid o del distrito de Puente de Vallecas. Sin embargo, su historial criminal único la convierte en un caso particular donde la percepción de inseguridad está más vinculada a su pasado violento que a los datos actuales de delincuencia. Otras calles que la Inteligencia Artificial destaca como algunas de las más peligrosas son la calle del Tesoro, la calle de Santa María, la calle de Cullera o la calle de Orense.