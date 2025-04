La basura en Madrid "seguirá en la calle una semana más" aunque haya pacto: las multas y denuncias recrudecen la huelga

El lunes, prácticamente a última hora de la noche, una negociación in extremis intentó evitar el inicio de la huelga de basuras en Madrid. La hora límite para llegar a un acuerdo era las 23 horas. No se consiguió. Cien horas después, el parón sigue. Y las conversaciones entre empresas y sindicatos no han llegado todavía a buen puerto. Es más, los ánimos se caldearon el viernes. Hasta las concesionarias, que no habían hablado en público hasta la fecha, lanzaron un comunicado conjunto calificando la huelga de "ilegal" y lamentando la "desinformación" durante la crisis.

Detrás de la huelga indefinida están los sindicatos CC.OO, UGT y Sector Profesional RSU. A grandes rasgos, los trabajadores reclaman un convenio donde se recoja como "mínimo" una subida salarial acorde al IPC y "donde se recupere el poder adquisitivo perdido en los últimos 4 años (8,7%)". Además, reclaman mejoras sociales.

Las compañías (FCC, Valoriza, Acciona, OHL, PreZero y Urbaser) aseguran que su propuesta supone una subida acumulada del 24% en 6 años, lo que "duplica el IPC esperado para el mismo periodo". En cualquier caso, el pacto sigue sin llegar.

Acumulación de la calle de Bravo Murillo, en Madrid, durante la huelga. EFE

El Ayuntamiento no forma parte de la negociación. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha actuado como mediador para animar a las partes a un acuerdo. También ha decretado unos servicios mínimos del 50% durante toda la huelga. Las prestaciones mínimas de recogida están siendo uno de los puntos más polémicos. Cibeles ha acusado a las empresas de no cumplirlas y las ha multado con 1,6 millones de euros. Las concesionarias, por su parte, aseguran que sí se están cubriendo las exigencias, pero la atención "se ve afectada por los continuos sabotajes a los vehículos".

Y los trabajadores se defienden. "Hacemos una revisión minuciosa [de los camiones] para salir con seguridad. Se trabaja en reglamento y eso ralentiza", señalan desde RSU. Como hay más basura acumulada -argumenta este sindicato- los vehículos se llenan antes: "Piensan que si levantamos ahora la huelga, la basura se va a ir de un día para otro. Es imposible. Se va a tardar una semana" debido a la "gran acumulación". Las negociaciones fallidas hasta la fecha han alargado la huelga al fin de semana, corriendo el riesgo de que coincida con eventos en pleno centro de la capital. La mesa de la huelga se volverá a sentar este sábado para intentar de nuevo resolver la situación.

"Amenazas" y "sabotajes"

La huelga afecta al cubo naranja (resto no reciclable), marrón (orgánica) y amarillo (plástico). Las acusaciones más graves durante el parón tienen que ver con los servicios mínimos. La orden del Consistorio es que los residuos se recojan antes de 48 horas. La atención se ha repartido por distritos. De tal forma que, en los días pares, se retiran los residuos en 12 de 21 distritos y, en los impares, en los nueve restantes.

Según el Ayuntamiento, el martes, primer día de la huelga, se cumplió el servicio básico exigido, algo que no ocurrió el miércoles ni el jueves. El delegado del Área de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, fue tajante con las concesionarias. Comunicó la sanción de 1,6 millones y advirtió: si se siguen "quebrantando" los servicios mínimos, habrá más multas diarias.

Mapa de los servicios mínimos del 50% durante la huelga indefinida de basuras. Ayuntamiento de Madrid

Según RSU, las empresas amenazaron a los sindicatos en las conversaciones que tuvieron el viernes por la tarde, tras anunciarse la sanción. Respecto a los servicios mínimos, un portavoz sindical se pone de ejemplo para ilustrar lo que se está encontrando en la calle: "Tenía un recorrido de 160 cubos de cara lateral y con 30 y pocos se me llenó el camión. Se llena enseguida". A su vez, dice que hay camiones que sufren "defectos grandes de mantenimiento" que "no valen para trabajar". Esto les lleva a hacer una "revisión minuciosa" antes de salir de los parques.

La versión de las concesionarias choca frontalmente con la de los sindicatos. FCC, Valoriza, Acciona, OHL, PreZero y Urbaser han elevado instancia al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje por una huelga que consideran "ilegal". Asimismo, señalan que sí se está cubriendo por su parte el "100% de los servicios mínimos decretados, pero su ejecución se ve afectada por continuos sabotajes a los vehículos".

CC.OO, por su parte, ha denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo al Consistorio y a las empresas porque cree que han vulnerado el derecho de huelga al poner supuestamente a trabajar al SELUR, el servicio municipal de limpieza urgente: "Ha intervenido durante estos días realizando recogidas de basura que exceden claramente los servicios mínimos decretados, sustituyendo de facto a los trabajadores en huelga".

El sábado continuarán las conversaciones. Borja Carabante reunirá de nuevo a unos y a otros para insistirles en la "necesidad de que alcancen un acuerdo cuanto antes para poner fin a la huelga". Cibeles también está valorando retirar la basura de las calles durante el parón con medios propios o externos.