Continúa la huelga de basuras en Madrid tras el 'no' de la plantilla al acuerdo: 12 distritos, sin recogida este miércoles

La huelga indefinida de recogida de basuras en Madrid sigue en pie. Los trabajadores no ratificaron el martes por la noche el preacuerdo alcanzado horas antes por los sindicatos convocantes y las empresas adjudicatarias que se reparten el servicio en la capital. De esta forma, continúa un parón que afectó en su primera jornada a nueve distritos, donde no se recogieron los residuos de resto no reciclable, orgánicos y de plástico. Este miércoles, no se prestará el servicio en los 12 distritos que sí se atendieron el primer día.

El martes por la mañana, la sensación transmitida era que el entendimiento entre las partes no estaba lejos. Los sindicatos CC.OO. y UGT eran optimistas ante las conversaciones y el preacuerdo sellado. Sin embargo, pidieron esperar al resultado de las asambleas de los trabajadores, previstas a las 13 y a las 22 horas.

De los 1.211 votos emitidos, 940 empleados dijeron 'no' al acuerdo. Por tanto, quedó desestimada la última oferta empresarial por amplia mayoría de la plantilla.

Una de las razones que motivaron la huelga fue la reclamación de los trabajadores de un convenio colectivo único con condiciones laborales homogéneas. Tal y como explicó el delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante las conversaciones previas al acuerdo final ya se había coincidido en establecer los mismos acuerdos salariales y laborales, la misma bolsa de horas y de contratación, así como el mismo número de días libres.

El Ayuntamiento, que no ha formado parte de la negociación, ha establecido unos servicios mínimos del 50% para hacer frente al parón, de tal forma que los residuos se recojan en la capital cada 48 horas como máximo.

Mapa de los servicios mínimos del 50% durante la huelga indefinida de basuras. Ayuntamiento de Madrid

Para ello, ha repartido la recogida por distritos. El martes, el servicio se prestó en Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Vicálvaro y San Blas-Canillejas. Estas 12 zonas concentran 2.030.873 de las 3.460.491 personas empadronadas en la capital a enero de 2024.

Este miércoles se atenderá a Retiro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas, Moratalaz, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas y Barajas, donde hay censados 1.429.618 ciudadanos. El Consistorio madrileño ha pedido a los ciudadanos que saquen la basura la noche anterior a la fecha de recogida de sus respectivos distritos.

El parón no afecta a la recogida de los restos clínicos, de hospitales, animales muertos y procedentes de mercados y galerías de alimentación. Este martes también se han seguido retirando los residuos en colegios, centros de enseñanza, guarderías y residencias especiales. Los servicios de recogida de papel, cartón y vidrio no estaban llamados a la huelga.