Almeida extenderá a otros colegios de Madrid las 'tribus' escolares para evitar que los niños fichen por bandas latinas

El colegio público El Madroño tiene una extraescolar para alumnos de entre 9 y 13 años que lucha contra una realidad incómoda: las bandas juveniles. En Puente de Vallecas, distrito al que pertenece este centro, predominan los Dominican Don't Play (los DDP). Estas organizaciones violentas suelen captar chavales vulnerables de estas edades tempranas. El proyecto de El Madroño, en cambio, apoya a los chicos, les da alternativas de ocio y fomenta un "entorno seguro" para ellos.

La iniciativa, conocida como 'La Tribu del 12', solo se está probando con estudiantes de esta escuela vallecana. En una segunda fase, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida expandirá el modelo a otros colegios del distrito. Así, hasta sumar un máximo de 60 menores más al proyecto. "Está funcionando genial", valoró la semana pasada el coordinador del programa, Miguel Ángel Álvarez, que acompañó a la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, durante la visita al colegio.

Los escolares acuden a 'La Tribu' fuera del horario de las clases: los miércoles y viernes por la mañana y los sábados por la tarde. Trabajan con ellos un equipo de sanitarios, un psicólogo, mediadores sociales, una monitora de arte y otra de baile. Desde que se concibió la iniciativa, se buscó que los chavales fomentasen sus habilidades interpersonales, su asertividad, su capacidad para resolver problemas y su educación social.

Lo que ofrece 'La Tribu del 12' es un "grupo" y una "familia" a unos alumnos que viven en una zona de Madrid donde "la gente no socializa demasiado". En el propio colegio El Madroño, admitió Álvarez, había un "absentismo brutal". Algo que parece que ha resuelto el nuevo programa. En octubre solo asistían a las clases de quinto y sexto de Primaria unas 10 o 12 personas de 50 posibles. Con 'La Tribu del 12', la situación ha cambiado: solo falta "uno de cada clase". "Uno de los casos curiosos fue el de una niña que suspendió un examen y la 'profe' la amenazó con que no viniera a 'La Tribu' y decidió que iba a estudiar porque no quería dejar de venir", indicó el responsable del proyecto.

Una de las actividades que presenció Inma Sanz fue una yincana que abordó asuntos como la importancia de la familia, el respeto y la soledad no deseada. Cibeles ha detectado que cada vez hay más bandas urbanas en la capital y que la soledad empuja a los menores a unirse a ellas. En muchas ocasiones, son los propios escolares los que contactan con las agrupaciones a través de las redes sociales. Los niños más susceptibles de acabar en las redes de las bandas urbanas comparten características psicosociales. En muchos casos, no reciben afecto, no tienen oportunidades y les faltan experiencias favorables y saludables.

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, junto a los chavales de 'La Tribu del 12' durante su visita al colegio público El Madroño, en Puente de Vallecas. Ayuntamiento de Madrid

El proyecto lo desarrolla Madrid Salud -dependiente del Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias- en colaboración con servicios de la Junta Municipal de Puente de Vallecas y el CEIP El Madroño. El programa se apoya en un contrato que complementa el trabajo municipal, adjudicado para dos cursos y prorrogable por otros tres, por un importe de 425.000 euros y que se financia con los fondos SURES de reequilibrio territorial del Ayuntamiento.