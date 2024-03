Polémica en Hortaleza por las fiestas populares: los vecinos denuncian la "ley seca" impuesta a 19 festejos

Las asociaciones vecinales de Hortaleza están en pie de guerra contra el concejal-presidente de su distrito, David Pérez. Denuncian que el edil ha reducido al mínimo el número de festejos populares en los que se puede vender y beber alcohol, excluyendo del calendario fiestas con décadas de tradición.

Según informa El Periódico de Hortaleza, todos los años, las Juntas de los distritos dan su 'ok' a un calendario de fiestas populares, donde se incluyen o no las que proponen las asociaciones vecinales. Así, en 2023, Hortaleza dio su visto bueno a 34 festejos populares, 25 de los cuales habían sido presentados por los vecinos.

Para este año, los citados 25 eventos figuraban entre las propuestas planteadas a la Junta del distrito, que finalmente sólo consideró en el pleno del jueves a seis de ellos como festejo popular.

🔎 Prueba de agudeza visual: ¿qué se ve en estas fotografías?



En efecto, son FIESTAS VECINALES.



Pues la @JMDHortaleza que preside el concejal @davidperez ha decidido que no merecen la consideración de "festejos populares"



Intentamos explicarlo... 🧵 pic.twitter.com/4Xvh2kTQWl — Asociación Vecinal de San Lorenzo (@AVSanLorenzo) March 21, 2024

Durante el pleno del jueves, el concejal explicó que las fiestas patronales fueron aprobadas en pleno en febrero, y lo que se llevó al pleno de marzo fueron las propuestas de las asociaciones para los festejos populares, cumpliendo requisitos y las ordenanzas vigentes.

Pérez aseguró que "no se ha prohibido ninguna actividad, simplemente se han desglosado según la ordenanza, implicando que en las actividades que no son fiestas patronales, no se podrá consumir alcohol".

Respecto a los 19 eventos planteados por las entidades vecinales que no han entrado al calendario, fuentes de la Junta del distrito explican que actividades como calçotadas, arte callejero, cine, música, etcétera, "no son festejos populares".

"En Hortaleza apostamos por más salud, más deporte, más participación responsable, y por menos alcohol en actividades que contravienen las ordenanzas y promueven hábitos no saludable", defendió el edil.

Además, se reafirmó en que la Junta Municipal "no puede comprender que las asociaciones pretendan vender alcohol fuera de las autorizaciones, que son las fiestas patronales".

Contra la "ley seca"

La líder de Más Madrid, Rita Maestre, ha denunciado a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), que el concejal "quiere imponer la mordaza y la ley seca en Hortaleza al pasar de reconocer 34 fiestas populares en 2023 a sólo seis en 2024". "Tomarte una cerveza este año en las fiestas de Manoteras puede costarte una multa de 600 euros gracias a Almeida".