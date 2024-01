Delia Piccirilli, el 'cerebro' tras la cabalgata de Madrid: "No soy la artista del PP, hice una gala con Irene Montero"

Delia Piccirilli no duerme bien durante la Navidad. Está inquieta. Se despierta por las noches y le da vueltas a la cabeza. La razón es fácil de entender: "Me examino cada 5 de enero". Su reválida tiene que ver con los Reyes Magos y la cabalgata de Madrid que cada año llena de ilusión a miles de niños en la capital.

Esta diseñadora artística es la máxima responsable del tradicional desfile. Fue ella quien lo movió al Paseo de la Castellana hace 20 años y quien -asegura- "profesionalizó" el decorado y los espectáculos. Siempre que llega la señalada fecha, Delia se encomienda a su padre: "También se pasó muchos años de su vida mirando al cielo, esperando a que no lloviera".

La relación de esta artista con el Ayuntamiento de Madrid comenzó hace 20 años, con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde. Se "cortó la coleta" con Ana Botella porque ya no quería volver a organizar la cabalgata. José Luis Martínez-Almeida la rescató y la volvió a poner al frente de uno de los grandes eventos de las pascuas madrileñas. Este viernes estará como 'jefa de la sala de máquinas' de la comitiva real, en la que participan cerca de 1.500 personas.

Piccirilli (Madrid, 1960) es el segundo apellido de Delia. El primero es Castellanos y lo heredó de su padre Manuel, a quien recuerda como la persona que le inculcó la "pasión por los eventos artísticos". La actual directora artística de la Navidad madrileña cita a este diario en Azca, junto a los seis arcos musicales en forma de acordeón que su equipo ha instalado para estas fiestas junto a la Torre Picasso. Delia Piccirilli durante la entrevista. David Morales Delia acude vestida con una blazer fucsia, calzado de color rosa, una bufanda de tonos verdes y oscuros y unas grandes gafas de ver. La entrevista transcurre en un local próximo de comida healthy. Durante casi hora y media de conversación, la creadora artística desvela los entresijos de la cabalgata más famosa de la Comunidad de Madrid. [Claves de la cabalgata de los Reyes Magos en Madrid 2024: recorrido, horarios y todos los cortes de tráfico]

"Es una delicia hacer la cabalgata, lo que pasa es que es un trabajo de mucha presión", admite. Su vida ha estado siempre ligada al mundo de la Cultura. Su padre fue un hombre muy vinculado al mundo del teatro. Murió en 1993, a los 70 años, después de haber impulsado los festivales de música, teatro y danza de Santander, Mérida, Granada, Tarragona o Almagro.

Manuel Castellanos viajaba de aquí para allá y la pequeña Delia llegó a acompañarle en diferentes giras. Los actores y artistas forman parte de su infancia. "Me encomiendo a mi padre porque él se pasó también muchos años de su vida mirando al cielo porque tenía a Nureyev en el Festival de Tarragona y quería que no le lloviera", rememora. Sus padres, cuenta, se conocieron en un programa musical de Radio Nacional.

Delia recibió una "educación cristiana" en un "colegio de monjas", aunque no es creyente. Se define, eso sí, como una persona "súper respetuosa" con las religiones y, sobre todo, con las tradiciones. "Entiendo muy bien la necesidad de la espiritualidad. Y me gusta mucho hacer este tipo de proyectos en los que también te obligas a hablar ese lenguaje".

Antes de lanzarse a la organización de cabalgatas de Reyes, Delia exploró el mundo artístico por otras vías. Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid en los 80 y escenografía en Milán. Algo que no aparece en su perfil de LinkedIn, pero que sí apunta ella, es que trabajó como taquillera en el Teatro María Guerrero cuando su padre era el intendente. "Simultaneaba mi carrera con trabajos de producción en el ámbito teatral: trabajé para el Festival de Almagro, el de Otoño...". También pasó "muchos años" ganándose el pan gracias a la pintura.

Del desfile "sin ambición" a la Castellana

Su oportunidad en el Ayuntamiento de Madrid llegó de la mano de Alicia Moreno, delegada de Artes de Gallardón. El alcalde 'faraón' quería convertir la cabalgata "en un gran evento de ciudad" y "darle una vuelta" al desfile. Delia, que se siente "castiza", se puso manos a la obra y se encargó de las Navidades 2003/2004.

¿Qué se encontró al llegar? Según explica, la comitiva real de entonces era como "todas las cabalgatas de España", pensada "sólo para niños", "simple" y "sin mucha ambición artística". Las carrozas -recuerda- eran "tremendamente publicitarias" y el recorrido ni siquiera era el mismo. En aquella época, los Reyes Magos y su séquito comenzaban el trayecto en el Retiro, subían por Alcalá, entraban por Canalejas, pasaban por Sol, seguían por la calle Mayor y terminaban en la Plaza Mayor.

Piccirilli decidió desplazar la cabalgata a una avenida más amplia como el Paseo de la Castellana y exigió que el Ayuntamiento tuviera más control sobre el diseño de las carrozas. "Tampoco había la iluminación navideña que hay ahora en ninguna ciudad de España. Todo ha cambiado mucho en ese aspecto... Madrid ha cambiado muchísimo en estos años", argumenta, al tiempo que defiende el legado y la visión "muy interesante" que tenía Ruiz-Gallardón de la capital.

La artista y su equipo también involucraron a compañías internacionales en los espectáculos de la cabalgata y se dedicó, en definitiva, más inversión a la organización del macroevento. Para la edición de este nuevo año, Piccirilli se ha rodeado del escenógrafo Ricardo Sánchez Cuerda, de la diseñadora de vestuario Gabriela Salaverri y de la coreógrafa Nuria Castejón.

Los baltasares 'blancos' del PSOE

Pasaron los años y Delia fue sumando muescas en el revólver. En diciembre de 2011, Alberto Ruiz-Gallardón abandonó el Consistorio madrileño para ser ministro y cedió el paso a Ana Botella. La diseñadora ya había armado la cabalgata de enero de 2012. Pero después, se desvinculó de las Navidades madrileñas por el trabajo que suponía organizarlas. O, como ella dice: "Me corté la coleta".

Los aires políticos cambiaron en Madrid y en 2015 aterrizó en Cibeles Manuela Carmena. "El equipo de Carmena también me llamó para hacerla [la cabalgata]. Yo le conté que me había cortado la coleta, que ya no hacía más...", dice. Aunque destaca que bajo el mandato de Ahora Madrid sí que elaboró un "proyecto precioso" por el cuarto centenario de la Plaza Mayor.

De las cabalgatas de la 'era Carmena', Piccirilli pone en valor que se cortará con la tradición de caracterizar a concejales como Reyes Magos y se contratara por fin a actores.

Delia posa para El Español en una instalación Navideña colocada en Azca. David Morales El Español

Antes de la llegada de la exmagistrada, la "tradición" era que en la piel de Melchor se metiera un edil del partido de Gobierno, es decir, del PP. Izquierda Unida hacía de Gaspar y un concejal del PSOE, de Baltasar. "En el PSOE no había un concejal negro y, por tanto, era un señor que se maquillaba", dice Delia.

La diseñadora asegura que sí llegó a sugerir durante su primera etapa trabajando para Cibeles que se utilizase a una persona de raza negra para interpretar a Baltasar y no a un blanco pintado de color oscuro. "Yo lo hubiera cambiado. Eso lo imponen. Estaba establecido", justifica. Por eso, aplaude el "buen criterio" de Carmena para acabar con ello.

"Trabajo para quien me llama"

La artista afirma que ha mantenido "muy buena relación con todos los equipos municipales" y que, como profesional, trabaja para quien la llama para impulsar un proyecto con el que ella se "identifique". Responde así a la pregunta de este diario sobre un artículo publicado por Moncloa.com que la encasilla como la "artista de cabecera del PP".

La diseñadora, que se encarga de la dirección artística de la compañía Ciudadano Kien, se ríe al escuchar la pregunta. "No es verdad", asegura, que ella sea la "artista del PP". Recuerda, por ejemplo, que su equipo llevó a cabo la pasada primavera, coincidiendo con el 8 de marzo, "una gala para el Instituto de la Mujer (sic), es decir, para Irene Montero".

En el Portal de Contratación se puede consultar un contrato que el Ministerio de Igualdad adjudicó a la empresa Tres Elefantas Producciones por valor de 115.000 euros para la creación del espectáculo de artes escénicas "Mujeres", que se celebró en el Teatro de la Zarzuela como antesala al 8-M. Esta compañía está administrada por Martina Otranto y Cristina Ramos, coordinadora general de proyectos y directora de producción, respectivamente, de Ciudadano Kien.

Los temores de Delia

Durante la pasada legislatura, con Andrea Levy como delegada de Cultura, Piccirilli volvió a tomar las riendas de la cabalgata de la Castellana. Desde entonces, vuelve a mirar al cielo cada 5 de enero. La lluvia es lo "peor" que puede suceder durante el desfile de Sus Majestades de Oriente. Aunque el año pasado el contratiempo fue la avería de la carroza de Baltasar, que no arrancaba. Fue la diseñadora quien decidió bajar al rey mago y subirle al carruaje de Gaspar.

En estos momentos, Delia se encuentra ultimando los últimos detalles de la cabalgata de este viernes. La comitiva arrancará a media tarde y ella tiene margen para hacer cambios hasta las 15 horas si fueran necesarios. "Hay un momento en el que ya estás en manos de los cielos y de los ángeles", bromea.

Como curiosidad, cuenta que el discurso de los Reyes Magos de este año ha pasado por las manos de Marta Rivera, actual concejal de Cultura y escritora. Aunque todavía llama más la atención otro dato sobre la propia Delia Picirilli: el día 6 de enero, el día de abrir los regalos de los Reyes, el primer día de tranquilidad de la artista tras varias semanas de trabajo, es también el día de su cumpleaños.

