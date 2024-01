Vox cierra filas con Ortega-Smith ante su posible reprobación: "Siente el respaldo a todos los niveles"

Javier Ortega Smith vuelve este jueves al Palacio de Cibeles. Regresa para asistir al pleno extraordinario que debatirá la moción para reprobarle por su reacción violenta con Eduardo Fernández Rubiño. Hace 13 días, en la misma cámara, el portavoz de Vox intimidó al político de Más Madrid con un fuerte carpetazo a una botella de agua situada en la bancada del partido de izquierdas. Los de Rita Maestre, PSOE y el PP de Martínez-Almeida se unieron y exigen desde entonces su dimisión. Pero Vox ha cerrado filas con su concejal: "Siente el respaldo de la organización a todos los niveles".

La sesión plenaria se celebrará a las 13 horas. Su carácter es simbólico y no puede obligar a Ortega-Smith a entregar su acta. Seguirá ostentando su cargo. La moción presentada por Más Madrid y los socialistas argumenta en su primer punto que la conducta del dirigente de la formación de Santiago Abascal es "absolutamente contraria" a las normas de los órganos municipales.

Aunque el PP se puso de inmediato del lado de Rubiño, el sentido de su voto este jueves no está tan claro. La razón es que el segundo y el tercer punto del texto recogen que el edil debe entregar su acta como concejal municipal y, además, la de diputado del Congreso. Y los populares creen que su cese como parlamentario nacional debería discutirse, en todo caso, en la Carrera de San Jerónimo. Este matiz podría hacer que el PP se abstuviera o que solicitara votar por puntos y no la iniciativa completa.

El momento de tensión entre Ortega Smith y Eduardo Rubiño.

El alcalde y sus concejales tienen mayoría absoluta en el Consistorio. De ellos dependerá que la moción salga adelante o que, por el contrario, no se logre reprobar a Ortega. Desde Vox atacan que el PP se haya alineado con Maestre y Reyes Maroto en este caso, que recordó a todos a la escena que protagonizó el socialista Daniel Viondi hace tres meses y que acabó con su carrera política.

Fuentes del entorno de Ortega-Smith contactadas por EL ESPAÑOL ofrecen más detalles sobre lo ocurrido el 22 de diciembre en Cibeles y se enrocan con su líder. Aunque desde la dirección nacional del partido defendieron desde el primer momento a su representante municipal, cabe recordar que otras voces del partido consultadas por este diario sí que censuraron entonces el comportamiento del portavoz en la capital.

En Más Madrid lo tienen claro: "Esta salida de tono es un clavo más en su ataúd [de Javier Ortega-Smith] y no sabe muy bien por dónde salir".

Lo que escuchó Ortega Smith

El altercado se produjo en el último pleno ordinario de 2023, tras defender Ortega-Smith una moción de urgencia que rechazaba el último pacto entre el PSOE y Bildu en Pamplona. El portavoz de Vox sembró dudas en las palabras de Adriana Moscoso. Esta concejal socialista, hija de un ex ministro de Felipe González, había dicho momentos antes que su familia fue amenazada por ETA.

Ortega-Smith la respondió: "Si yo fuera familiar suyo me daría vergüenza que un familiar se atreva a subir a una tribuna habiendo sido amenazado, perseguido y extorsionado por ETA a justificar un acuerdo con los terroristas que persiguieron a su padre". Y haciendo referencia al pacto con el partido abertzale, remató: "Esto ya está escrito: se llama síndrome de Estocolmo".

Después, según relató el propio Rubiño, cuando el portavoz de Vox regresaba a su asiento, el de Más Madrid le dijo: "¡Qué asco!". Ortega Smith reaccionó, se dio la vuelta, regresó sobre sus pasos y golpeó bruscamente con su carpeta la botella de agua de la concejala sentada a la izquierda del edil de Más Madrid. También empujó levemente más objetos apoyados sobre la mesa.

El revuelo en la cámara local fue inmediato. "¿Qué te ha dicho?", le preguntaron a Javier Ortega Smith sus compañeros de bancada tras el choque con el portavoz adjunto de Rita Maestre. "Ha insultado a las víctimas del terrorismo", contestó Ortega Smith, "no me he enterado bien, pero las ha insultado".

El diputado nacional y líder de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, siempre según la versión de las fuentes cercanas a él consultadas por este periódico, entendió que Rubiño había llamado "asquerosas" a las víctimas del terrorismo.

"Interpretó que los asquerosos eran las víctimas, no nosotros. Es más grave lo de Rubiño que lo de Ortega. Ha sido un gesto de enfado en una mesa", insisten desde el grupo, que recuerdan que su dirigente pidió disculpas y consideran que su actitud "fue instintiva" como respuesta a un "tema doloroso". "Tenemos a gente dentro de Vox que son víctimas del terrorismo", añaden.

A su vez, la formación lamenta la agitación que ha generado este episodio y acusan a Fernández Rubiño de cambiar su versión. De hecho, aseguran que "nadie le pregunta" al de Más Madrid sobre lo sucedido.

Más Madrid: "Fue Ortega quien se rio de las víctimas"

A diferencia de lo que sostiene Vox, este diario sí que habló por teléfono con el edil de Más Madrid momentos después del tenso capítulo con Ortega Smith. "Eduardo dejó claro lo que pasó. Cualquiera que siguiera el pleno, puede comprobar que fue Ortega-Smith quien vejó, se rio y ofendió a las víctimas del terrorismo" al decir que Adriana Moscoso padecía "síndrome de Estocolmo", zanjan desde el grupo de Maestre.

"Nos parece surrealista que ahora Ortega Smith y Vox pretendan darle la vuelta y hacer creer que lo que pasó fue otra cosa", insisten.

Más allá de la polémica en el pleno de la capital, desde Más Madrid creen que Ortega Smith intenta "llamar la atención para ver si le hacen caso después de haber sido defenestrado como secretario general y encontrarse cada vez más arrinconado" dentro de la organización que preside Abascal.

