Un fondo buitre derriba la planta superior del Mercado de Torrijos: "Han demolido todo, incluido mi negocio"

Los comerciantes que resistían en el Mercado de Torrijos, ubicado en el barrio de Salamanca, perdieron este sábado sus puestos después de que la empresa propietaria de las instalaciones haya derribado la planta superior en la que se encontraban sus negocios.

El lunes 11 de diciembre, los comerciantes de este mercado denunciaron ante la Policía Nacional que el fondo de inversión Numulae (propietario mayoritario del espacio) había tapiado los accesos superiores. Esto impedía a cuatro de los comerciantes, también propietarios, acceder a sus tiendas y ejercer su oficio. "Han llenado todo de escombros, han metido maquinaria y lo han vallado", protestaba la portavoz de los comerciantes.

Ahora, José Luis, propietario de una de las carnicerías de la planta superior del mercado, ha acudido este sábado a su puesto, pero no le han dejado acceder y le han trasladado que "ya no queda absolutamente nada en la planta de arriba, que lo han demolido todo, incluido mi negocio".

[Los últimos del Mercado de Torrijos tras 3 años de asedio y guerra contra un fondo 'buitre': "No nos rendiremos"]

"Vengo todos los días y ningún día me han dejado acceder y hoy me han destrozado porque decirme que me han demolido mi negocio, sin autorización mía. Es mortal", ha asegurado.

A través de una publicación en X, Carnicería El Cordobés, afirmaba que "c on lágrimas en los ojos os comunico que Numulae ha demolido mi carnicería, mi casa, mi vida... ". Con lágrimas en los ojos os comunico que Numulae ha demolido mi carnicería, mi casa, mi vida...



Este es mi puesto,el n° 52 del Mercado de Torrijos. Ya solo quedan escombros.



No vamos a dejar de luchar por volver a levantar lo que durante 90 años construimos. ¡No nos rendimos! https://t.co/IyJ83jlrvm pic.twitter.com/f2MHklA1rX — Carnicería El Cordobés (@jelcordobes) December 16, 2023 Por otro lado, la Portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha querido apoyar a los comerciantes del mercado a través de una publicación en la que expresa su apoyo a las familias afectadas. El histórico Mercado de Torrijos que llevaba desde 1930 en marcha cierra por completo. El PP lo vendió y un fondo buitre lleva años amenazando a los tenderos. Ayer demolieron los puestos. Este es el plan del PP para la ciudad. Es muy triste. Mi cariño a las familias afectadas. https://t.co/ndsc4zNuiL — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) December 17, 2023 Un mercado privatizado

Tal y como informa Efe, el Mercado de Torrijos, que era municipal pero se privatizó hace años y en 2022 fue adquirido mayoritariamente por Numulae, quedaban en pie ocho comercios, cuatro en la planta inferior y cuatro en la de arriba: dos carnicerías, una pollería y una charcutería.

Según denuncian los comerciantes, este sábado han sido demolidos los cuatro puestos de la planta superior, tras lo cual sus propietarios han acudido a ampliar la denuncia que interpusieron ante la policía y la justicia por la imposibilidad de poder ejercer su actividad desde el pasado domingo.

A estos comerciantes les impidió abrir sus puestos por las obras que la empresa propietaria mayoritaria del inmueble está acometiendo en la planta superior para hacer un gimnasio, por lo que el miércoles entraron en sus negocios para sacar todo el género que acumulaban desde su cierre forzoso.

Según denuncian, fue el pasado 5 de diciembre, a las puertas del puente de la Constitución, cuando Numulae envió un burofax a los cuatro comercios de la planta de arriba -abajo aún resisten otros cuatro negocios que temen correr en unos meses la misma suerte- avisando de que este lunes pasado no se podría acceder a la planta, donde comenzarían las obras.

Lo ven como la "maniobra definitiva" para que la socimi, que "se ha hecho de forma ilegal con el control de casi todo este icónico mercado", consiga su "propósito" de que las instalaciones queden libres para emprender su proyecto empresarial.

Según los comerciantes afectados, la propietaria se ha hecho de forma ilegal con el control de casi todo este mercado, pero no de ocho comercios que no han sido vendidos, por lo que subrayan que "tienen derecho a mantener su actividad".

La socimi asegura que les ha ofrecido una reubicación en la planta baja, junto a los otros cuatro propietarios que resisten en sus tiendas, pero la alternativa son cuatro espacios "achatarrados" e "inservibles", "un robo a la brava de nuestras tiendas", aseguran los afectados.

