Esta es la fecha y la hora en la que puedes comprar las entradas para el concierto de Luis Miguel en Madrid

El cantante Luis Miguel vuelve a subirse a los escenarios de Madrid con motivo de su gira 'Luis Miguel Tour 2024', con la que recorrerá más de 50 ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa. Después de su exitosa gira durante este año, el mexicano llegará a la capital para ofrecer dos conciertos en el estadio Santiago Bernabéu.

El primer concierto del artista en la capital tendrá lugar el 6 de julio de 2024. Sin embargo, las entradas se agotaron en tan solo cinco días. Luis Miguel ha vendido las 45.000 entradas disponibles para su primer número en Madrid. Por eso, ha decidido dar una nueva oportunidad a sus fans para que puedan ver sus actuaciones en directo el próximo 7 de julio.

El regreso de Luis Miguel a la capital es uno de los más esperados del próximo año, ya que serán los primeros conciertos que dé el cantante en España desde el año 2017. Además, desde que se conoció su romance con Paloma Cuevas ha crecido la expectación en torno al artista latino que demuestra la vigencia de sus canciones generación tras generación.

El cantante puertorriqueño Luis Miguel. RODRIGO GARRIDO

"Después de 40 años de carrera, me sigo sorprendiendo por el inimaginable cariño del público español. No encuentro otra manera de devolver el afecto que he recibido de todos ustedes, más que brindar una nueva fecha para seguir celebrando nuestro reencuentro en Madrid", ha señalado el cantante tras la confirmación de sus actuaciones en la capital.

Luis Miguel comenzará su gira en Santo Domingo (República Dominicana) el próximo 17 de enero, tres días antes de la fecha prevista en un principio. En agosto, el artista regresó a los escenarios en Argentina con una nueva gira, que continuará en 2024 por América y Europa.

Cuándo puedes comprar las entradas para el segundo concierto

La preventa de entradas para el concierto del 7 de julio comenzará este martes, 14 de noviembre, a las 18:00 horas y terminará el viernes, 17 de noviembre, a las 18:00 horas. Aunque es probable que las entradas se agoten antes.

Por eso, si se venden todas las existencias, como ha ocurrido con el primer concierto del cantante en la capital, es probable que los seguidores se quedan sin poder disfrutar de las canciones del artista en directo.

[Críticas por los desorbitados precios para el concierto de Luis Miguel en Madrid: así está la venta de entradas]

El regreso del conocido como Sol de México a los grandes conciertos le vincula en Madrid a una iniciativa solidaria de la mano de la Fundación Real Madrid, una institución presente en casi un centenar de países y que cuenta con cerca de 100.000 beneficiarios en los cinco continentes y a la que irán a parar parte de los beneficios del concierto.

Muchos seguidores del artista han criticado en las redes sociales los elevados previos del primer concierto de Luis Miguel en Madrid. En este sentido, han resaltado que se trata de precios "absolutamente prohibitivos", "una barbarie" o "la nueva modalidad de hipoteca". "Debería ser delito poner estos precios para un concierto, es un robo a mano armada que la gente trabajadora obviamente no nos podemos pagar", comentaron sus fans durante la apertura de la compra de las entradas.

Cómo puedes comprar las entradas para el concierto en Madrid

Las entradas para la segunda actuación de Luis Miguel en Madrid se pueden comprar a través de la plataforma SantanderSMusic. Sin embargo, cada persona puede comprar solo hasta cuatro entradas por tarjeta.

Las entradas más baratas oscilan en los 60 euros. Las siguientes se sitúan entre los 100 y 200 euros, dependiendo de la visibilidad, ya que los asientos asignados en pista cuestan desde 288 hasta los 915 euros. Aunque las entradas Platinum superan los 1.400 euros.

Sigue los temas que te interesan