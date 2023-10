La misteriosa empresa que usa a Marina Prieto, una abuela centenaria, para publicitarse en el Metro

¿Quién es Marina Prieto? ¿Por qué el Instagram de una abuela centenaria gallega copa anuncios en el Metro de Madrid? Esta es la pregunta que muchos usuarios de Metro -y periodistas- nos hemos hecho este lunes.

La cuenta de esta mujer se está volviendo viral por los extraños anuncios que han aparecido en estaciones como Manuel Becerra, La Latina, Diego León o Ciudad Universitaria. En ellos se muestra a una anciana entrañable, en su día a día. Marina Prieto se muestra jovial, con sentido del humor, gran devoción por su adorada Galicia. Hace poco sopló las velas de sus 100 años.

No solo hay anuncios. También han llegado notas de prensa a los correos electrónicos de numerosos periódicos. ¿Qué estrategia de comunicación hay detrás de esto? La empresa que maneja la publicidad en el Metro de Madrid, JCDecaux, ha confirmado a Madrid Total que se trata de una campaña de publicidad en varias fases.

"Quieren demostrar un caso de éxito haciendo impactos en los medios de comunicación y las redes sociales", asegura una fuente del departamento de marketing de la citada empresa. Detrás de esta iniciativa hay una empresa privada y no una institución pública, como la Xunta de Galicia (teoría que ha circulado por redes sociales y redacciones de periódicos).

La persona responsable de esta campaña es Álvaro Vigo Prieto, nieto de la mujer centenaria. Este hombre lleva nueve años afincado en Ámsterdam (Países Bajos) y ha trabajado en gigantes de la moda como Bershka, Nike y Zara. Por ello, cabe pensar que en la segunda fase se desvelará que se trata de una marca de ropa.

El coste de la campaña

Una campaña en el Metro de Madrid no es barata. Empapelar una sola estación concurrida puede rondar entre los 15.000 y 60.000 euros mensuales. JCDecaux no ha querido dar cifras concretas sobre esta campaña, pero viendo la cantidad de estaciones y formatos, nos podemos hacer una idea. No ha sido barato.

Además, alquilar el espacio no incluye los costes de la propia campaña: diseños, colocación de vinilos, concepto de la agencia. Por suerte, la primera fase de esta campaña ha sido muy, muy sencilla. Simplemente, el día a día de una abuela centenaria gallega publicado en una red social.

Mosaico de historias de Instagram de usuarios de Metro con Marina. Cedida

Las imágenes de Marina han despertado mucha complicidad y ternura entre los usuarios del Metro. "Ella es una persona muy dinámica, abierta, llena de amor, muy curiosa y con ganas de aprender, ver, viajar y compartir lo que tiene con aquellos a los que más quiere", ha asegurado el nieto de Marina a La Voz de Galicia.

"En esos momentos íntimos se me ocurrió la idea de crear una cuenta de Instagram para poder hacer llegar a los familiares y amigos lo grande que es Marina y lo que le queda por enseñarnos a todos. Me gustaba la idea de presentar al mundo lo sencillo que es vivir felizmente a los 100 años".

Aunque su abuela "no entiende el concepto de red social", no le importa "que la reconozcan, ella solo quiere lo mejor para todos; compartir unas sonrisas con los suyos", declara su nieto. Esta semana sabremos qué marca se ha desmarcado de esta manera y ha elegido a Marina como imagen.

