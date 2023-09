Almeida sobre el pasado de Daniel Viondi: "Ha debido de tener cierta protección en el PSOE"

"Me pasó algo que jamás pensé que me iba a pasar en la política". José Luis Martínez Almeida resume así el desafortunado episodio que vivió el jueves en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde el ya ex concejal del PSOE Daniel Viondi se acercó al alcalde y le palmeó la cara. El gesto le costó el cargo al socialista.

El primer edil ha lamentado también que Viondi siguiera representando al partido en diferentes instituciones tras el episodio violento que protagonizó en 2018 con un diputado autonómico de Podemos. "Ha debido tener cierta protección en el PSOE", ha valorado en una entrevista en Antena 3, al ser preguntado por la conocida simpatía de Pedro Sánchez hacia el concejal dimitido. Seguidamente, ha alabado la respuesta de Juan Lobato, máximo responsable de los socialistas madrileños: "Es cierto que tuvo claro lo que había que hacer con el acta de Daniel Viondi".

El Palacio de Cibeles vivió el jueves una de las escenas más polémicas que se recuerdan en la política de la capital. El Ayuntamiento celebraba su primer pleno del curso político, marcado por la moción contra la amnistía que el PP logró aprobar con su mayoría absoluta. Ya por la tarde, cuando se debatía una iniciativa del PSOE para renombrar un canódromo en honor a la futbolista Jennifer Hermoso, Viondi terminó su turno de palabra, se acercó al asiento del alcalde y le palmeó la cara.

El concejal Daniel Viondi "toca" a Almeida "tres veces" la cara

La acción desató de inmediato la indignación de la bancada popular y el socialista fue expulsado a los pocos minutos al ser llamado al orden por tercera vez. El propio Almeida pidió el cese "fulminante" del edil y el PSOE tomó rápido cartas en el asunto. Viondi, que acumulaba una larga trayectoria dentro del partido, entregó el acta de concejal y ya tiene sustituta en el Grupo Municipal: María Caso.

"Sigo con esa sensación de incredulidad de que esto no puede pasar en una cámara", ha señalado el regidor, que ha recordado que el debate en la sesión plenaria no estaba siendo "acalorado", aunque "nada hubiera justificado" la actitud de Viondi. El alcalde ha asegurado que nunca había tenido un "rifirrafe" con el concejal, que apenas llevaba unos meses como miembro del grupo municipal que lidera Reyes Maroto, con la que Almeida mantiene una relación "cordial".

"Es inexplicable lo que pasó ayer, desde luego", ha insistido. "Nadie dijo nada ni se había calentado el pleno", ha añadido.

Respecto a la amenaza que en 2018 propinó Viondi a Alberto Oliver (entonces diputado autonómico por Podemos, hoy en Más Madrid), Martínez-Almeida ha explicado que "todos" en la "política madrileña" recuerdan aquel incidente y, de hecho, Ángel Gabilondo, entonces portavoz del PSOE en la Asamblea, "no le renovó en las listas en 2019".

Sin embargo, Vindi dio el salto al Congreso de los Diputados, donde permaneció hasta este 2023, año en el que ha regresado al Ayuntamiento de Madrid, siendo considerado uno de los hombres cercanos a Juan Lobato. Para Almeida, una de las "hipótesis" que podrían explicar que el concejal ahora cesado mantuviera cargos en las instituciones tras lo ocurrido en 2018 con Oliver es la relación de simpatía con el presidente del Gobierno.

Daniel Viondi (1975) comenzó su vínculo con los socialistas madrileños en los primeros años de los 2000. En su primera etapa como concejal municipal coincidió con Sánchez, al que sustituyó como portavoz del grupo en el Área de Urbanismo cuando el ahora presidente se centró en su carrera como diputado raso en el Congreso de los Diputados. Años más tarde, a Viondi ya se le consideraba como una persona muy próxima al secretario general.

