Ayuso asistirá en Barcelona a la manifestación de Societat Civil Catalana contra la amnistía

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado a través de sus redes sociales que acudirá el próximo 8 de octubre a la manifestación que Societat Civil Catalana ha convocado en Barcelona en contra de la amnistía a los encausados por el procés y la autodeterminación de Cataluña.

En su perfil de la red social X, Díaz Ayuso ha publicado "Ahí estaré", texto que ha acompañado con la noticia de la convocatoria de la protesta.

Societat Civil Catalana (SCC) ha convocado una manifestación el domingo 8 de octubre a mediodía en Barcelona bajo el lema 'No en mi nombre. Ni amnistía ni autodeterminación' para "dar voz a los ciudadanos catalanes y del resto de España que no están dispuestos a que sean objeto de negociación cuestiones que minarían" el sistema democrático de la Constitución.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha unido este lunes a apoyar las mociones contra la amnistía propuestas por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

"No puedo imaginar mayor traición, mayor fraude ni mayor humillación a todos los que cumplieron la ley", ha enfatizado la líder de los populares madrileños durante la presentación del presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Así, Ayuso vuelve a apoyar al líder nacional de los Populares y a presentar al Senado como una herramienta útil para detener a quiénes "están dispuestos a tragar con la mentira de que España no es una democracia liberal con todas las garantías".

La propuesta, que ha sido presentada este mismo fin de semana por la cúpula nacional del PP, consisten en elevar al Senado, los parlamentos autonómicos, los ayuntamientos y las diputaciones una moción para que todos los representantes políticos se postulen sobre los pactos del PSOE con los independentistas.

Es decir, que digan "si están con la igualdad ante la ley de todos los españoles, vivan donde vivan, y si están contra el asalto de los nacionalistas a la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la verdad, la historia y la separación de poderes".

"Pedro Sánchez está dispuesto no solo a perdonar de manera ilegal a quienes ni siquiera han pedido perdón, sino a tragar con la mentira de que España no es una democracia liberal con todas las garantías. ¿Así trabaja Sánchez por el buen nombre de España y sus instituciones en el mundo?", se ha preguntado la presidenta.

La líder de los populares madrileños se ha preguntado si no se le está concediendo "a los golpistas su falaz condición de presos políticos".

Además, y como ya publicó este diario, ha puesto en el foco a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se desplazaron hasta Cataluña durante el 1-0.

"No puedo imaginar mayor traición ni mayor fraude ni mayor humillación a todos los que, empezando por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cumplieron lealmente la ley y que ahora ven como Sánchez cambia votos por impunidad para quienes cometen graves delitos", ha finalizado.

Senado

Ayuso ya adelantó que iba a 'usar' el Senado para "impedir que los enemigos de España se salgan con la suya", en su primera Junta Directiva Autonómica tras las elecciones autonómicas del 23-J.

En unas declaraciones ante los medios de comunicación, la líder de los populares en la región, mostró su confianza en que Alberto Núñez Feijóo pusiera todas las herramientas en su mano para "impedir que los enemigos de España se salgan con la suya".

La líder de PP de Madrid recordó que Alberto Núñez Feijóo había "ganado las elecciones", gobierna en doce comunidades autónomas y en decenas de diputaciones y tiene "mayoría absoluta en el Senado".

Unos escaños que le van a servir al PP, a juicio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, para "intentar frenar modificaciones del Estatuto de Cataluña" y "crear comisiones para investigar los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez".

Sí es Sí

En otro orden de cosas, y tras conocerse que un miembro de La Manada ha visto rebajada su pena por la ley del Sí es Sí, Ayuso ha ironizado con el hecho de que la ley surgiera a raíz de esta violación grupal para, al final, beneficiar a uno de los agresores.

A la presidenta le ha parecido "curioso" que "toda la falacia de este Gobierno con el feminismo que ha utilizado a las mujeres empezó especialmente este negociado con La Manada". "Y, ahora -ha continuado-, ha sido la propia Manada la beneficiada".

De esta forma ha declarado que le gustaría ver las mismas manifestaciones en la calle que cuando se movilizó la sociedad civil tras la agresión sexual; pero, esta vez, por la rebaja de la pena de este miembro de La Manada. "No sé por qué no las veremos. Me espero que no", ha ironizado.

