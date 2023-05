6 de 6

La líder regional de Vox, Rocío Monasterio, se ha mostrado de lo más tranquila con el debate que enfrenta mañana a todos los candidatos a la Puerta del Sol. "A mí los debates me encantan y la verdad como es que como ya me he recorrido todos los barrios y me sé de cada uno pues qué les falta y qué me pide la gente, pues voy con la tranquilidad del trabajo ya hecho y a intentar transmitir a los madrileños pues qué podemos aportar desde Vox, que estamos dispuestos a trabajar duro", ha asegurado desde la Pradera.