Manuela Carmena 'chafa' a la socialista Maroto: "Ojalá Rita Maestre sea la próxima alcaldesa de Madrid"

Hace semanas que los candidatos de la izquierda de Madrid intentan agarrarse a la imagen de Manuela Carmena. Lo intentó Reyes Maroto y Más Madrid reaccionó con recelo. La exmagistrada insiste en que está fuera de la primera línea política, pero asistió a un acto de Recupera Madrid en marzo y, este miércoles, ha participado en otro de Más Madrid. En esta ocasión, sin embargo, ha deseado que "ojalá" Rita Maestre "sea la próxima alcaldesa" de la capital.

Carmena, que dirigió la capital entre 2015 y 2019, ha participado en la presentación del plan Moratalaz Cuida, un plan de Más Madrid sobre "alojamientos alternativos" para mayores. La ex alcaldesa ha sido el gran reclamo del acto, en el que ha participado junto a la candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, la aspirante a la Alcaldía de la capital, Rita Mestre, y el concejal Félix López Rey.

El de este miércoles no es el primer acto 'político' en el que participa Manuela Carmena. En marzo acudió a un desayuno informativo protagonizado por el candidato de la agrupación de electores Recupera Madrid, Luis Cueto. Ahí, la exalcaldesa ya avanzó que haría lo mismo con Rita Maestre e, incluso, con la socialista Reyes Maroto. Entonces, la exmagistrada confirmó que, de cara a las elecciones del 28-M, que no apoyaría "a ninguna candidatura y sí a todas" las alternativas progresistas.

Precisamente, Reyes Maroto fue la primera en reclamar la imagen de la exregidora al asegurar que había hablado con ella y que apoyaba su candidatura. El anuncio sorprendió a todos. Desde la formación de Rita Maestre se acusó a Maroto de querer apropiarse de "su" Manuela Carmena. En el acto de Más Madrid, la exalcaldesa ha vuelto a hablar sobre su postura en las próximas municipales.

Carmena, de hecho, ha empezado y concluído su intervención insistiendo en que no forma parte de ningún partido político. Según sus palabras, sigue "fuera" de la política desde que dejó Cibeles y no se posiciona "con nadie". Sin embargo, al cerrar su turno de palabra, sí que ha pronunciado un nombre. Tras animar al público a votar al "buenismo", la "eficacia" y la "verdad", ha deseado que "ojalá" Rita Maestre "sea la nueva alcaldesa de Madrid". No obstante, Carmena ha recalcado que cada vez le "importan menos las siglas políticas".

