El Colegio de Abogados de Madrid pide al Ayuntamiento dedicar una calle al turno de oficio

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha solicitado al Ayuntamiento de la capital dedicar una calle al turno de oficio. Es decir, a los profesionales que ofrecen asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos y que son remunerados por la Administración. Así lo ha manifestado este jueves Eugenio Ribón a la vicealcaldesa de la ciudad, Begoña Villacís.

El ICAM también ha solicitado plazas de aparcamiento en comisarías y centros de detención para estos abogados, cuando estén de guardia.

"Es inadmisible que no puedas aparcar de forma gratuita en una comisaría después de recorrerte media Comunidad de Madrid a las tres de la mañana", ha reprochado Ribón este jueves.

[El nuevo decano del ICAM jura el cargo y pide a Llop, Ayuso y los jueces un trato "digno" a la Abogacía]

El decano ha formulado estas dos peticiones a Villacís "en reconocimiento a la dignidad de los profesionales que ejercen la defensa de quienes no tienen medios".

"Esa defensa que presta el abogado de oficio merece reconocimiento con una calle, con una plaza, con un recuerdo a la labor que ya llevamos desarrollado desde hace más de 426 años y así lo seguiremos haciendo", ha señalado el recién proclamado decano del ICAM, subrayando la antigüedad de uno de los colegios profesionales más antiguos y numerosos de Europa.

La vicealcaldesa, abogada de profesión, se ha comprometido a llevar al próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid ambas propuestas. "Hoy me han pedido dos cosas: la primera es que podamos aparcar en una comisaría mientras hacemos las guardias de asistencia al detenido, que haya un espacio reservado y que se reconozca que es para el abogado, que ponga eso en el suelo. En la práctica, todos sabemos lo que es dejarte dinero ahí mientras haces una asistencia que, además, se puede prolongar", ha señalado Villacís al finalizar la reunión con Ribón.

"Lo segundo que me han pedido —que me ha gustado casi más— es una calle al abogado de oficio; me ha gustado muchísimo y que sepáis que se va a llevar al próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid", ha anunciado la política.

La candidatura de Ribón como decano del ICAM fue respaldada, entre otros, por Altodo, la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno. Ribón es socio de la misma y fue su vicepresidente.

Sigue los temas que te interesan