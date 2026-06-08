Papa León XIV en Madrid, hoy en directo | Últimos recorridos del Pontífice en papamóvil por la capital en su tercer día de visita
Tras presidir la Santa Misa en la Plaza Cibeles, León XIV mantuvo un encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.
Más tarde, el Sumo Pontífice participó en 'Tejer Redes', un acto en el Movistar Arena con representantes del mundo del Arte, la Cultura, la Economía y el Deporte.
León XIV permanecerá en la capital hasta el próximo martes 9 de junio. Después viajará a Barcelona hasta el día 11 y terminará la visita oficial el próximo viernes 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife.
El Ministerio del Interior ha activado la fase más crítica del dispositivo de seguridad, que es "el mayor despliegue policial nunca antes diseñado". Policía Nacional y Guardia Civil movilizarán casi 15.000 efectivos y contarán con más de 1.000 vehículos terrestres y 16 aeronaves para blindar al pontífice.
¿Cuál es la agenda del Papa este lunes?
El Papa León XIV afrontará este lunes 8 de junio la jornada más intensa y de mayor carga institucional de su estancia en Madrid. A las 09:30 horas comenzará el día con una audiencia privada con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica.
Posteriormente, a las 10:30 horas, el Pontífice se trasladará al Congreso de los Diputados para pronunciar un discurso. La mañana concluirá a las 11:30 horas en la sede de la Conferencia Episcopal Española, donde mantendrá un encuentro con los obispos.
Por la tarde, a las 18:00 horas, el Santo Padre acudirá a la Catedral de la Almudena para presidir un acto de oración y rendir homenaje a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid.
Como colofón de la jornada, a las 19:00 horas tendrá lugar el plato fuerte del día: un multitudinario encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu, donde se espera que León XIV dirija un nuevo mensaje a decenas de miles de fieles antes de retirarse a descansar y preparar su posterior viaje a Barcelona.
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Visita Papa León XIV | Menos afluencia de vehículos
Esta mañana se ha notado en las calles de Madrid una afluencia menor de vehículos en previsión de atascos y en respuesta a las llamadas del Ayuntamiento para reducir al máximo posible los trayectos en vehículos y a teletrabajar.
Asimismo, por el momento el transporte público tampoco se ha visto colapsado, pese a ser la jornada con más seguridad de la visita.
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Papa León XIV | Últimos recorridos en papamóvil
León XIV realizará esta tarde sus dos últimos recorridos en papamóvil por la capital Madrid, en un dispositivo que implicará las mayores restricciones de tráfico de la jornada.
Durante estos desplazamientos, se reforzarán las medidas de seguridad y se producirán importantes cortes y limitaciones en la circulación en las principales vías del recorrido, debido a la afluencia prevista y al despliegue operativo asociado.
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Visita Papa León XIV | La capital se blinda ante la jornada más intensa
Madrid ha amanecido este lunes con un amplio dispositivo de seguridad por la visita del papa León XIV. Los primeros cortes de tráfico ya afectan a los alrededores del Congreso de los Diputados, donde el pontífice se convertirá en el primer papa en intervenir ante la Cámara.
Las calles cercanas al Congreso, incluida la carrera de San Jerónimo, permanecen cerradas mientras la Policía Nacional refuerza la vigilancia y realiza inspecciones de seguridad en los accesos y alcantarillas frente a la Puerta de los Leones y en otras vías adyacentes.
No obstante, las autoridades aseguran que los cortes de circulación se ampliarán a lo largo del día para garantizar los desplazamientos del papa.
También se ha incrementado la presencia policial en la Nunciatura Apostólica, residencia de León XIV en Madrid, coincidiendo con la visita prevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Por otro lado, en Cibeles continúan las labores de desmontaje de los escenarios de la misa del domingo, aunque el tráfico permanece abierto.
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Agenda Papa León XIV | Audiencia privada con Pedro Sánchez
La Nunciatura Apostólica se prepara para recibir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la agenda oficial de León XIV prevista para la jornada.
La visita tendrá lugar a primera hora de la mañana, en torno a las 09:30 horas, un encuentro que marcará el inicio de las actividades oficiales del Papa este lunes en la sede diplomática de la Santa Sede.
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Papa León XIV | Gran expectación en el Congreso
El Congreso vive desde primera hora de la mañana de este lunes una gran expectación ante la visita del papa León XIV, uno de los actos más relevantes de la agenda de su viaje a España.
A los periodistas que rodean la entrada de la Cámara se suman cada vez más fieles, que llegan con la esperanza de ver al Santo Padre antes de su histórico discurso.
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Visita Papa León XIV | Histórico discurso en el Congreso
León XIV pronuncia este lunes un esperado e histórico discurso en el Congreso en una sesión conjunta de las Cortes Generales, durante la tercera jornada de su visita a España que comienza con un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura, donde también recibirá a víctimas de los abusos de la Iglesia.