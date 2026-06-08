Papa León XIV en Madrid, hoy en directo | Últimos recorridos del Pontífice en papamóvil por la capital en su tercer día de visita

León XIV permanecerá en la capital hasta el próximo martes 9 de junio. Después viajará a Barcelona hasta el día 11 y terminará la visita oficial el próximo viernes 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife.

El Ministerio del Interior ha activado la fase más crítica del dispositivo de seguridad, que es "el mayor despliegue policial nunca antes diseñado". Policía Nacional y Guardia Civil movilizarán casi 15.000 efectivos y contarán con más de 1.000 vehículos terrestres y 16 aeronaves para blindar al pontífice.

¿Cuál es la agenda del Papa este lunes?

El Papa León XIV afrontará este lunes 8 de junio la jornada más intensa y de mayor carga institucional de su estancia en Madrid. A las 09:30 horas comenzará el día con una audiencia privada con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica.

Posteriormente, a las 10:30 horas, el Pontífice se trasladará al Congreso de los Diputados para pronunciar un discurso. La mañana concluirá a las 11:30 horas en la sede de la Conferencia Episcopal Española, donde mantendrá un encuentro con los obispos.

Por la tarde, a las 18:00 horas, el Santo Padre acudirá a la Catedral de la Almudena para presidir un acto de oración y rendir homenaje a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid.

Como colofón de la jornada, a las 19:00 horas tendrá lugar el plato fuerte del día: un multitudinario encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu, donde se espera que León XIV dirija un nuevo mensaje a decenas de miles de fieles antes de retirarse a descansar y preparar su posterior viaje a Barcelona.

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