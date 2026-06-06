Papa León XIV en Madrid, en directo | Última hora de la visita del pontífice a la capital, recorridos y horarios

La histórica visita del papa León XIV ha blindado la movilidad en Madrid con importantes restricciones de tráfico y cierres que se intensifican especialmente durante esta tarde de sábado.

El gran epicentro de los cortes se concentra en el eje del Paseo de la Castellana, totalmente cerrado a la circulación desde la Plaza de Cuzco hasta la Plaza de Gregorio Marañón debido a la vigilia juvenil en la Plaza de Lima.

El Ayuntamiento ya restringe los accesos transversales en toda la zona, con bloqueos en la Avenida del General Perón, Concha Espina y el puente de Raimundo Fernández Villaverde, obligando a desviar el tráfico rodado hacia la M-30, Bravo Murillo o Joaquín Costa.

El dispositivo de seguridad también afecta de forma severa al transporte público de la capital. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha tenido que modificar el itinerario de más de cuarenta líneas de autobuses urbanos, mientras que varias estaciones de BiciMAD y paradas de taxi de la Castellana permanecen inhabilitadas.

Además, de cara a la preparación de los actos multitudinarios de mañana domingo, los accesos a la Plaza de Cibeles y tramos clave de las calles Alcalá, Gran Vía, Serrano y el Paseo del Prado ya registran cortes parciales, por lo que las autoridades recomiendan encarecidamente evitar el vehículo privado y optar por el Metro y Cercanías.