Papa León XIV en Madrid, en directo | Última hora de la visita del pontífice a la capital, recorridos y horarios
La histórica visita del papa León XIV a España ha arrancado este sábado en Madrid tras una recepción oficial en el Palacio Real.
A las 18:00, el Pontífice visitará el centro 'CEDIA 24 Horas' de Cáritas en el barrio de Lucero para reunirse con trabajadores sociales y personas en exclusión.
El Papa cerrará la jornada a las 20:30 en la Plaza de Lima, donde celebrará una vigilia juvenil, recorrerá la Castellana en papamóvil para bendecir a los fieles y pronunciará un discurso.
León XIV estará en la capital hasta el próximo martes 9 de junio. Después viajará Barcelona hasta el día 11 y terminará la visita oficial el próximo viernes 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife.
El Ministerio del Interior ha activado la fase más crítica del dispositivo de seguridad, que es "el mayor despliegue policial nunca antes diseñado". Policía Nacional y Guardia Civil movilizarán casi 15.000 efectivos y contarán con más de 1.000 vehículos terrestres y 16 aeronaves para blindar al pontífice.
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Papa León XIV en Madrid | ¿Qué cortes y restricciones provoca la agenda del Sumo Pontífice hoy?
La histórica visita del papa León XIV ha blindado la movilidad en Madrid con importantes restricciones de tráfico y cierres que se intensifican especialmente durante esta tarde de sábado.
El gran epicentro de los cortes se concentra en el eje del Paseo de la Castellana, totalmente cerrado a la circulación desde la Plaza de Cuzco hasta la Plaza de Gregorio Marañón debido a la vigilia juvenil en la Plaza de Lima.
El Ayuntamiento ya restringe los accesos transversales en toda la zona, con bloqueos en la Avenida del General Perón, Concha Espina y el puente de Raimundo Fernández Villaverde, obligando a desviar el tráfico rodado hacia la M-30, Bravo Murillo o Joaquín Costa.
El dispositivo de seguridad también afecta de forma severa al transporte público de la capital. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha tenido que modificar el itinerario de más de cuarenta líneas de autobuses urbanos, mientras que varias estaciones de BiciMAD y paradas de taxi de la Castellana permanecen inhabilitadas.
Además, de cara a la preparación de los actos multitudinarios de mañana domingo, los accesos a la Plaza de Cibeles y tramos clave de las calles Alcalá, Gran Vía, Serrano y el Paseo del Prado ya registran cortes parciales, por lo que las autoridades recomiendan encarecidamente evitar el vehículo privado y optar por el Metro y Cercanías.
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Del llamativo guiño de Felipe VI a la respuesta sobre Bad Bunny: las anécdotas de la cita de los Reyes con León XIV en Madrid
ste sábado, 6 de junio, Madrid ha vivido un día histórico. La visita del papa León XIV (70) a España ha revolucionado la capital, que ha recibido al Sumo Pontífice con todos los honores.
No menos elevada ha sido la cálida bienvenida de Felipe VI (58) y Letizia (53) al líder de la Iglesia Católica. Los Reyes, acompañados de sus hijas, la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (19), han acogido al Papa en Palacio Real en una jornada histórica.
El encuentro, lejos de estar encapsulado en las firmes reglas que exige el protocolo en este tipo de eventos, ha sido mucho más distendido de lo que, a priori, se pudiera imaginar.
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León XIV reconoce que como pontífice es "de todos los equipos", aunque confiesa que "Prevost es del Real Madrid"
El papa León XIV reconoció durante el vuelo que le trasladó a España para iniciar una gira que se prolongará hasta el próximo día 12, que su equipo de fútbol es el Real Madrid.
En una conversación distendida con los periodistas que le acompañaban a bordo del avión papal, el Pontífice bromeó sobre su afición deportiva y afirmó que, aunque la figura del papa "es de todos los equipos", él "es del Real Madrid".
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Papa León XIV en Madrid, en directo | ¿Qué actividades tendrá el Pontífice esta tarde?
Tras cerrar una mañana de intensa actividad institucional en el Palacio Real, la agenda vespertina del papa León XIV en Madrid se desplaza hacia un plano mucho más social y cercano con los ciudadanos.
El primer gran hito de esta tarde tendrá lugar a las 18:00 horas, cuando el Pontífice se traslade al Centro de Información y Acogida del proyecto social "CEDIA 24 Horas" de Cáritas Diocesana de Madrid, en el barrio de Lucero.
Allí mantendrá un encuentro directo con las personas en situación de exclusión y con el voluntariado social, en un gesto cargado de simbolismo que subraya la prioridad de las periferias en su magisterio.
El broche de oro a esta primera jornada en la capital llegará a las 20:30 horas con la esperada Vigilia de Oración con los jóvenes en la Plaza de Lima, junto al estadio Santiago Bernabéu.
Para este evento multitudinario, en el que León XIV pronunciará un discurso clave ante decenas de miles de peregrinos, el Ayuntamiento ya ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad y movilidad que incluye el cierre completo de las estaciones de Metro de Santiago Bernabéu y Plaza de Lima desde media tarde.
Antes de la vigilia, el Santo Padre realizará su primer recorrido en papamóvil por el Paseo de la Castellana para saludar a la marea de fieles congregada en la zona.
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Productos asturianos, monedas, mapas y un libro de Isabel la Católica: los regalos 'marca España' de los Reyes a León XIV
La histórica visita del papa León XIV (70 años) al Palacio Real de Madrid no solo ha dejado imágenes para el recuerdo y discursos de alta carga institucional. También un fascinante y simbólico intercambio de obsequios entre el Pontífice y los Reyes.
Este sábado, 6 de junio, Felipe VI (58) y la reina Letizia (53) han sorprendido al Santo Padre con una cuidada selección de presentes íntimamente ligados a la historia, la cultura, el patrimonio e, incluso, la gastronomía regional de España.
Por su parte, el líder de la iglesia Católica les ha correspondido a la hospitalidad de sus anfitriones con dos valiosas piezas de enorme peso artístico y conmemorativo.
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León XIV se da su primer baño de masas en un Madrid que espera en calma un estallido de fe en la Vigilia: "Alzad la mirada"
Por momentos, La Castellana, vacía y amurallada, con la Policía en guardia y las grúas apuntalando los escenarios para la Santa Misa del Papa, se muestra desangelada a primera hora de la mañana. No hay coches ni autobuses ni gente. El ruido proviene, si acaso, de algunos niños que aprovechan el corte para jugar con sus patinetes, o de algún matrimonio de baja paternal que saca partido a la coyuntura para pasear con el carro.
Pero, por momentos, el paseante también se puede imaginar la que está por llegar. “Alabado sea Dios”, grita un grupo de jóvenes, entre canto y canto, con su guitarra como arma. Y, de repente, todo el mundo mira. Miran y ven lo que está por acontecer en Madrid: una vigilia donde el Papa reunirá a 600.000 jóvenes a los pies del Bernabéu, la Santa Misa con un millón de almas convocadas...
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130.000 personas reciben al Papa en las calles de Madrid en su primer día en España
Unas 130.000 personas, según ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid, han salido a las calles de la capital para saludar al papa en el recorrido que ha realizado entre el Palacio Real y la Nunciatura apostólica, un trayecto que ha hecho parcialmente en papamóvil.
El santo padre ha aterrizado esta mañana en Madrid para iniciar su viaje apostólico a España y, tras la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, donde ha sido recibido con honores militares por la familia real, ha salido en papamóvil por la Puerta del Príncipe mientras repicaban las campanas de la catedral de La Almudena.
En esta primera parte de la ruta, León XIV ha atravesado la plaza de España y las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, y al llegar a la plaza de Colón ha subido a un coche cerrado para continuar su trayecto hasta la nunciatura apostólica, situada en la madrileña avenida de Pío XII.
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El Papa llega a la Nunciatura Apostólica para descansar tras sus primeros actos en Madrid
León XIV, tras los actos de esta mañana y después de recorrer las calles de Madrid en el papamóvil para saludar a los fieles, acaba de llegar a la Nunciatura Apostólica.
Se espera que descanse aquí hasta un poco antes de las 18:00, hora en la que visitará el centro de Cáritas en el barrio de Lucero en Madrid.
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León XIV se baja del papamóvil para dirigirse hacia la Nunciatura
El Papa, tras recorrer varias calles del centro de Madrid, se ha bajado del papamóvil para dirigirse en otro vehículo hacia la Nunciatura.
Ahora, descansará y tendrá algún encuentro no registrado en la agenda oficial. A partir de las 18:00, visitará al centro de Cáritas en el barrio de Lucero en Madrid.
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León XIV, en directo | El pontífice se dirige hacia la Nunciatura
Tras la recepción en el Palacio Real y el discurso, el Papa se dirige a bordo del papamóvil hacia la Plaza de Colón, donde se cambiará de coche para ir a la Nunciatura.
Allí se va a alojar hasta el próximo martes martes 9 de junio.
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El Papa León XIV se sube al papamóvil para iniciar su recorrido por Madrid
Concluido el saludo a las autoridades, el Pontífice se prepara para abandonar el Palacio Real a bordo del papamóvil.
Comienza así su itinerario por el centro de la ciudad, un trayecto blindado por un fuerte dispositivo de seguridad donde miles de madrileños y peregrinos aguardan desde primera hora de la mañana para recibir la bendición papal en directo.
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León XIV rechaza en Madrid "la cultura del enfrentamiento" y "las narrativas polarizantes" y apela al diálogo con el Islam
El papa León XIV, en su primer discurso en España, ha alertado sobre las "ideologías prefabricadas" y rechazado "la cultura del enfrentamiento" que busca "ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones".
En un mensaje que parecía dirigido a los líderes políticos, el Sumo Pontífice ha exigido dejar atrás los discursos de trazo grueso.
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El Papa ensalza la figura de San Juan de la Cruz en su Año Jubilar como faro ante la incertidumbre actual
Elevando el tono hacia la reflexión espiritual, el Papa León XIV ha querido rendir homenaje a dos de las mayores cumbres de la mística española: Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz.
Coincidiendo con la celebración del Año Jubilar de este último, el Pontífice ha reivindicado su legado como una "mística con los ojos abiertos", estrechamente ligada a la historia.
Asimismo, ha rescatado el célebre concepto de la "noche oscura" como una metáfora idónea para interpretar las tensiones y transformaciones que ensombrecen nuestra época actual, invitando a ver en la dificultad una oportunidad para liberarse de las falsas certezas.
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El Papa reivindica el "vínculo antiquísimo" de España con la fe y elogia sus tradiciones populares
En sus primeras palabras oficiales en suelo español, el Papa León XIV ha mostrado su profundo agradecimiento por la invitación y ha ensalzado el "vínculo antiquísimo" que une a la Península Ibérica con la fe cristiana desde la predicación del apóstol Santiago.
Ante los Reyes y las altas autoridades del Estado, el Pontífice ha elogiado la "riqueza multifacética" del país, destacando el valor de las cofradías y las expresiones de la fe popular como fuentes de orientación para el futuro, definiendo a los españoles como "un pueblo lleno de pasión, que ama la vida y lo manifiesta".
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Felipe VI hace un guiño a las matemáticas para resaltar los valores democráticos ante el Papa: "Deben seguir siendo nuestros números primos"
En un plano más reflexivo, el rey Felipe VI ha elogiado la "sólida formación científica" del Pontífice para lanzar un firme alegato en defensa de los pilares democráticos frente a la deriva del "todo vale" en la actualidad.
Utilizando una metáfora matemática, el monarca ha defendido que la dignidad humana, los derechos humanos y la legalidad internacional deben funcionar como los "números primos" de la sociedad, ya que en ellos reside "la aritmética de la libertad, la igualdad y la justicia; la que suma y multiplica, no la que resta y divide".
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El Rey agradece al Papa que use el español: "Es un privilegio que empleéis el idioma que compartimos"
Durante su discurso de bienvenida en el Palacio Real, el rey Felipe VI ha destacado el fuerte vínculo del Pontífice con el idioma español y sus "raíces" iberoamericanas, forjadas durante sus años de misión en Perú.
Asimismo, el monarca ha querido poner en valor el carácter "solidario y tolerante" del pueblo español y ha calificado de hito la intensa agenda de la visita, que por primera vez en la historia llevará a un Papa a las Islas Canarias.
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El Papa se reúne con las altas autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Real
Tras la ceremonia de bienvenida, el Palacio Real se ha convertido en el escenario de un encuentro clave entre el Pontífice, las máximas autoridades del Estado, los representantes de la sociedad civil y los miembros del cuerpo diplomático acreditado.
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León XIV, recibido con honores en el Palacio Real por los reyes, la princesa y la infanta
Los reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, han dado este sábado la bienvenida al papa con honores militares en la plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid, primera escala de la agenda de León XIV en su visita a España.
Tras aterrizar en el aeropuerto de Barajas, donde han acudido a recibirle los reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades, el papa se ha trasladado en coche al centro de Madrid y ha sido acompañado en el último tramo hasta palacio por el Escuadrón de Escolta Real a caballo.
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Cientos de fieles dan la bienvenida a León XIV: "Papa León, te queremos un montón"
Cientos de fieles procedentes de distintos puntos de España, así como de otras partes del mundo, se han congregado este sábado 6 de junio en las inmediaciones del Palacio Real de Madrid para dar la bienvenida al Papa León XIV en la recepción oficial, uno de los actos con los que comienza su viaje a España. "Su visita es una inyección de fe", han asegurado, entre gritos de "Papa León, te queremos un montón" y "¡Viva el Papa!".
A su llegada sobre las 11.50 horas al Palacio Real, escoltado por la Caballería de la Guardia Real, el Papa ha saludado a los fieles desde el coche que le han aplaudido y dedicado varios cánticos. El Papa ha sacado el brazo para saludar por la ventanilla del vehículo en el que ha viajado desde el Aeropuerto Adolfo Suárez, mientras que los ciudadanos congregados en los aledaños del Palacio Real han roto en aplausos.
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Papa León XIV, en directo | Comienza ahora la visita de cortesía del Papa con los Reyes de España
Antes del discurso de León XIV, el Papa camina junto a los Reyes de España, con los que va a tener un encuentro privado en la sala Gasparini. La familia real le va a enseñar al pontífice las salas más imponentes del Palacio Real.