Lista de espera para mudarse de la ciudad a un pueblo en el campo a dos horas de Madrid: ofrece casa gratis y trabajo

Una vivienda sin pagar alquiler y un empleo estable a solo dos horas de Madrid. Eso es lo que pone sobre la mesa Arenillas, un pequeño pueblo de Soria que se ha convertido en símbolo de la España vaciada.

Esta propuesta nace de la necesidad de conseguir una población estable y no solo visitantes estacionales que visiten el pueblo, un objetivo que el municipio ha logrado con diferentes iniciativas durante los últimos 40 años y que le convierten en uno de los pocos territorios de Soria que no pierde habitantes.

La oferta tiene un plan concreto. El consistorio cede de forma gratuita una de las siete viviendas municipales que han rehabilitado en las últimas décadas para atraer vecinos estables.

La convocatoria busca a una familia, preferiblemente con hijos en edad escolar, dispuesta a echar raíces en el pueblo y a integrarse en la comunidad.

A cambio de esa casa sin alquiler, Arenillas ofrece también un empleo. Uno de los adultos trabajará como albañil, con tareas de mantenimiento y rehabilitación de inmuebles municipales, una necesidad estructural en muchos pueblos donde hay patrimonio pero faltan manos para cuidarlo.

Además, la familia asumirá la regencia del bar‑local social, verdadero corazón del municipio y punto de encuentro entre vecinos, veraneantes y visitantes, donde se concentra buena parte de la vida cotidiana.

En poco menos de una semana desde que el pueblo hizo oficial la oferta, ya tienen lisrta de espera y han recibido un centenar de solicitudes.

Transporte escolar gratis

El proyecto incorpora la realidad de las familias con hijos y garantiza transporte escolar gratuito hasta el centro educativo de Berlanga de Duero, a 20 kilómetros.

Esto permite vivir en el pueblo sin hacer desplazamientos diarios por cuenta propia y facilita la conciliación familiar. El servicio funciona a la demanda, lo presta la Junta de Castilla y León y conecta las pedanías con el núcleo principal.

Así se evita que mudarse a un pueblo suponga renunciar a una escolarización accesible o a horarios compatibles con el trabajo.

Arenillas se presenta como un pequeño laboratorio contra la despoblación. En verano el censo se dispara y puede rondar las 300 personas, sobre todo en agosto, cuando se celebran las fiestas y el Boina Fest, el festival contra la despoblación que ha dado visibilidad al municipio.

La España vaciada

Esta es una de las muchas ofertas que la España vaciada está haciendo a ciudadanos de todas partes de la Península. Ellos necesitan habitantes y, en muchos casos, tienen la infraestructura para atraerlos.

Así, con esta oferta, Arenillas busca incrementar su población y que, además, la familia o familias que lleguen puedan cubrir las necesidades que necesita la localidad de Castilla y León.