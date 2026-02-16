David Bustamante cambia Cantabria por Madrid para empezar su nuevo trabajo en la capital: ya tiene a los 31 elegidos

Las claves nuevo Generado con IA David Bustamante se traslada a Madrid para protagonizar la versión española del musical 'El Zorro', dejando en un segundo plano su carrera musical. El cantante interpretará a Don Diego de la Vega, un noble español que lucha contra la injusticia y el abuso de poder en la California del siglo XIX. La producción cuenta con un elenco de 31 seleccionados tras audiciones dirigidas por Sara Pérez y John Varo, y será estrenada en Madrid. El musical, basado en la novela de Isabel Allende y con música de Gipsy Kings y John Cameron, mezcla acción, aventura y romanticismo en una puesta en escena épica.

El artista cántabro afronta una nueva etapa profesional en la que su foco deja de ser exclusivamente la música para centrarse en el teatro musical, liderando la versión española de El Zorro.

En esta producción, Bustamante se mete en la piel de Don Diego, un joven noble español afincado en la California del siglo XIX que decide rebelarse contra la injusticia y el abuso de poder, adoptando la identidad secreta del Zorro para proteger a los más desfavorecidos.

La compañía Sunset Entertainment puso en marcha el proceso de audiciones para completar el reparto de esta ambiciosa producción, con el objetivo de seleccionar a los intérpretes de seis personajes principales y formar un potente elenco de baile con alrededor de 25 artistas en escena.

Los aspirantes han podido presentarse a las pruebas hasta el 9 de febrero, en unas audiciones organizadas por la directora del montaje, Sara Pérez, junto al director de casting John Varo, responsables de elegir al equipo artístico que acompañará a Bustamante en este nuevo reto.

David Bustamante

La adaptación que se estrenará en Madrid mantiene la esencia del exitoso musical original, nacido en 2008 y reestrenado en 2022, con una puesta en escena de tono épico que combina acción, aventuras, romanticismo y combates coreografiados.

La historia se inspira en la novela El Zorro, comienza la leyenda, de Isabel Allende, y recupera el legado del personaje creado en 1919 por Johnston McCulley, uno de los primeros grandes héroes de la ficción moderna y un icono de la cultura popular.

La novela de Allende

Isabel Allende reconstruye los orígenes de Diego de la Vega, el mítico Zorro, en la California colonial y la Barcelona ocupada por las tropas napoleónicas en una novela de aventuras y ficción histórica.

A modo de biografía ficticia, la autora sigue al protagonista desde su infancia mestiza, hijo de un capitán español y de una indígena, su amistad con Bernardo y su proceso de formación ética y política, marcado por la injusticia social y la violencia del poder.

Cartel de El Zorro, el musical Web Teatro La Latina

Con el estilo ágil e irónico característico de Allende, el libro reinterpreta la leyenda clásica desde una mirada latinoamericana, poniendo el foco en el mestizaje, la resistencia y la crítica a la desigualdad.

Banda sonora

La banda sonora del montaje corre a cargo de Gipsy Kings y John Cameron, con temas que mezclan rumba flamenca y música teatral para acompañar las peripecias del enmascarado más famoso del imaginario colectivo.

El libreto, firmado por Stephen Clark y Helen Edmundson, rinde homenaje al cine clásico de aventuras mediante una escenografía dinámica, luchas coreografiadas y un marcado tono legendario que convierte a El Zorro, el musical en uno de los estrenos más esperados de la próxima temporada en Madrid.

En la página web del teatro La Latina ya se ha abierto la preventa de entradas, con un descuento del 20% según ubicación.