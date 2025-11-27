Llega a Madrid el árbol de Navidad más original de España: 28 m de altura, 55 km de luces y un concierto gratis

El encendido de luces es uno de los mejores momentos en Navidad. Europa Press

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, como cada año, Madrid ya está preparada para vivir esos momentos que llenan la ciudad de ilusión.

La Plaza de España, una de las más emblemáticas de la capital, tampoco se queda atrás y este año va a ser iluminada con un árbol muy especial.

El árbol, de 28 metros de altura y 50 de ancho, estará decorado con 55 kilómetros de luces LED, bolas gigantes y una gran estrella de tres metros que brillará en lo alto. Su tamaño y su diseño llamarán la atención desde lejos, pero lo mejor será el ambiente.

Y es que como si el encendido no fuera suficiente, este jueves 27 de noviembre vendrá con un regalo extra. Un concierto totalmente gratis de un grupo español muy conocido que vuelve a los escenarios 8 meses después, que sorprenderá a todos los asistentes de la plaza.

El nombre sigue siendo un secreto, lo que añade aún más emoción a este plan ideal para dar comienzo al fin de semana, haciendo que muchos quieran acercarse para descubrir quién será ese artista sorpresa.

Este plan es perfecto para ir en familia. Los peques disfrutarán viendo cómo se ilumina el árbol, mientras los mayores podrán pasear por la plaza, hacer fotos y vivir ese instante en el que la ciudad se transforma y se llena de magia.

Además, frente al árbol organizado por Seguros Santalucía se instalará un buzón donde cualquier persona podrá escribir y depositar su deseo para estas fiestas.

Cuatro de ellos se harán realidad a lo largo de diciembre gracias a creadores de contenido como Susana Molina o Lara Tronti, dando un toque cercano y humano a la iniciativa.

Un punto de encuentro para compartir ilusión, volver a sentirse parte de la ciudad y recordar que la Navidad, sobre todo, se vive juntos.