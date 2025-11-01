Disparan a una joven de 21 años en la cara en Leganés: está ingresada en estado grave en el Hospital 12 de Octubre

Las claves nuevo Generado con IA Una joven de 21 años fue herida de gravedad tras recibir un disparo en la cara en Leganés, Madrid. El incidente ocurrió en una popular zona de ocio del municipio madrileño. La joven fue trasladada al Hospital 12 de Octubre, donde permanece ingresada en estado grave.

Una joven de 21 años ha sido ingresada en estado grave este sábado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid tras recibir un disparo en la cara en una popular zona de ocio situada en el municipio madrileño de Leganés, según el 112.





