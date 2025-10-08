Personal de Anka Demoliciones, sobre el siniestro de Ópera: "En 38 años no hemos tenido ni un accidente laboral mortal"

Infografía del estado en el que estaba el edifico que se ha derrumbado en la calle de las Hileras en Madrid. Arte EE

Desde 1987 no han parado de trabajar en el sector de la construcción, unas veces, con trabajos de demolición, y otras, de rehabilitación. Anka Demoliciones, la empresa fundada por Celso Anka y cuyo testigo recogió Daniel Anka, nunca había sufrido un siniestro laboral con fallecidos, hasta que este martes se derrumbó el forjado de la sexta planta del edificio de Ópera que estaban rehabilitando en Madrid, como empresa subcontratada dentro del proyecto del Grupo Rehbilita.

"Estamos consternados", subraya personal de Anka Demoliciones: una empresa familiar que debe su nombre al apellido de su fundador y que oferta personal especializado y maquinaria con tecnología de última generación, homologada por la Asociación Española de Demolición.

De hecho, colabora con la citada asociación en foros, jornadas, premios, incluso eventos a nivel mundial. "Llevamos 38 años haciendo rehabilitaciones y demoliciones. Nunca hemos sufrido un accidente de este calibre".

Esa estadística, por desgracia, no la van a mantener porque esta fuente confirma que la arquitecta fallecida, Laura, "pertenece a la contrata principal", pero los pobres obreros muertos -Dambéle, Alfa y Jorge- serían personal de Anka Construcciones.

El grueso de los trabajos de esta empresa familiar que va por la segunda generación se concentra en la capital. "Tenemos muchas obras en Madrid". Una de ellas era una subcontrata del contrato principal del edificio de la calle Hileras, comprado por un grupo saudí, para convertirlo a través del Grupo Rehbilita en un hotel de cuatro estrellas, con azotea y restaurante en la planta baja. Para ello se estaban acometiendo trabajos de rehabilitación integral, consolidación estructural, así como reestructuración y rehabilitación de garajes.

Todo ello, conforme a la licencia solicitada en febrero de 2025 al Ayuntamiento. Pero este martes se derrumbó el forjado de la sexta planta y causó un efecto dominó, provocando que colapsaran el resto de forjados hasta el sótano. "Somos los primeros interesados en que todo se esclarezca", "en saber por qué ha caído todo ese material y por qué se han caído esos pisos", tal y como recalca personal de esta prestigiosa compañía.

Otros declinan hacer declaraciones. Aunque recalcan que desde la dirección de Anka Demoliciones se está "colaborando" con la Policía Local y con el Ayuntamiento de Madrid, desde el minuto cero, aportando toda la documentación del proyecto, para encontrar respuesta a la causa por la que se derrumbaron los seis forjados hacia el interior del edificio, acabando con las vidas de cuatro trabajadores, mientras que la fachada permanecía en pie -evitando una tragedia mayor si se desploma en la calle-.

"Estamos esperando a ver lo que nos dicen [los técnicos del Ayuntamiento y la Policía Local]", insiste el personal. "Hemos registrado accidentes laborales, como muchas empresas, por alguna caída de un trabajador, o porque se ha golpeado con una herramienta, como un martillo, pero en 38 años nunca hemos tenido un accidente laboral que se salde con fallecidos".

La teoría del siniestro

La investigación abierta deberá esclarecer las causas del derrumbamiento de los forjados. Sobre la mesa hay varias hipótesis. La principal apunta a que podría haberse realizado acopio de material en la sexta planta y eso provocó que se desprendiera. A partir de ahí comenzó la tragedia.

Lo que llama la atención a expertos del sector de la construcción consultados por Madrid Total es el efecto dominó que provocó ese forjado sobre el resto. "Pueden haber eliminado algún muro de carga, una pared maestra, algún elemento estructural, incluso no haber apuntalado bien el resto de plantas para que se hayan derrumbado hasta el sótano". "Habrá que analizar si también ha fallado el apuntalamiento".