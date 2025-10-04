Detienen a un hombre por causar la muerte de una persona con un arma blanca en Puente de Vallecas

Un hombre de 51 años ha fallecido en la noche de este viernes tras agredido con un arma blanca en el pecho en un bar del distrito madrileño de Puente de Vallecas. Tras iniciar la investigación, los agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 57 años por su presunta participación en estos hechos.

Los hechos sucedieron este viernes a las 22 horas, cuando se recibió una llamada por parte del CIMACC-091, con motivo de una pelea entre dos individuos en la que uno de ellos había sido herido con un arma blanca a la altura del número 40 de la calle Carlos Aurioles.

Pocos minutos después, efectivos del SAMUR-Protección Civil han asumido la asistencia sanitaria y han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que el hombre había entrado en parada cardiorrespiratoria.

Los profesionales han prolongado los intentos de reanimación durante más de 30 minutos, sin que finalmente se haya podido revertir el estado del paciente, confirmando su fallecimiento en el lugar.

Poco después, la Policía encontró en las inmediaciones al responsable, procediendo a su detención por un delito de homicidio.

Al lugar de los hechos, además de Seguridad Ciudadana, se desplazaron agentes del DEVI de Policía Cientifica, así como del grupo VI de Homicidios que se hacen cargo de la investigación.