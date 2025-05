Amor Andrés, ex trabajadora del aeropuerto de Barajas: “Me compré un spray pimienta y lo llevaba en el bolsillo”

Amor Andrés trabajaba en limpieza en el aeropuerto de Barajas. Tras ser despedida, participó en El Programa de Ana Rosa en Telecinco, donde contó su experiencia en la Terminal 4 con las casi 400 personas que actualmente viven o pernoctan allí.

Explicó en su entrevista con Ana Rosa Quintana que lo que llevó a que dejase de trabajar en el aeropuerto fue que "indirectamente me echaron por un problema con un mendigo que me agredió. Me agredió en los baños, me escupió, me intentó empujar y me tuve que ir corriendo".

Comentó que, al hablar sobre esto con la compañía para la que trabajaba en el aeropuerto, no lo tomaron bien: "Lamentablemente, a la empresa no le gustan este tipo de cosas y cuando te empiezas a quejar ya eres un problema y buscaron la manera de echarme".

Miedo en la T4 de Barajas

La trabajadora de limpieza explicó que cuando le tocaba trabajar en la Terminal 4 muchas veces se encontraba con situaciones desagradables: "Yo he limpiado restos biológicos de las paredes porque te castigan y si tardas mucho en hacer los baños o les echas, porque tienes que limpiar, cuando entras otra vez hacen sus necesidades en el suelo y te pintan las paredes con ellas".

No obstante, también recalcó que hay personas de todo tipo viviendo en el aeropuerto: "Hay gente que es normal, se porta muy bien, te habla muy bien y te trata muy bien, pero tengo que recalcar que la gran mayoría tienen muchos problemas, yo creo que de salud mental".

A esto, agregó que estas personas que tienen problemas mentales, según Andrés, desencadenan en otros problemas o en situaciones hostiles, como la anteriormente mencionada.

"No les gusta que limpies, te tratan mal, te hablan mal, te agreden o lo intentan. Hay que estar pendiente de llamar a seguridad o a los encargados, porque no nos dejaban llamar a seguridad directamente a veces, y pasas mucho miedo, yo he pasado miedo", confesó Andrés.

También añadió que al tercer día de comenzar a trabajar en el aeropuerto, en la zona donde se encontraban todas estas personas pernoctando, "me fui a una tienda, me compré un spray pimienta y lo llevaba en el bolsillo porque a mí me daba miedo".

Andrés contó que otras cosas a las que se debía enfrentar era que le robasen las llaves para ir a los baños y que muchas veces intentaban asustar o agredir a las trabajadoras como ella. Sin embargo, recalcó que "no tienen por qué hacerte nada, pero hay otros que sí lo hacen".

Contó que otras compañeras han vivido situaciones similares a la suya, pero que "hay mucho miedo porque al final ellas siguen trabajando ahí dentro y al final, si te quejas en la empresa, evidentemente eres malo, pero hay mucho miedo".

"Tú hablas ahí con la gente y no te lo quieren contar al 100% como lo cuento yo, porque al final yo ya estoy fuera, pero no me parece bien que sigan viviendo así ni trabajando en esas condiciones", sentenció Amor Andrés. "Las agreden también a ellas, otra cosa es que no lo cuenten o lo cuenten de una manera de 'bueno, no, no pasa nada', sí pasa", concluyó.