86.986 y 37.023, los dos primeros quintos premios de la Lotería de Navidad

Los quintos premios han sido los más madrugadores. El primero, el 86.986, está premiado con 60.000 euros a cada serie y 6.000 euros por décimo.

Muy repartido ha caído en Novelda (Alicante), Albacete, Madrid, Zaragoza, Torrevieja, Coruña, Santiago de Compostela, Gerona, Vigo o Irún. Ha sido cantado a las 09:18 horas en el primer alambre de la primera tabla por Noura Akrouh y Elisabeth Obarisiagbon Iyamu.

Quinto premio: 86.986

El segundo quinto premio es el 37.023. Ha sido vendido en la Administración de Doña Manolita, en Madrid. También en Jaca (Huesca), Gijón, Vinaròs, Ponferrada, Arona (Tenerife) y Barakaldo.

Quinto premio: 37.023

Cuánto dinero se repartirá y dónde cobrar los premios

La emisión monetaria del Sorteo de Navidad del año 2019 ascendió a 3.400 millones de euros. De esta cantidad recaudada, se reparte el 70% en premios. Es decir, que tal día como hoy, el año pasado se repartieron un total de 2.380 millones de euros entre todos los premios.

Este año, la participación ha sido de aproximadamente un 20% menos por la crisis sanitaria generada por el coronavirus, pero aun así, los españoles no han perdido la ilusión de poder convertirse en millonarios con una inversión mínima.

En cuanto a cómo y dónde cobrar los premios, como son superiores a 2.500 euros, cualquiera de los ocho quintos premios podrá ser cobrados esta misma tarde a partir de las seis en una de las entidades financieras concertadas, como BBVA, Caixa Bank, Santander, etc. Los premios inferiores a esta cantidad se pueden cobrar en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Por otra parte, los premios de la Lotería de Navidad que no superen los 20.000 euros estarán exentos de pagar impuestos. Por lo tanto, todos los quintos premios se cobrarán íntegros, es decir, 6.000 euros por décimo que podrás recibir desde esta misma tarde.

Además, al superar los 20.000 euros del premio, tendrás que tributar un 20% de la cantidad que exceda esta cifra. Es decir, que si te ha tocado el Gordo, de los 400.000 euros del premio, estarán exentos de tributar los primeros 20.000 euros, pero no los otros 380.000. Por lo tanto, Hacienda se quedaría con 76.000 y tú con 324.000 euros.

La pandemia ha afectado a la recaudación de la Lotería de Navidad

La crisis acontecida por el coronavirus ha incrementado la ilusión de todos los españoles por hacerse con alguno de los premios que reparte la lotería de Navidad. No obstante, las ventas en ventanilla han sido un 20% inferiores a las del año anterior.

También se ha apreciado un gran desplome de un 50% en las ventas a colectivos, ya que este año muchas asociaciones y entidades culturales no han repartido Lotería De Navidad. Y los que lo han hecho, han vendido mucha menos que el año pasado. Por este motivo, en 2020 las arcas públicas han ingresado muchos millones de euros menos con respecto al año pasado.

Lo que se ha disparado este año ha sido la venta de décimos online, pero en cualquier caso, este auge no compensa lo que no se ha vendido en ventanilla. Como curiosidad, la opción de comprar décimos por Internet ha estado disponible en 900 administraciones de lotería de las más de cuatro mil operativas en España.

Por ello, algunas de estas administraciones han duplicado las ventas este 2020 con respecto a años anteriores. O incluso han llegado a triplicarlas en algún caso puntual. Para todos aquellos que, físicamente o a través de la red, hayáis adquirido uno de los décimos que han sido premiados en el Sorteo de Navidad celebrado esta misma mañana, ¡enhorabuena!

Y a los que no, deciros que no os desaniméis, todavía queda el Sorteo del Niño que, aunque los premios son menores y más bajos, las probabilidades de que toque algún premio son mayores. Para adquirir tus décimos sin tener que hacer largas colas, recuerda que puedes hacerlo online. No pierdas la esperanza si no has ganado uno de los ocho quintos premios, y si has tenido la suerte de ser uno de los ganadores, ¡qué disfrutes tu premio con salud!

