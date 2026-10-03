“Quejarse no es una estrategia. Tienes que trabajar con el mundo como te lo encuentres, no como te gustaría que fuera” (Jeff Bezos).

La zona de combate del comercio digital ha cambiado drásticamente: la competencia ya no es por la atención en redes sociales ni por las búsquedas web, sino por agregar la intención del usuario antes de que se produzca la transacción.

El 8 de septiembre, Meta lanzó Muse, su agente personal de IA. En sólo una semana, superó los 3,4 millones de descargas y alcanzó el número 1 en la App Store de EEUU (no está disponible en otros países por ahora).

La reacción no tardó en llegar: el 20 de septiembre, apenas 12 días después de su estreno, Amazon bloqueó a Muse en su tienda online. A continuación, analicemos gráficos clave que explican el poder técnico de Muse, la amenaza al modelo de negocio de Amazon y la reorganización de la economía agéntica.

La siguiente tabla mide la efectividad de los principales agentes del mercado en tareas del mundo real:

- La versión gratuita de Muse encabeza la industria con un 9,3 sobre 10, superando a competidores como Instinct (8,5), Pally (8,3) o Grok Bot (7,3).

- Registra un tiempo de respuesta de sólo 7 segundos, empatando con la cifra más rápida del benchmark.

- Dominio en automatización clave: obtiene la nota máxima (10/10) en compras, correo electrónico, rutinas y apps conectadas.

Este rendimiento demuestra por qué Muse no es un simple chat, sino un agente capaz de ejecutar transacciones completas, lo que disparó las alarmas de Amazon:

Gráfico Gustavo Rivero

Muse actúa como una capa intermedia entre el usuario y los servicios externos (viajes, restaurantes, compras). Para capturar el contexto en el momento exacto en que nace la intención, Meta integrará a Muse en más de 100 modelos de gafas inteligentes (Ray-Ban, Oakley y Meta Glasses) y lanzará Muse Charm, un dispositivo de bolsillo con interacción por voz.

Meta mantendrá una versión gratuita, ofrecerá suscripciones de 20$ y 100 al mes y cobrará una tarifa sobre las transacciones completadas:

Gráfico Gustavo Rivero

Este gráfico refleja el riesgo que asume Amazon al perder el control de la búsqueda inicial. Tradicionalmente, el consumidor inicia su búsqueda en Amazon. Si Muse investiga y selecciona el producto de forma autónoma antes de que el usuario visite la tienda, Amazon pierde el contacto directo y la oportunidad de recomendación (upselling).

La clave es la defensa de la relación con el cliente: quien controla la interfaz agéntica controla el proceso de selección, amenazando con reducir a las grandes tiendas a simples ejecutores logísticos de pedidos.

Gráfico Gustavo Rivero

El pilar publicitario en riesgo: en 2025, la publicidad de Amazon generó 68.600 millones de dólares (+22% interanual), duplicando los 34.400 millones de dólares de beneficio operativo de todo su negocio al margen de AWS.

Si Muse investiga y elige el producto por el usuario, éste nunca pasa por los anuncios ni por los productos patrocinados de Amazon, amenazando la rentabilidad de su red minorista:

Gráfico Gustavo Rivero

¿Quiénes ganan y pierden cuando la interfaz se desplaza al agente?

Perdedores (dueños del descubrimiento): Walmart es el caso más claro. No tiene un agente propio con escala relevante, depende de aparecer bien posicionado dentro de agentes ajenos y su propia prueba con ChatGPT lo confirma: el proceso de pago dentro de la conversación convertía tres veces peor que el acceso directo a Walmart.com, pese a duplicar la tasa de clientes nuevos.

Queda expuesto por ambos lados: no monetiza la transacción de forma neutral como los facilitadores, ni controla el descubrimiento como Amazon.

Amazon está en una posición distinta: aunque su modelo depende de monetizar las búsquedas previas a la compra, ha optado por un entorno completamente cerrado (Alexa for Shopping, con la función Buy for Me), evitando todos los protocolos abiertos.

El riesgo para Amazon no es la falta de tecnología (su asistente alcanzó 250 millones de usuarios mensuales antes de la fusión con Alexa, con una previsión de 10.000 millones de dólares en ventas adicionales), sino perder el punto de origen donde nace la intención del comprador.

La jugada de Amazon consiste en forzar que todo agente pase por su agente, donde sí puede insertar ads nativos dentro del flujo conversacional.

Ganadores (facilitadores de la transacción): Shopify y PayPal se benefician porque cobran por el volumen de transacciones o la infraestructura de pago, sin importar qué interfaz haya usado el cliente.

Veamos ahora la paradoja de la IA agéntica: para el usuario se vuelve todo infinitamente más fácil, pero para los ordenadores y servidores el trabajo se vuelve muchísimo más pesado.

Antes había que abrir varias pestañas, buscar en Google, comparar precios, pinchar en anuncios y rellenar formularios. Con un agente como Muse, sólo escribes una frase (prompt), por ejemplo: “búscame los mejores auriculares con cancelación de ruido por menos de 300 $ y cómpralos”

Lo que pasa en la trastienda: el agente tiene que investigar solo, entrar en varias webs, comparar especificaciones, ejecutar código, comprobar disponibilidad y tomar decisiones paso a paso en segundo plano.

El cambio en los chips y ordenadores: hasta ahora, casi todo el esfuerzo consistía en entrenar a los modelos (usando potentes tarjetas gráficas o GPU).

Con los agentes autónomos, el gran reto es coordinar y ejecutar miles de tareas continuas. Esto dispara la necesidad de procesadores tradicionales o CPU (como los chips AMD EPYC o Amazon Graviton) y muchísima memoria RAM para sostener todo el trabajo invisible de fondo:

Gráfico Gustavo Rivero

Más que un síntoma de vulnerabilidad, el bloqueo contractual a Muse es una maniobra de blindaje estratégico para ganar tiempo mientras Amazon despliega su propio ecosistema agéntico y protege un negocio publicitario de casi 70.000 millones de dólares.

Sin embargo, la calidad demostrada por Muse señala un punto de no retorno: el comercio digital se encamina hacia la era agéntica, donde quien controle la interfaz de la intención dominará la economía global, reduciendo a las plataformas tradicionales a simples centros de cumplimiento logístico.

Gráfico Gustavo Rivero

Feliz semana y sé como Zuckerberg, que suele decir: “Los optimistas se enfocan en tener éxito y los pesimistas en tener la razón”.