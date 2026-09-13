La economía española se encuentra en el umbral de una transición fiscal de consecuencias profundas. Durante más de una década, el Banco Central Europeo aplicó un dopaje monetario extraordinario —compras masivas de deuda soberana y tipos de interés reales negativos— que permitió a los gobiernos mantener la ilusión de que el endeudamiento público carecía de coste significativo.

Esa anestesia ha terminado. La ley de la gravedad económica vuelve a imponerse sobre el voluntarismo presupuestario, las ficciones contables y la propaganda gubernamental.

El reciente análisis de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ofrece una radiografía nítida de la situación. Según sus proyecciones, la factura anual por intereses de la deuda pública se incrementará casi un 50 % hasta 2030 y superará los 60.000 millones de euros ese año.

En el escenario base, si los tipos se mantuvieran en los niveles de 2025 (alrededor del 3,2 % a largo plazo y del 2,2 % a corto), el gasto ascendería a unos 57.000 millones, 17.000 millones más que en 2025.

Alrededor de la mitad de ese incremento se explica por la nueva deuda necesaria para cubrir los déficits previstos; la otra mitad, por la refinanciación de títulos emitidos en la era del “dinero gratis” a tipos significativamente más elevados.

El Estado destinará cada año a pagar a sus acreedores una cantidad superior al presupuesto de partidas esenciales como Sanidad o Infraestructuras del gobierno central

Un aumento adicional de medio punto en las tasas de interés incrementaría la factura en otros 3.600 millones, situándola por encima de los 60.000 millones.

Para situar esta cifra en perspectiva, el Estado destinará cada año a pagar a sus acreedores una cantidad superior al presupuesto de partidas esenciales como Sanidad o Infraestructuras del gobierno central. No se trata de un accidente coyuntural ni de un shock externo imprevisible.

Es la consecuencia matemática de una década de déficits primarios elevados, de la renuncia a consolidar las cuentas públicas cuando las condiciones eran favorables y de la apuesta del Gobierno por el crecimiento del gasto público como motor de actividad.

El mecanismo de transmisión es transparente. La mayor parte del sobrecoste no proviene de un repentino aumento del gasto discrecional, sino del efecto sustitución que se produce al renovar la deuda que vence. Los bonos emitidos a tipos próximos a cero o incluso negativos se sustituyen por nuevas obligaciones a tipos de mercado más altos.

A ello se añade la vulnerabilidad del balance soberano ante cualquier repunte adicional del coste de financiación: desviaciones modestas en la curva de rendimientos se traducen en miles de millones de euros de coste extra. La ausencia de un superávit primario suficiente deja al Tesoro desprotegido frente a la volatilidad de los mercados.

La deuda pública no es otra cosa que consumo presente financiado con impuestos futuros diferidos

La deuda pública no es otra cosa que consumo presente financiado con impuestos futuros diferidos. La pretensión de sostener un sector público de tamaño elefantiásico mediante el apalancamiento perpetuo choca con el efecto desplazamiento o crowding-out.

Cada euro que el Estado extrae de la economía real para pagar intereses es un euro que no se destina a inversión productiva privada, a acumulación de capital, a innovación o a aumento de la productividad.

Se penaliza el crecimiento potencial de la nación para financiar un aparato administrativo cuya expansión no ha ido acompañada de mejoras equivalentes en la calidad de los servicios públicos.

El informe de Funcas actúa, en este sentido, como un toque de atención definitivo sobre el agotamiento de la política fiscal expansiva como estrategia de crecimiento. El margen de maniobra se ha reducido hasta la extenuación.

El espejismo monetario que permitió posponer decisiones difíciles ha llegado a su fin. España no se enfrenta aún a una crisis de solvencia inminente, pero sí a un deterioro progresivo de la sostenibilidad fiscal si no se corrige el rumbo.

La experiencia comparada resulta instructiva. Países que aprovecharon los años de tipos bajos para reducir su ratio de deuda y generar superávits primarios se encuentran hoy en una posición de mayor resiliencia. Otros que prolongaron la expansión del gasto se ven obligados a afrontar ajustes más bruscos cuando las condiciones de financiación se normalizan.

En España, la ratio deuda/PIB ha descendido desde los máximos de la pandemia gracias al crecimiento nominal, pero se sitúa en niveles muy elevados y se ve acompañada por un abultado déficit estructural.

La disyuntiva es clara: o se articula de inmediato un programa creíble de consolidación fiscal centrado en la reducción del gasto, la mejora de la eficiencia del sector público y la recuperación de un superávit primario sostenible, o la disciplina terminará siendo impuesta por los mercados a través de una prima de riesgo más elevada y un ajuste más traumático.

Las reformas estructurales —mercado de trabajo, sistema de pensiones, unidad de mercado, reducción de la carga burocrática— no son un complemento opcional a esa estrategia sino la condición necesaria para elevar el crecimiento potencial y hacer viable el servicio de la deuda a medio plazo.

Ignorar esta realidad sería reiterar el error de la última década: confiar en que el crecimiento y la ingeniería monetaria resolverían por sí solos desequilibrios que son, en última instancia, resultado de una política errónea e irresponsable.

La resaca estructural ya está aquí. La pregunta no es si habrá que ajustar, sino si se hará de forma ordenada y voluntaria o de manera forzosa y más costosa. El tiempo para elegir se acorta.