“No vamos a ser conservadores” (Andy Jassy, sobre las inversiones de Amazon).

El boom de la IA está exigiendo la mayor oleada de inversión en infraestructuras tecnológicas desde los inicios de la era de las telecomunicaciones. Construir el cerebro digital del futuro (con sus supercomputadores, centros de datos y redes eléctricas gigantescas) requerirá la astronómica cifra de 5,5 billones de dólares de inversión acumulada de aquí a 2030.

Pero lo más emocionante no está ocurriendo en la bolsa, sino en el mercado de renta fija. Ante la magnitud de este desafío, los hiperescaladores (Google, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle) están abriendo de par en par las puertas del mercado de crédito para financiar su expansión.

Según JP Morgan, esto abre un abanico de oportunidades inigualable para los inversores que buscan rentabilidad con un escudo de seguridad.

Hasta hace poco, estas firmas se autofinanciaban con su propio flujo de caja. Sin embargo, la carrera por liderar la IA ha disparado sus gastos en activos fijos (CapEx).

Como bien ilustra el primer gráfico (que analiza las estimaciones del consenso sobre la inversión anual en CapEx de estos gigantes), el gasto ha pasado de 156.000 millones de dólares en 2022 a una proyección espectacular que supera el billón de dólares para 2027.

Para sostener este ritmo, las empresas están emitiendo volúmenes récord de bonos corporativos con grado de inversión (investment grade), estimándose que emitirán unos 300.000 millones de dólares sólo en el próximo año.

Gráfico Gustavo Rivero

Ante tal volumen de nuevas emisiones, es natural preguntarse si estas empresas están asumiendo demasiado riesgo. La respuesta es un rotundo no: sus fundamentales financieros son extraordinariamente robustos.

Si analizamos la gráfica siguiente (que compara los indicadores clave de los hiperescaladores con el índice general del sector industrial investment grade), la superioridad de sus balances es indiscutible:

- Apalancamiento neto: mientras que la empresa industrial media del índice tiene un apalancamiento neto de 1,9x, los hiperescaladores se sitúan en un asombroso -0,1x (incluso ajustado por arrendamientos es de apenas 0,4x). De hecho, podrían absorber hasta 1,5 billones de dólares de deuda adicional antes de igualar la media de riesgo de la industria convencional.

- Margen operativo: casi duplican al mercado general con un 27% frente al 15% del índice.

- Cobertura de intereses: registran una proporción de 32x frente al 11x del mercado general, lo que demuestra una capacidad de pago de intereses masiva y segura.

Gráfico Gustavo Rivero

Aunque el flujo de caja libre (free cash flow) de estos gigantes sufrirá una caída temporal a corto plazo debido a las intensas inversiones iniciales, el horizonte temporal es sumamente optimista.

El tercer gráfico (que detalla la relación histórica y proyectada entre el flujo de caja operativo, las inversiones en activos fijos y el flujo de caja libre) nos muestra que, tras tocar mínimos hacia 2026-2027, el flujo de caja libre comenzará una sólida recuperación a partir de 2028, con miras a que que las inversiones se estabilicen hacia 2030.

Este retorno está respaldado por una monetización de la IA que ya es una realidad tangible: en el segundo trimestre de este año, los ingresos por servicios en la nube de gigantes como Google, Amazon y Microsoft crecieron un 48% interanual.

Gráfico Gustavo Rivero

Las implicaciones para los inversores europeos son sumamente atractivas. Los hiperescaladores están diversificando activamente sus divisas de emisión.

De hecho, ya han lanzado al mercado el equivalente a 62.000 millones de dólares en otras monedas, destacando de manera muy importante el euro junto a otras como el dólar canadiense, el franco suizo, la libra esterlina o el yen.

Esto permite a las carteras e instituciones en España acceder a estas primas de rendimiento adicionales en su propia moneda local, evitando por completo el riesgo de tipo de cambio.

En conclusión, la transformación del mercado de crédito por la IA no es un factor de desestabilización, sino una fantástica oportunidad de inversión.

Para quienes buscan beneficiarse del crecimiento exponencial de la IA sin sufrir la clásica volatilidad de la bolsa, la deuda de los hiperescaladores se presenta como una alternativa sumamente defensiva, con fundamentales de hierro y un rendimiento (carry) adicional muy atractivo.

Imagen resumen. Gustavo Rivero

Feliz semana y mucho ánimo. Recuerda que Napoleón decía: “El éxito no consiste en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca”.