Inversión alternativa: cuando el pistacho entra en las carteras

Durante décadas, cuando un gran patrimonio buscaba diversificar su cartera acudía al ladrillo, a la Bolsa o, más recientemente, al capital riesgo y las infraestructuras. Hoy algunos inversores empiezan a mirar también hacia el campo.

No porque pretendan convertirse en agricultores, sino porque determinados cultivos permanentes reúnen algunas de las características más buscadas en una inversión alternativa. Son activos tangibles, generan valor durante décadas y presentan una evolución relativamente independiente de los mercados financieros.

Se trata de un fenómeno que lleva años desarrollándose en países como Estados Unidos, Australia o algunas economías latinoamericanas, pero que comienza ahora a ganar protagonismo en España.

Cada vez son más los family offices, empresarios y patrimonios familiares que estudian la posibilidad de incorporar activos agrarios a sus estrategias de diversificación.

Entre esos activos agrícolas, el pistacho ocupa un lugar cada vez más destacado. España ha pasado de apenas 5.000 hectáreas cultivadas en 2014 a superar las 70.000 en 2025, con Castilla-La Mancha concentrando la mayor parte de la superficie nacional.

El pistacho responde especialmente bien a esa lógica porque su producción

Lo que buscan estos inversores es un activo real cuya evolución responde a factores distintos de los que condicionan la renta variable o la renta fija.

El pistacho responde especialmente bien a esa lógica porque su producción, como ocurre con otros alimentos, depende de tendencias demográficas, hábitos de consumo, disponibilidad de recursos naturales y ciclos agrícolas que rara vez evolucionan al mismo ritmo que los mercados financieros.

Esa baja correlación convierte a este tipo de activos agrícolas en una herramienta especialmente interesante para diversificar el riesgo patrimonial.

El creciente protagonismo del pistacho como inversión alternativa no obedece únicamente a los elevados precios registrados durante algunos ejercicios recientes, sino a una característica estructural mucho más relevante. Se trata del fuerte desequilibrio existente entre la velocidad a la que aumenta la demanda mundial y el tiempo necesario para incrementar la oferta.

Mientras el consumo continúa creciendo impulsado por la alimentación saludable y la expansión de la industria alimentaria, una nueva plantación necesita entre siete y diez años para alcanzar su plena capacidad productiva.

La agricultura deja así de analizarse únicamente desde una óptica productiva para empezar a hacerlo con criterios propios de la gestión patrimonial

Esa asimetría limita la capacidad del mercado para responder rápidamente a un aumento de la demanda y constituye uno de los principales pilares económicos del cultivo.

Sin embargo, analizar el pistacho únicamente desde la perspectiva del precio es un error. Quien invierte en este cultivo no compra una cosecha; adquiere un activo productivo cuyo horizonte económico se mide en décadas.

Ésta es, probablemente, la principal diferencia respecto a otros activos financieros. Mientras en Bolsa resulta habitual valorar una empresa por los beneficios esperados en los próximos ejercicios, una plantación de pistachos comienza a generar valor mucho antes de producir ingresos.

Durante los tres primeros años apenas existe producción, mientras continúan las inversiones en preparación del terreno, plantación, riego y manejo agronómico. Las primeras cosechas comerciales aparecen varios años después y la verdadera madurez económica no suele alcanzarse hasta bien entrada la primera década.

A partir de ese momento comienza una larga etapa de estabilidad productiva que puede prolongarse durante cuarenta o cincuenta años.

Esta cronología obliga a cambiar completamente la forma de valorar la inversión. El éxito no depende de una campaña excepcionalmente buena, sino de la capacidad para mantener durante décadas una explotación eficiente y técnicamente bien gestionada.

La agricultura deja así de analizarse únicamente desde una óptica productiva para empezar a hacerlo con criterios propios de la gestión patrimonial, tomando en consideración elementos como el horizonte temporal, la preservación del capital, la generación sostenida de flujos y la diversificación del riesgo.

Precisamente por ello, la profesionalización se está convirtiendo en uno de los grandes motores de transformación del sector. El modelo tradicional, basado en propietarios que gestionaban directamente sus explotaciones, empieza a convivir con operadores especializados capaces de diseñar y gestionar proyectos agrícolas para inversores sin experiencia agronómica.

De esta manera, la agricultura se aproxima, poco a poco, a otras industrias donde la gestión profesional constituye una parte esencial de la rentabilidad. En el caso del pistacho, esta especialización resulta determinante, pues se trata de un cultivo extraordinariamente sensible a decisiones que se adoptan incluso antes de plantar el primer árbol.

La elección de la parcela, la disponibilidad de agua, la variedad seleccionada, el diseño de la plantación o la estrategia de riego condicionarán la rentabilidad durante décadas. A diferencia de otros negocios, muchos de los errores cometidos en ese "año cero" son muy difíciles y costosos de corregir posteriormente.

Otro aspecto que suele pasar desapercibido cuando se invierte en el cultivo del pistacho es que no toda la rentabilidad depende del mercado. Mientras el precio internacional del pistacho escapa al control del productor, una parte muy importante del resultado económico procede de variables sobre las que sí puede actuar la gestión profesional.

La poda, la fertilización, el manejo del suelo, la eficiencia del riego o la mecanización de determinadas labores pueden generar diferencias muy significativas entre explotaciones aparentemente similares.

En este sentido, la agricultura moderna se parece cada vez menos a una actividad basada exclusivamente en la tierra y cada vez más a un negocio donde el conocimiento técnico y la eficiencia operativa determinan buena parte de la creación de valor.

Todo ello explica por qué conviene observar con prudencia algunas previsiones especialmente optimistas sobre la rentabilidad del cultivo. Como sucede en cualquier inversión alternativa, resulta imprescindible distinguir entre rentabilidad bruta y rentabilidad neta, es decir, la que resulta una vez incorporadas variables como la amortización de la inversión inicial, la fiscalidad, los costes financieros, la gestión profesional y el coste de oportunidad del capital.

Cuando todos estos factores se incorporan al cálculo, la rentabilidad continúa siendo atractiva para un horizonte de largo plazo, aunque sensiblemente inferior a algunas cifras que ocasionalmente aparecen en determinadas presentaciones comerciales.

Este interés inversor por el pistacho coincide, además, con otro cambio de gran relevancia para el sector. Durante años, una parte importante del valor añadido generado por el pistacho español se ha capturado fuera de nuestras fronteras mediante su transformación en pastas, harinas, cremas o ingredientes destinados a la industria alimentaria.

El desarrollo de una industria nacional capaz de transformar esa materia prima permitirá que una parte creciente de ese valor permanezca en España y reforzará la lógica económica del cultivo más allá de la simple producción agrícola.

En definitiva, el campo ha dejado de verse exclusivamente como un lugar donde se cultivan alimentos para empezar a entenderse también como un activo capaz de generar valor a largo plazo.

Si esta tendencia continúa y el proceso de profesionalización mantiene su impulso, dentro de pocos años la agricultura se consolidará como una clase de activo más dentro de las carteras de inversión. Entonces, la cuestión ya no será si tiene cabida en ellas, sino qué papel debe desempeñar en una estrategia de inversión diversificada.

***Ignacio Soler de la Azuela, director técnico de Víridi Horizons