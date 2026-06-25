Esta semana, la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo dio luz verde al reglamento del euro digital. El pleno votará entre el 6 y el 9 de julio. Si todo va según el calendario, un supuesto que la historia del proyecto no invita a dar por hecho, la legislación se aprobaría antes de fin de año, el piloto arrancaría en 2027 y los primeros euros digitales circularían en 2029.

La noticia se ha contado como un avance y lo es. Pero ¿qué estaba haciendo el BCE en este tema mientras el reglamento no existía? Estaba construyéndolo.

El proyecto arrancó en 2020 con el estudio de viabilidad del proyecto. Durante tres años, el BCE realizó consultas públicas y una fase de investigación técnica para analizar opciones de diseño y modelos de distribución. El reglamento no era necesario en esa fase porque no se estaba comprometiendo nada irreversible.

El salto cualitativo llegó en noviembre de 2023, cuando el BCE inició la llamada fase de preparación. Aquí ya no se trataba de explorar sino de seleccionar proveedores privados mediante licitación, firma de contratos, incorporación de seis bancos centrales nacionales como aportadores de componentes esenciales del sistema, diseño de una arquitectura dual de pagos con especificaciones técnicas en papel.

El BCE era consciente de la anomalía e instó explícitamente a los legisladores europeos a aprobar el reglamento antes de octubre de 2025, cuando concluiría esa fase. Pero no lo hicieron.

Pero ¿qué estaba haciendo el BCE en este tema mientras el reglamento no existía? Estaba construyéndolo

En octubre de 2025, sin reglamento aprobado, el Consejo de Gobierno del BCE decidió pasar igualmente a la fase de desarrollo técnico avanzado, pruebas operativas más amplias, preparación del piloto. La inversión comprometida asciende ya a 1.300 millones de euros. El reglamento que debía llegar en octubre de 2025 llegará, en el mejor de los casos, en julio de 2026. No había reglamento, pero sí infraestructura.

La jurista especialista en finanzas digitales y CEO de ATH21, Cristina Carrascosa, lleva tiempo señalando esta anomalía. Una institución pública está tomando decisiones técnicas de largo alcance, y algunas difícilmente reversibles, sin el marco legal que las ampare.

El BCE argumenta que actúa dentro de sus competencias técnicas preparatorias. Pero la línea entre preparación técnica y compromiso institucional irreversible es más delgada de lo que el comunicado oficial sugiere.

La historia monetaria nos ofrece un ejemplo interesante. Le debo la lección a Ignacio Rodríguez Burgos, del que siempre se aprende algo.

En 1791, Alexander Hamilton convenció a George Washington y al Congreso de crear el First Bank of the United States. Era una corporación mixta. El gobierno federal aportaba el 20% del capital y los inversores privados, muchos de ellos extranjeros, el 80% restante.

El BCE argumenta que actúa dentro de sus competencias técnicas preparatorias. Pero la línea entre preparación técnica y compromiso institucional irreversible es más delgada de lo que el comunicado oficial sugiere

No era un banco central moderno ni un banco puramente gubernamental. Era, exactamente, lo que el Bank of England había sido desde su fundación en 1694: una institución privada con funciones públicas delegadas, supervisión estatal parcial y monopolio sobre determinadas operaciones financieras.

El banco funcionaba bien pero su carta tenía fecha de caducidad, veinte años, y dependía de renovación parlamentaria. Cuando llegó el momento, en 1811, el consenso político había cambiado. Los jeffersonianos lo veían como un monopolio elitista con demasiada influencia extranjera. El Congreso no renovó la carta. El banco desapareció.

Se intentó de nuevo en 1816 con el Second Bank of the United States. Más grande, mejor dotado, más influyente, con el mismo modelo mixto público-privado. Duró veinte años. Andrew Jackson lo destruyó en el Bank War de la década de 1830 porque se había convertido en un símbolo del poder del dinero concentrado frente al ciudadano. La carta no se renovó en 1836. Se había construido un sistema monetario sin la arquitectura institucional que lo sostuviera. Estados Unidos tardó 122 años en llegar a la Reserva Federal.

El paralelismo con el euro digital tiene una vuelta de tuerca más. El BCE es una institución pública pura, con mandato democrático formal, nada que ver con la naturaleza híbrida de los bancos americanos del siglo XIX. Pero la infraestructura que está construyendo no lo es tanto.

Los proveedores seleccionados por licitación son empresas privadas; la distribución al ciudadano correrá a cargo de bancos comerciales y fintech; los componentes esenciales del sistema los aportan seis bancos centrales nacionales en régimen de colaboración técnica. La forma jurídica es pública pero la arquitectura real es híbrida.

El BCE es una institución pública pura, con mandato democrático forma, nada que ver con la naturaleza híbrida de los bancos americanos del siglo XIX

Como el First Bank, pero al revés: entonces era una empresa privada ejerciendo funciones públicas; ahora es una institución pública construyendo sobre andamiaje privado. La resistencia política, en cambio, es estructuralmente idéntica: los países frugales del norte temen que la gratuidad de los servicios básicos genere un pasivo contingente; algunos bancos centrales nacionales no quieren perder influencia; el sector bancario privado ve en el euro digital una competencia directa por los depósitos.

En nuestros días lo que está en juego no es técnico. El BCE tiene un argumento geopolítico. Trece de los veintiún países de la eurozona no tienen un sistema nacional de tarjetas para pagos cotidianos. Casi dos tercios de las transacciones con tarjeta en la zona euro las procesan empresas no europeas como Visa, Mastercard, American Express, PayPal o Apple Pay.

Las stablecoins denominadas en dólares están colonizando el espacio de los pagos transfronterizos. Y si se consolidan, la participación del euro en la facturación del comercio global, que hoy está por encima del 40%, empezará a ceder. El euro digital, para el BCE, no es solo un medio de pago, es un instrumento de poder.

Ese argumento puede parecer legítimo y se presenta como algo urgente. Pero la urgencia no anula el problema. Europa no puede permitirse el lujo americano de cometer el error dos veces y tardar un siglo en corregirlo.

La votación de julio es, en ese sentido, un alivio parcial. La pregunta que deja abierta la experta Cristina Carrascosa, y que el proceso debería haber respondido antes de que se firmaran los primeros contratos con proveedores, es de principio, no de calendario. ¿Puede una institución monetaria comprometer 1.300 millones de euros en infraestructura pública antes de que el legislador democrático haya dicho sí?

Mi pregunta es otra ¿es realmente necesario el euro digital para el ciudadano europeo o es una argucia política del BCE para reforzar su poder político frente a Estados Unidos?