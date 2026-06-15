El gas natural y los gases renovables en la encrucijada (a propósito de los borradores de circulares)

Entre las variadas historias colectivas de éxito en el sector energético, experimentadas en España, la vivida por el gas natural no es la menor. Una serie de acontecimientos, fruto de una decidida e inteligente política energética, han permitido que en los últimos cuarenta años (1985-2026), la industria del gas española sea una de las más pujantes del mundo.

Entre esos acontecimientos cabe destacar la renegociación de los contratos con Argelia y el Protocolo del Gas, ambos en 1985, la Ley del Gas de 1987 y la Ley de Hidrocarburos de 1998…

Ese marco normativo ha permitido que tengamos hoy una robusta infraestructura gasista, con seis conexiones internacionales, miles de kilómetros de gasoductos de transporte y distribución, siete plantas de regasificación, cuatro almacenamientos subterráneos, y una destacada capacidad de almacenamiento de GNL…

Todo ello en favor de los consumidores españoles, que se benefician de un servicio seguro, de calidad y competitivo. Un logro verdaderamente admirable cuando se considera que todo el gas natural viene de fuera (en 2025, el gas natural consumido en España provino de dieciséis países).

En este contexto, la UE y España están acelerando la transición energética, que implica una acentuación de la electrificación y una preponderancia de los combustibles renovables, en sustitución de los combustibles fósiles.

El lugar natural para el nacimiento y desarrollo de esta nueva industria es, precisamente, la infraestructura de gas natural

En la transición, los gases renovables ocupan un lugar destacado: tanto los combustibles renovables de origen no biológico (RFNBO), como el biogás y el biometano.

España está a las puertas de construir una nueva historia de éxito, con la importante diferencia de que, así como no tenemos gas natural en nuestro territorio, sí disfrutamos de los elementos necesarios para la fabricación, a gran escala, de esos gases renovables (electricidad de origen renovable, lodos de aguas residuales, basura orgánica, residuos agrícolas y ganaderos…).

El lugar natural para el nacimiento y desarrollo de esta nueva industria es, precisamente, la infraestructura de gas natural, someramente descrita.

Esto explica el liderazgo que las empresas del sector están teniendo en esta nueva realidad. Así como el biometano puede sustituir al gas natural, pues tienen sus mismas características químicas, el hidrógeno añade a sus ventajas medioambientales su condición de materia prima para nuevos combustibles que han de ser utilizados en aquellas industrias no electrificables y, de modo especial, el transporte por carretera, marítimo y aéreo.

En esta encrucijada histórica de la industria del gas natural, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sujetó a información en abril y mayo de 2026, los borradores de las tres circulares que constituyen el esqueleto de la regulación a que van a estar sometidas las empresas del sector de infraestructuras gasistas entre 2027 y 2032.

La propia CNMC ha reconocido en su informe sobre el sistema retributivo que el sector ha perdido muchos millones de euros en el último período regulatorio

Se trata de las circulares que establecen la tasa de retribución financiera de las actividades de regasificación, transporte, gestión técnica del sistema y de las actividades vinculadas a la distribución de gas natural, así como la metodología para determinar la retribución de las instalaciones de transporte de gas natural, de las plantas de gas natural licuado y de la distribución de gas natural.

No es necesario ponderar la extraordinaria relevancia de estas tres circulares, tanto para la subsistencia de un sector saneado económica y financieramente, como para permitir que la transición a los gases renovables acontezca de verdad.

Estas tres circulares son el gozne entre un pasado de éxito del gas natural y un presente prometedor de los gases renovables. En manos del regulador se encuentra el futuro del sector y cualquier error o falta de visión (tanto retrospectiva, como prospectiva) puede dar al traste no sólo con los objetivos de política energética, sino con el bienestar mismo del país.

Esas circulares no operan sobre la nada, sino que están sujetas a importantes principios regulatorios. El correcto diseño de las circulares es, también, una cuestión de de respeto a las exigencias del Derecho.

La ley 18/2014 contiene el marco del sistema retributivo del gas, y establece que la retribución de las actividades gasistas debe fijarse teniendo en cuenta, entre otras cosas, el equilibrio económico y financiero del sistema y la rentabilidad adecuada.

La Orden Ministerial de finales de 2025 manda que la CNMC, a la hora de elaborar esas circulares se ajuste a los principios de estabilidad regulatoria y seguridad jurídica, y aplique criterios, entre otros, de transparencia, no discriminación, publicidad, predictibilidad y simplicidad.

Las circulares van por el buen camino, pero aún deben modificarse para ajustarse plenamente a esos principios y criterios y para posibilitar la nueva vida de las infraestructuras gasistas en la transición. La propia CNMC ha reconocido en su informe sobre el sistema retributivo que el sector ha perdido muchos millones de euros en el último período regulatorio.

Por eso, en esta encrucijada es imprescindible que las circulares se modifiquen en los siguientes puntos: que no penalicen el acceso a la financiación del sector; que permitan recuperar las pérdidas del anterior período regulatorio (donde hubo márgenes operativos negativos); que el llamado incentivo a la inyección de gases renovables sea, verdaderamente, un incentivo (y tenga en cuenta que la entrada en operación de las plantas depende de autorizaciones autonómicas y locales).

También que supriman la retroactividad negativa derivada de la actualización de los parámetros de mercado desde 2021, pues genera pérdidas adicionales en varias empresas distribuidoras; que prolonguen la vida útil de los activos, para que no hayan de ser sustituidos por otros nuevos; que procedan a una actualización de la retribución base de la distribución (mediante la adecuada revalorización de los activos); que aumenten la retribución dirigida a fomentar la digitalización y la ciberseguridad; que diseñen adecuadamente el mecanismo de mitigación de la demanda y tengan en cuenta la realidad de las infraestructuras, cada vez más sujeta a picos de demanda; y que, en definitiva, permitan la sostenibilidad económica del sector y un retorno de las ingentes inversiones que requiere la transición.

*** Íñigo del Guayo Castiella es catedrático de Derecho Administrativo y counsel en White & Case.