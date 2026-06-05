Desescalada táctica o tregua bélica en Irán no significa normalización inmediata del flujo energético

Tras un año en el que la clave para el entorno global fue la escalada del proteccionismo comercial por parte de Trump, el foco ha virado hacia la guerra en Oriente Próximo. Un conflicto que se ha extendido más de lo que se vislumbraba a finales de febrero, cuando comenzó.

En la práctica, el impacto macroeconómico y financiero global se deriva del choque energético a raíz de la disrupción del estrecho de Ormuz, el principal punto de paso del sistema energético mundial. Por él transita cerca de una quinta parte del petróleo que se consume globalmente y alrededor de una cuarta parte del gas natural licuado (GNL), procedente sobre todo de los países del Golfo.

Esta enorme concentración convierte al estrecho en un cuello de botella crítico, donde cualquier tensión afecta de inmediato a los precios y al suministro energético global. La mayor parte del gas y una gran proporción del petróleo que cruzan Ormuz se dirigen a Asia, mientras que Europa recibe una parte menor pero significativa, clave en los últimos años para reforzar su seguridad energética tras la guerra de Ucrania.

En este punto, es importante resaltar que desescalada táctica o tregua bélica no significa restitución o normalización inmediata del flujo energético y, en consecuencia, moderación rápida de los precios del crudo hasta niveles de febrero (en torno a los 60 USD/b): (i) parte de la infraestructura clave ha sufrido daños que requieren tiempo y seguridad para ser reparados; (ii) existe un mayor riesgo percibido por parte de navieras y aseguradoras, que suelen actuar con cautela tras un conflicto, elevando primas o evitando la zona hasta que la estabilidad esté garantizada.

De hecho, el mercado de crudo, a pesar de la tregua, sigue exhibiendo una muy elevada prima por disponibilidad inmediata, que refleja escasez y elevada incertidumbre sobre el suministro. El mercado está pagando por seguridad de entrega y acceso inmediato al barril. El contexto es aún uno de desequilibrio por restricciones de oferta y cuellos logísticos a pesar de la tregua bélica.

El choque energético tiene un traslado directo a crecimiento (a la baja) e inflación (al alza), aunque este impacto es heterogéneo por zonas geográficas

El choque energético tiene un traslado directo a crecimiento (a la baja) e inflación (al alza), aunque este impacto es heterogéneo por zonas geográficas. Aquellas más dependientes energéticamente, como Europa o Asia, lo acusarán en mayor medida EEUU, por el contrario, al ser un país exportador neto de crudo, refinados y gas, tendrá un menor daño cíclico, aunque las tensiones inflacionistas sí se materialicen.

De hecho, estas mayores tensiones de inflación ya son visibles en los datos de marzo, tanto en Europa como en EEUU. La aceleración de la inflación general es ya un hecho, aunque sin generar, de momento, efectos de segunda ronda (contagio a salarios, precios de servicios e inflación subyacente) ni desanclaje de expectativas de inflación a medio plazo, elementos clave a vigilar por parte de los bancos centrales.

Al igual que con la guerra de Ucrania en 2022, el conflicto en Irán vuelve a poner a prueba a las autoridades monetarias. Se trata en ambos casos de choques de oferta que, sobre el papel, no requerirían de su actuación.

Sin embargo, tal y como quedó demostrado en 2022, la transitoriedad del choque fue un error de diagnóstico, que terminó derivando en subidas tardías y agresivas de tipos de interés para contener los efectos de segunda ronda, en especial en la zona euro.

Cuanto más se extienda la disrupción energética, el contagio potencial hacia bienes y servicios no energéticos (subyacente) se vuelve más probable y, con ello, el endurecimiento monetario de los diferentes bancos centrales.

La postura esta vez es diferente, con unos bancos centrales adoptando una narrativa más dura, en especial el BCE, dispuestos a actuar de forma rápida y ágil, sin dar por hecho la transitoriedad del choque de oferta.

*** Luciana Taft es profesora de Afi Global Education.