Lo publiqué hace sólo una semana. Estaba dando clases en el INALDE, la escuela de negocios de la Universidad de la Sabana (Chia-Bogotá). Describí un país dividido en dos bloques: el bolivarismo progresista de la izquierda y el resto. Los primeros tenían el 40% de las encuestas, el centro y la derecha otro 40%; el resto decidiría.

Acerté en el análisis sociologico, no en los números. El principal problema de la población de muchos de esos países es la violencia. La que ejercen las mafias callejeras, la de los narcotraficantes.

No se trata de las clases acomodadas. Los ricos tienen resuelto el problema aislandose del resto de la población. Se atrincheran en sus casas, protegidas por escoltas privados. Sus coches llevan tintados los cristales y sus oficinas tienen vigilantes armados.

El resto de la población o sufre las consecuencias de la violencia o pacta con la delincuencia organizada. Los padres ven a sus hijos proclives a esto último. La propiedad en las zonas rurales se ve arrasada por la "guerrilla" narcotraficante.

Ante este diagnóstico no es nada raro que un mesaje de tolerancia cero con la violencia caiga bien en parte del electorado. Un mensaje que en todo el continente americano es tildado de trumpista para darle mala fama.

El mensaje de Abelardo de la Espriella, el lider del partido "Defensores de la Patria"

Pero que cala en mucha población, harta de ver sus vidas arrastradas por esa violencia. La imagen de Bukele pacificando un país de maras como el Salvador es muy poderosa.

Lo que el izquierdismo "progresista" del presidente Petro no calculaba era la profundidad y extensión ese mensaje. El mensaje de Abelardo de la Espriella, el lider del partido "Defensores de la Patria".

Abelardo no solo ha conseguido el 20% del electorado que le anunciaban las encuestas, sino que lo ha duplicado y ha superado en casi un 3/4% a Cepeda, el candidato izquierdista. El resultado es de 44% a su favor, frente a 40% de Cepeda. Eso contando con que Paloma Valencia, la uribista de centro, ha obtenido un 7%.

Con esos resultado la segunda vuelta no está decidida, pero si apunta tendencias. Abelardo sale con ventaja porque el electorado centrista es difícil que vote a Cepeda.

De hecho, su lider, la senadora Valencia, ya a anunciado su voto favorable a Abelardo. No todo su electorado le seguirá pero es viento a favor. El 7% de la senadora Valencia daría mayoría definitiva a Abelardo; aunque allí me aseguraban que no todo ese electorado centrista está dispuesto a apoyarlo.

La imagen de Venezuela o Cuba muestran el fracaso de las políticas de esa izquierda

Rapidamente Petro y su partido han querido sembrar de dudas el conteo electoral. Además han tachado de fascistas a Abelardo y sus partidarios. Tratan de aventar el miedo a la "extrema derecha" y sus formas, sin darse cuenta que han sido ellos y su vuelta a la tolerancia con la guerrilla y la delincuencia organizada los que han desatado la reacción electoral. La participación ha sido superior a la de anteriores comicios, señal de la ebullición electoral.

Por si fuera poco la imagen de Venezuela o Cuba muestran el fracaso de las políticas de esa izquierda. Los velezolanos no necesitan viajar muy lejos paracomtemplar sus resultados. El deterioro institucional de ambos países es evidente y su desastre económico también.

Es verdad que los últimos años de Petro en términos macroeconómicos han dado crecimiento al PIB, reducido la pobreza y el desempleo. La duda es si, como en España, esos avances económicos son fruto del gobierno o de las circunstancias. Sus opositores creen que ese crecimeinto económico ha sido a pesar de Petro; que sin él, Colombia hubiera crecido más.

Otra de las lecciones a sacar es el fallo de la demoscopia al calcular el voto oculto de determinadas opciones políticas. La etiqueta de "extrema derecha" aumenta ese voto oculto. Las personas o no contestan o disfrazan su opinión.

Quedan tres semanas para la segunda vuelta. En la votación va a influir el concepto la seguridad ciudadana como valor fundamental en un Estado de derecho. Un valor al que Cepeda opondrá el de los "derechos humanos" en su concepción progresista.

El trumpismo americano contra el progresismo americano. Es lo que se juega en Colombia. En una sociedad polarizada el centro corre el riesgo de desaparecer.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.