El diagnóstico de bolsillo que puede acabar contigo

Cada vez más personas recurren a chatbots de inteligencia artificial para resolver dudas de salud antes de consultar a un médico. La lógica es comprensible: están disponibles a cualquier hora, responden en segundos, no tienen listas de espera y no cuestan dinero.

Sin embargo, esa comodidad encierra riesgos potencialmente graves. La IA puede ofrecer diagnósticos convincentes sin tener capacidad clínica real, sin explorar al paciente y sin asumir ninguna responsabilidad sobre sus errores.

El principal problema es que estos sistemas no “razonan” como un médico. Generan respuestas a partir de patrones estadísticos extraídos de enormes cantidades de texto, lo que significa que pueden acertar… o inventar información falsa con total apariencia de autoridad.

En medicina, una "alucinación" de IA no es un fallo anecdótico: puede suponer confundir una dolencia leve con una urgencia vital o viceversa.

Entre los riesgos más importantes destacan los diagnósticos erróneos, el retraso en acudir a urgencias, la automedicación peligrosa y la generación de ansiedad innecesaria. Además, la IA carece del contexto esencial para valorar un caso clínico: no conoce antecedentes familiares, alergias, tratamientos previos ni puede detectar signos físicos clave.

A ello se suma otro problema sensible: los datos médicos introducidos en plataformas comerciales pueden almacenarse o utilizarse para entrenar modelos sin las garantías del secreto profesional.

Existe también un efecto psicológico preocupante: cuando una IA sugiere una explicación aparentemente tranquilizadora, muchas personas tienden a “anclarse” en ella y a ignorar síntomas posteriores de alarma.

Este fenómeno puede retrasar diagnósticos críticos en enfermedades como ictus, infartos o infecciones graves. Las poblaciones más vulnerables —personas mayores, pacientes crónicos o usuarios con menor alfabetización digital— son precisamente las que más riesgo tienen de confiar ciegamente en estas herramientas.

Frente a ello, la MEDICINA ONLINE con profesionales colegiados representa una alternativa tecnológica mucho más segura. En esencia, es la misma medicina de siempre, con los mismos criterios científicos y éticos, pero utilizando la tecnología para estar más cerca del paciente, esté donde esté.

Aunque se realice a través de una pantalla, mantiene los principios fundamentales de la práctica médica: responsabilidad legal, confidencialidad, historial clínico y capacidad de decisión profesional. Un médico puede interpretar síntomas en contexto, solicitar pruebas, ajustar tratamientos o derivar a urgencias o a una consulta presencial cuando sea necesario.

La tecnología, bien utilizada, no deshumaniza la medicina, al contrario, puede acercarla más a la realidad cotidiana.

La consulta médica online ofrece además ventajas claras: acceso rápido, menor coste, resolución eficaz de problemas comunes y un triaje útil para evitar tanto el colapso de urgencias como el infratratamiento. No pretende sustituir la atención presencial en casos complejos, pero sí cubrir con seguridad gran parte de las consultas cotidianas.

La inteligencia artificial ya tiene aplicaciones valiosas en medicina cuando está supervisada por profesionales, especialmente en análisis de imágenes, detección precoz y apoyo diagnóstico. El problema surge cuando el usuario sustituye al médico por un chatbot diseñado para conversar, no para ejercer medicina.

El reto no es decidir si la IA formará parte de la sanidad del futuro —porque ya lo hace- el problema es que millones de personas sigan depositando decisiones críticas de salud en sistemas sin licencia médica, sin criterio clínico y sin responsabilidad sobre las consecuencias de sus errores.

Por el contrario, la Medicina Online es una puerta más para cuidar la salud, segura, profesional y pensada para hacer la vida un poco más fácil.

***Dr. Óscar Beloqui es especialista en Medicina Interna.