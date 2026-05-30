“No es el peso que pierdes, es la vida que ganas” (Verónica de Bourg).

Hace un par de semanas, Demis Hassabis (CEO de Google Deepmind y premio nobel de química) tuiteó lo siguiente: “Siempre he creído que la principal aplicación de la IA debería ser mejorar la salud. Ese trabajo comenzó con AlphaFold y ahora sigue en Isomorphic Labs con la misión de repensar el descubrimiento de fármacos para algún día curar todas las enfermedades. Estamos acelerando ese objetivo con una nueva inversión de 2.100 millones de dólares”.

Se observa una confianza radical en la IA y la percepción del paciente está evolucionando. Más del 80% de la generación Z considera que es más probable que confíe en un diagnóstico apoyado por IA que en la evaluación tradicional de un médico.

Según Boston Consulting Group y el Foro Económico Mundial, la IA ha dejado de ser un proyecto piloto para convertirse en la infraestructura central de la industria de biofarma (farmacéuticas y biotecnología) y medtech (tecnología médica). Ya no se trata sólo de optimizar lo que existe, sino de redefinir cómo se crea y aporta valor a los pacientes.

Analicemos los puntos clave de esta transformación.

Impacto total en la cadena de valor: la IA ya genera ganancias tangibles. En I+D, ha logrado reducir los retrasos en ensayos clínicos en un 38% y aumentar la velocidad de ejecución hasta en un 20%. En fabricación, optimiza el rendimiento de los lotes entre un 15% y un 30%:

Fabricación

La IA ya automatiza y seguirá automatizando gran parte del trabajo intelectual y la ejecución operativa. Sin embargo, no eliminará la necesidad del juicio humano.

Las empresas de software y telecomunicaciones presentan el mayor grado de madurez en términos de “escala de IA” o “preparación para el futuro”, las biofarmacéuticas y de tecnología médica se encuentran en un nivel intermedio, lo que indica un amplio margen de crecimiento:

Average

La IA está eliminando la escasez en la investigación inicial. Las moléculas diseñadas con IA presentan tasas de éxito en seguridad de Fase I del 80-90%, duplicando el promedio histórico del 40-65%:

IA

La capacidad de innovación se está democratizando. Un subconjunto de sólo 20 empresas nativas de IA ya posee una cartera de proyectos que equivale al 50% del pipeline interno de las 20 principales farmacéuticas tradicionales:

Nativas IA

La producción biotecnológica basada en IA está en plena expansión. Desde 2013, la cartera de proyectos ha crecido a una tasa anual compuesta del 24%, con un aumento muy potente en el desarrollo de anticuerpos, vacunas y moléculas pequeñas:

Biotech

Asia es un nuevo eje de innovación. La geografía de I+D está cambiando y China ya representa el 30% de los inicios de ensayos clínicos mundiales y ha reducido a la mitad el tiempo entre el descubrimiento y el primer ensayo humano en comparación con el promedio global:

India y China

El modelo de negocio tradicional está bajo presión. En mercados como EEUU, 41 de cada 100 dólares gastados en farmacias se pierden en intermediarios de distribución, lo que motiva la entrada de gigantes tecnológicos con modelos más eficientes.

El lanzamiento de Amazon Pharmacy en 2020 ilustra este cambio, ofreciendo descuentos de hasta el 80% en genéricos y del 40% en medicamentos de marca. Al integrar la dispensación de recetas en un ecosistema más amplio de comercio minorista y logística, Amazon redefinió el acceso a las farmacias como una función comercial, en lugar de como un servicio de salud independiente.

Retail pharmacies

El éxito en 2026 no provendrá de mejoras incrementales. Las empresas deben elegir si quieren ser campeones científicos apoyados por IA, integradores de activos externos o motores de desarrollo de alta eficiencia. Aquéllos que no tomen decisiones estratégicas claras hoy, corren el riesgo de quedar optimizados para un modelo de valor que ya se está erosionando:

Redefiniendo las ciencias de la vida

Por cierto, el sector está muy barato en bolsa (farma, biotech y medtech), habiendo una clarísima oportunidad. De hecho, Nvidia ya vale más que todas las empresas juntas del sector salud del S&P 500:

Nvidia

Tú construyes tus hábitos, tus hábitos construyen tu futuro. Jim Rohn suele decir: “Cuida tu cuerpo, es el único sitio que tienes para vivir”.