El autoconsumo fotovoltaico como palanca de una nueva demanda energética

Durante años, el autoconsumo se ha entendido, sobre todo, como una fórmula para generar electricidad en el punto de consumo y reducir la factura energética. Esa visión fue útil para abrir mercado y para demostrar el valor de la generación distribuida pero hoy se queda corta.

El sector está entrando en una nueva etapa en la que el autoconsumo pasa a ser una herramienta para electrificar mejor. Este cambio no es solo tecnológico, es estratégico: desplaza el foco desde el ahorro táctico hacia la optimización estructural del consumo energético.

Esto significa sustituir consumos finales que hoy dependen de combustibles fósiles por soluciones eléctricas, desde la climatización hasta la movilidad o determinados procesos industriales.

La electrificación necesita avances regulatorios para escalar. Sin un marco claro, la inversión se retrasa.

Pero no se trata solo de cambiar gas por electricidad, o un equipo por otro. Electrificar bien implica hacerlo con energía renovable, con capacidad de gestión, con flexibilidad y con una mejor integración en el sistema eléctrico. En otras palabras, hablamos de consumir electricidad de origen renovable de forma más inteligente.

Esta evolución también está transformando los modelos de negocio. Ya no basta con vender equipos aislados. El mercado se está moviendo hacia propuestas integradas: autoconsumo con baterías, servicios energéticos llave en mano, contratos híbridos y ofertas completas para el cliente residencial o empresarial que combinan fotovoltaica, almacenamiento, cargador, gestión digital y, en algunos casos, climatización o respaldo energético.

La clave es sencilla: el cliente deja de comprar componentes y empieza a comprar resultado energético. De esta forma, el proyecto deja de limitarse al ahorro en factura, lo que hace es habilitar nuevos usos eléctricos que antes no eran viables.

Este cambio de lógica es especialmente relevante para empresas e industria. En muchos casos, una primera decisión de electrificación no se queda en un único proyecto. Al contrario, genera un efecto de ‘bola de nieve’.

Cuando una compañía electrifica parte de su demanda, aparecen enseguida nuevas oportunidades para incorporar almacenamiento, adaptar cargas al precio de la energía, optimizar operaciones, monitorizar consumos o incluso repensar su contratación energética.

La electrificación crea ecosistema. Y cuando ese ecosistema empieza a funcionar, la inversión deja de percibirse como una apuesta tecnológica incierta y pasa a entenderse como una palanca de competitividad.

Los cambios regulatorios

La regulación está empezando a reflejar precisamente esta nueva realidad. Las señales más recientes apuntan hacia un sistema más eléctrico, más flexible y más digital. El RDL 7/2026 avanza en esa dirección con medidas para impulsar la electrificación de hogares e industria, favorecer la sustitución de calderas de combustión por bombas de calor eléctricas, mejorar la transparencia sobre las capacidades de acceso a red y ordenar la reserva de capacidad para nuevos consumos.

Todo esto importa por una razón fundamental: la electrificación necesita avances regulatorios para escalar. Sin un marco claro, la inversión se retrasa, por lo que la certidumbre regulatoria se convierte así en un factor tan relevante como la propia viabilidad técnica o económica de los proyectos.

Sin flexibilidad, la electrificación puede tensionar la red o trasladar ineficiencias a la factura.

Ya en 2025 se introdujeron medidas orientadas a facilitar la electrificación industrial y a enviar nuevas señales al mercado del autoconsumo, incluyendo la posibilidad de combinar determinadas modalidades de autoconsumo y ajustes para reducir barreras en usos eléctricos industriales y en infraestructuras de recarga.

Esto confirma una tendencia de fondo: el sistema energético ya no se diseña solo para incorporar más generación renovable, sino también para activar una demanda eléctrica más flexible y mejor coordinada.

Digitalización, otro elemento indispensable

En este escenario que se dibuja, la digitalización deja de ser un complemento y se convierte en una condición de éxito. Los factores clave son cinco: medición, control, flexibilidad, integración y datos. Sin medición no sabemos si electrificamos bien.

Sin control no podemos adaptar el consumo a la generación disponible ni a la señal de precio. Sin flexibilidad, la electrificación puede tensionar la red o trasladar ineficiencias a la factura. Sin integración, los distintos activos trabajan por separado y pierden valor. Y sin datos, no podemos optimizar ni demostrar con precisión el retorno del proyecto. Digitalizar no es poner una capa de software encima de activos que no dialogan entre sí. Es conseguir que todos los elementos de la red operen como un sistema coordinado.

En definitiva, la gran oportunidad del sector ya no consiste solo en generar electricidad limpia. La verdadera oportunidad está en usar esa electricidad para transformar la forma en que consumimos energía. El autoconsumo fotovoltaico tiene un papel central en ese cambio, pero no como una solución cerrada sobre sí misma, sino como parte de una arquitectura más amplia de electrificación, flexibilidad y digitalización.

Ahí es donde se jugará la próxima fase del mercado. Y ahí es también donde estará el verdadero valor para clientes, empresas y sistema energético. Las compañías que sean capaces de integrar estas tres palancas, electrificación, flexibilidad y digitalización, serán las que lideren la siguiente fase del mercado energético.

*** Jaime Amor es Business Development Manager en Wattkraft