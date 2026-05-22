Las ‘Siete Magníficas’ europeas: por qué algunos gigantes del continente vuelven a entrar en el radar inversor

Mientras el mercado estadounidense sigue obsesionado con la concentración bursátil de las llamadas Siete Magníficas, Europa empieza a ofrecer una narrativa distinta: menos homogénea, menos dependiente de una sola temática como la inteligencia artificial y, en algunos casos, apoyada en ventajas competitivas construidas durante décadas.

ASML, SAP, LVMH, Novo Nordisk, Siemens, TotalEnergies y UniCredit representan sectores radicalmente distintos, pero comparten un rasgo clave: posiciones difíciles de replicar.

En algunos casos, esa ventaja es casi estructural. ASML mantiene una posición prácticamente única en la fabricación de sistemas de litografía EUV, imprescindibles para producir los chips más avanzados del mundo. No se trata solo de liderazgo tecnológico, sino de una barrera de entrada construida durante años, con un ecosistema industrial extremadamente complejo de replicar.

SAP responde a otra lógica similar: su fortaleza no está únicamente en el crecimiento del negocio cloud, sino en el enorme coste de sustitución que supone para grandes corporaciones abandonar su ecosistema tras décadas de integración.

Siemens representa otro ejemplo interesante de valor menos evidente para el mercado generalista. Aunque tradicionalmente percibida como una compañía industrial clásica, lleva años reforzando su exposición al software industrial, automatización e infraestructura inteligente, posicionándose antes de que el mercado empezara a asignar una prima clara a este tipo de activos.

Novo Nordisk continúa liderando el boom de los tratamientos GLP-1

Ese es precisamente uno de los elementos más interesantes del momento actual. Durante mucho tiempo, Europa ha cotizado con descuento frente a Estados Unidos porque el mercado premiaba sobre todo la velocidad de crecimiento y las narrativas tecnológicas puras. Pero los resultados recientes recuerdan que la profundidad de un modelo de negocio también importa.

No todas las compañías del grupo responden a la misma tesis.

LVMH sigue siendo una referencia global en lujo, aunque más expuesta a shocks geopolíticos y ciclos de consumo internacional. Novo Nordisk continúa liderando el boom de los tratamientos GLP-1, aunque ahora con el reto de defender márgenes en un mercado estadounidense cada vez más agresivo en precios.

TotalEnergies y UniCredit representan otro tipo de exposición: compañías más vinculadas al ciclo macroeconómico, los tipos de interés o la evolución energética global, pero con capacidad demostrada para generar caja y aprovechar contextos de volatilidad.

Y ahí está, probablemente, la principal diferencia frente a las Magnificent Seven estadounidenses.

Las gigantes tecnológicas de EEUU comparten una narrativa relativamente común: inteligencia artificial, plataformas digitales, software y crecimiento tecnológico. Eso tiene ventajas, pero también implica correlaciones mucho más elevadas: cuando cambia el sentimiento sobre IA o valoración tecnológica, el impacto suele extenderse de forma simultánea.

Europa ofrece algo distinto.

Aquí no hay una sola historia, sino varias tesis de inversión coexistiendo dentro del mismo grupo: tecnología crítica, software empresarial, salud, industria, banca, energía y consumo premium.

Eso no convierte automáticamente a estas compañías en una alternativa superior a sus equivalentes estadounidenses. Pero sí plantea una reflexión que el mercado parece estar recuperando: algunas ventajas competitivas construidas con paciencia pueden acabar generando retornos más resistentes de lo que parecía cuando solo importaba el crecimiento acelerado.

Europa quizá no tenga una narrativa tan simple como Silicon Valley.

Pero precisamente por eso puede volver a resultar interesante.

***Pedro Santa Cruz, director de Freedom24 Iberia, S.L. (agente vinculado de Freedom Finance Europe Ltd. en España)