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Medicina 'online': flexibilidad e inmediatez al servicio de tu salud

Dr. Óscar Beloqui
Publicada

Como especialista en Medicina Interna con más de 40 años de experiencia, he visto cómo ha cambiado la forma de atender a los pacientes: desde las historias clínicas en papel, hasta los actuales sistemas digitales. Me gustaría explicar, de forma clara y cercana, una herramienta que ya es parte de nuestro presente: la medicina online.

Cuando hablamos de medicina online nos referimos a la atención médica que se ofrece a través de medios digitales, como videollamadas, chats seguros o plataformas especializadas. En esencia, es la misma medicina de siempre, con los mismos criterios científicos y éticos, pero utilizando la tecnología para estar más cerca del paciente, esté donde esté.

El funcionamiento es sencillo y accesible para la mayoría de las personas: se solicita una cita a través de una web o una app, eligiendo el día y la hora que mejor encajan con la agenda del paciente; se conecta desde su móvil, tableta u ordenador, en un entorno protegido y confidencial (la privacidad es máxima ya que no hace falta salir de casa); se habla con el profesional sanitario, igual que se haría en la consulta presencial, explicando los síntomas, dudas o preocupaciones; y, finalmente, el profesional valora el caso, revisa informes o analíticas previas e indica los siguientes pasos (tratamiento, receta electrónica, pruebas complementarias o, si es necesario, derivación a una consulta presencial).

La medicina online resulta especialmente útil en varias áreas:

  • Atención primaria: para resolver dudas rápidas, valorar pequeños problemas de salud, revisar síntomas leves o hacer seguimiento tras una visita presencial.
  • Salud mental: psicólogos y psiquiatras pueden ofrecer terapia, ajustar medicación y brindar apoyo emocional. Muchos pacientes se sienten más cómodos hablando desde su casa, en un entorno que perciben como seguro.
  • Dermatología: muchas afecciones de la piel pueden valorarse mediante fotografías y videollamadas de buena calidad, evitando desplazamientos innecesarios.
  • Enfermedades crónicas: como obesidad, diabetes, hipertensión o EPOC. Las revisiones periódicas, el ajuste de tratamientos y el acompañamiento en los cambios de hábitos se vuelven más ágiles y frecuentes gracias al formato online.

En mi experiencia las ventajas son claras para el paciente:

  • Flexibilidad horaria: se puede adaptar la cita al ritmo de vida laboral, familiar o personal, reduciendo tiempos de espera y evitando ausencias al trabajo o a los estudios.
  • Rapidez en la atención: en muchas ocasiones es posible obtener una consulta el mismo día o en pocas horas, algo fundamental cuando se necesita una orientación rápida.
  • Comodidad y ahorro de desplazamientos: no es necesario invertir tiempo en ir y volver al centro médico, buscar aparcamiento o depender de un acompañante. Esto resulta especialmente valioso para personas mayores, para quienes padecen movilidad reducida o para quienes viven lejos de un centro sanitario, como ocurre a menudo en zonas rurales.
  • Respuesta ágil a tus dudas: síntomas que no son graves, pero que inquietan, preguntas sobre un medicamento, necesidad de una nueva receta o aclaraciones sobre el resultado de una prueba pueden resolverse de forma más rápida.
  • Mayor continuidad asistencial: la medicina online no sustituye a la consulta tradicional, la complementa. Permite mantener un contacto más estrecho entre visitas presenciales, refuerza el vínculo con el equipo sanitario y aumenta la sensación de seguridad.
  • Diversos especialistas: la medicine online permite contactar, incluso simultáneamente, con médicos de diferentes especialidades.

Conviene insistir en algo importante: la medicina online no pretende reemplazar la atención cara a cara cuando es necesario explorar físicamente al paciente, realizar determinadas pruebas o actuar ante una urgencia. En esas situaciones, la consulta presencial sigue siendo insustituible.

La clave está en elegir la modalidad adecuada para cada momento y para cada persona, combinando lo mejor de ambos mundos. La tecnología, bien utilizada, no deshumaniza la medicina, al contrario, puede acercarla más a la realidad cotidiana.

La medicina online nace con ese propósito: facilitar el acceso del paciente a la salud, escucharle con cercanía, respetar su tiempo y acompañarle en su día a día, sin que la distancia sea un obstáculo. Es una puerta más para cuidar la salud, segura, profesional y pensada para hacer la vida un poco más fácil.

***Dr. Óscar Beloqui es especialista en Medicina Interna.

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