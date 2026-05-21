Medicina 'online': flexibilidad e inmediatez al servicio de tu salud

Como especialista en Medicina Interna con más de 40 años de experiencia, he visto cómo ha cambiado la forma de atender a los pacientes: desde las historias clínicas en papel, hasta los actuales sistemas digitales. Me gustaría explicar, de forma clara y cercana, una herramienta que ya es parte de nuestro presente: la medicina online.

Cuando hablamos de medicina online nos referimos a la atención médica que se ofrece a través de medios digitales, como videollamadas, chats seguros o plataformas especializadas. En esencia, es la misma medicina de siempre, con los mismos criterios científicos y éticos, pero utilizando la tecnología para estar más cerca del paciente, esté donde esté.

El funcionamiento es sencillo y accesible para la mayoría de las personas: se solicita una cita a través de una web o una app, eligiendo el día y la hora que mejor encajan con la agenda del paciente; se conecta desde su móvil, tableta u ordenador, en un entorno protegido y confidencial (la privacidad es máxima ya que no hace falta salir de casa); se habla con el profesional sanitario, igual que se haría en la consulta presencial, explicando los síntomas, dudas o preocupaciones; y, finalmente, el profesional valora el caso, revisa informes o analíticas previas e indica los siguientes pasos (tratamiento, receta electrónica, pruebas complementarias o, si es necesario, derivación a una consulta presencial).

La medicina online resulta especialmente útil en varias áreas:

Atención primaria: para resolver dudas rápidas, valorar pequeños problemas de salud, revisar síntomas leves o hacer seguimiento tras una visita presencial.

Salud mental: psicólogos y psiquiatras pueden ofrecer terapia, ajustar medicación y brindar apoyo emocional. Muchos pacientes se sienten más cómodos hablando desde su casa, en un entorno que perciben como seguro.

Dermatología: muchas afecciones de la piel pueden valorarse mediante fotografías y videollamadas de buena calidad, evitando desplazamientos innecesarios.

Enfermedades crónicas: como obesidad, diabetes, hipertensión o EPOC. Las revisiones periódicas, el ajuste de tratamientos y el acompañamiento en los cambios de hábitos se vuelven más ágiles y frecuentes gracias al formato online.

En mi experiencia las ventajas son claras para el paciente:

Flexibilidad horaria: se puede adaptar la cita al ritmo de vida laboral, familiar o personal, reduciendo tiempos de espera y evitando ausencias al trabajo o a los estudios.

Rapidez en la atención: en muchas ocasiones es posible obtener una consulta el mismo día o en pocas horas, algo fundamental cuando se necesita una orientación rápida.

Comodidad y ahorro de desplazamientos: no es necesario invertir tiempo en ir y volver al centro médico, buscar aparcamiento o depender de un acompañante. Esto resulta especialmente valioso para personas mayores, para quienes padecen movilidad reducida o para quienes viven lejos de un centro sanitario, como ocurre a menudo en zonas rurales.

Respuesta ágil a tus dudas: síntomas que no son graves, pero que inquietan, preguntas sobre un medicamento, necesidad de una nueva receta o aclaraciones sobre el resultado de una prueba pueden resolverse de forma más rápida.

Mayor continuidad asistencial: la medicina online no sustituye a la consulta tradicional, la complementa. Permite mantener un contacto más estrecho entre visitas presenciales, refuerza el vínculo con el equipo sanitario y aumenta la sensación de seguridad.

Diversos especialistas: la medicine online permite contactar, incluso simultáneamente, con médicos de diferentes especialidades.

Conviene insistir en algo importante: la medicina online no pretende reemplazar la atención cara a cara cuando es necesario explorar físicamente al paciente, realizar determinadas pruebas o actuar ante una urgencia. En esas situaciones, la consulta presencial sigue siendo insustituible.

La clave está en elegir la modalidad adecuada para cada momento y para cada persona, combinando lo mejor de ambos mundos. La tecnología, bien utilizada, no deshumaniza la medicina, al contrario, puede acercarla más a la realidad cotidiana.

La medicina online nace con ese propósito: facilitar el acceso del paciente a la salud, escucharle con cercanía, respetar su tiempo y acompañarle en su día a día, sin que la distancia sea un obstáculo. Es una puerta más para cuidar la salud, segura, profesional y pensada para hacer la vida un poco más fácil.

***Dr. Óscar Beloqui es especialista en Medicina Interna.