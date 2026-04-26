Récord de vuelos pero con falta de pilotos: el reto de la aviación

Cada 26 de abril se celebra cada año el Día Internacional del Piloto. Sin embargo, este 2026 cobra especial relevancia. Pese al contexto geopolítico y al encarecimiento del combustible, las aerolíneas encaran los próximos meses con optimismo.

De hecho, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) prevé un verano récord en España con casi 260 millones de asientos programados entre abril y octubre de 2026, lo que supone un 5,7 % más que en las mismas fechas del año pasado.

Con unas previsiones de verano récord en nuestro país, la figura del piloto se consolida como un activo estratégico indispensable para nuestra economía.

No obstante, estas cifras chocan contra otra realidad de la demanda de vuelos: hacen falta pilotos en el sector de la aviación.

"Los centros de formación de vuelo en España observan cómo cada año se emiten cada vez más licencias de piloto llegándose a emitir 700 el año pasado"

Según los informes de previsión de Boeing Pilot & Technician Outlook, la demanda de nuevos profesionales se mantiene en una pendiente ascendente. De hecho, este informe señala que la demanda mundial de pilotos alcanzará los más de 670.000 hasta 2043.

El factor demográfico es clave. La generación del baby boom, que conformaba el grueso de las plantillas en las grandes aerolíneas de bandera, ha alcanzado la edad de jubilación obligatoria (65 años en la mayoría de jurisdicciones EASA).

Este éxodo masivo de experiencia ha dejado muchos asientos vacíos en la cabina de mandos y el mercado debe reponerse con la velocidad necesaria.

Para quien contempla hoy su futuro profesional, este déficit de profesionales no representa una crisis, sino la mayor ventana de oportunidad en la historia de la aeronáutica.

"La formación de nuevos pilotos se presenta como una solución clave para suplir esta demanda y garantizar el desarrollo sostenible del sector"

Los centros de formación de vuelo en España observan cómo cada año se emiten cada vez más licencias de piloto llegándose a emitir 700 el año pasado solamente de pilotos de avión.

Es evidente que, en este contexto, la inversión por esta profesión es una puerta directa al mercado laboral debido a la alta empleabilidad que presenta el sector. En ese sentido, los centros de formación de vuelo juegan un papel fundamental al proporcionar a sus alumnos una formación avanzada y adaptada a las necesidades del mercado.

La formación de nuevos pilotos se presenta como una solución clave para suplir esta demanda y garantizar el desarrollo sostenible del sector.

Ante la creciente demanda de profesionales en él, no todas las vías de formación son iguales.

Es fundamental elegir un centro de formación de vuelo que prepare al alumno para los estándares de operación de una aerolínea o un operador de trabajos aéreos modernos y que sea capaz de adaptarse con agilidad a la evolución constante de la industria.

La aviación del futuro se construirá con el talento de quienes decidan dar el paso hacia la cabina de mando.

En ese sentido, es necesario que la industria y las instituciones educativas colaboren para convertir este desafío del sector de la aviación en una buena oportunidad de crecimiento y liderazgo para España.

*** Luis Miñano es CEO de European Flyers